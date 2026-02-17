Shein: Έρευνα για κούκλες σεξ που μοιάζουν με παιδιά

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπαίνει η γνωστή κινεζική πλατφόρμα αγορών Shein. Σήμερα ξεκίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για τον εθιστικό σχεδιασμό, αλλά και για το πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι που «σερβίρουν» προϊόντα στους χρήστες. Η έρευνα πάει πιο μακριά, καθώς εξετάζεται ακόμα και πιθανή διάθεση παράνομου υλικού που σχετίζεται με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Η πλατφόρμα που «μαγνητίζει» τους καταναλωτές με χιλιάδες προϊόντα σε χαμηλές τιμές, τώρα βρίσκεται υπό επίσημη έρευνα από την Κομισιόν.

H Shein έχει φτάσει τα 143.000.000 πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχές ερευνούν τον εθιστικό σχεδιασμό της εφαρμογής: πόντοι, ανταμοιβές, συνεχής «δράση» που κρατάει τους χρήστες κολλημένους στην οθόνη.

Την ίδια ώρα, η έρευνα επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Εξετάζεται και η πιθανή διάθεση παράνομων προϊόντων, ακόμη και υλικού που σχετίζεται με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, όπως κούκλες του σεξ που προσομοιάζουν σε ανηλίκους.

Η διαδικασία είναι επίσημη, αλλά δεν προδικάζει το αποτέλεσμα. Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει κυρώσεις ή να δεχθεί δεσμεύσεις της Shein για να διορθώσει τα ζητήματα.

Τα κεφάλαια που φεύγουν από την χώρα μας είναι γύρω στα 4,5 δισ. ευρώ. Είναι γύρω στις 80.000 παραδόσεις που γίνονται καθημερινά στην Ελλάδα με αυξανόμενη τάση.

Η Shein βρίσκεται πλέον υπό αυστηρό «μικροσκόπιο» σε όλη την Ευρώπη. Σε μυστικές έρευνες της Κομισιόν εξέτασε 27 προϊόντα για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κανένα από αυτά δεν είχε κατασκευαστεί με τα στάνταρς υγείας και ασφάλειας της Ε. Ε.