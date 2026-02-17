Βγήκαν τα... φτυάρια στο MasterChef! - «Σκάψτε, σκάψτε!»

Οι παίκτες καλούνται να βρουν μόνοι τους τα υλικά τους κατευθείαν από τη γη

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 17.02.26, 17:31
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο MasterChef, οι παίκτες της Μπλε μπριγάδας συμμετέχουν σε Τεστ Δημιουργικότητας με σκάψιμο για υλικά.
  • Η δοκιμασία διαρκεί 70 λεπτά και απαιτεί εύρεση λαχανικών και τρούφας από το μποστάνι.
  • Η τρούφα είναι σπάνια και πολύτιμη, με τον Μιχάλη να την βρίσκει πρώτος.
  • Οι παίκτες αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό για τα υλικά, με στρατηγικές αναζητήσεις.
  • Κάποιοι μοιράζονται υλικά όπως το σκόρδο, ενώ για τις τρούφες υπάρχει μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα.

Απόψε, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, για την Μπλε μπριγάδα, η οποία ήδη μετράει την πρώτη της απώλεια μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη, η εβδομάδα ξεκινάει με Τεστ Δημιουργικότητας. 

Δες το MasterChef

Βγήκαν τα... φτυάρια!

Σε αυτή τη δοκιμασία, οι παίκτες καλούνται μέσα σε 70 λεπτά να βρουν μόνοι τους τα υλικά τους κατευθείαν από τη γη, σκάβοντας σε ένα μποστάνι για λαχανικά και τρούφες.

masterchef

Με το που ξεκινά ο χρόνος, αρπάζουν φτυαράκια και αρχίζουν να σκάβουν, ψάχνοντας πατάτες, καρότα, παντζάρια, φινόκιο, κρεμμύδια και σκόρδα. Στην αρχή αρκετοί δεν βρίσκουν τίποτα και καταλαβαίνουν ότι τα περισσότερα υλικά δεν είναι επιφανειακά αλλά... θέλουν βαθύ σκάψιμο.

Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η τρούφα, που είναι σπάνια και πολύτιμη. Ο Μιχάλης καταφέρνει να βρει πρώτος μία, ενώ στη συνέχεια κάποιοι ανακαλύπτουν ότι οι τρούφες βρίσκονται κυρίως στις γωνίες και αρχίζουν να ψάχνουν πιο στρατηγικά.

Παράλληλα δημιουργείται έντονος ανταγωνισμός για τα υλικά. Κάποιοι μοιράζονται, όπως στην περίπτωση με το σκόρδο, όμως με τις τρούφες επικρατεί περισσότερη επιφυλακτικότητα, αφού είναι λίγες και κοστίζουν ακριβά

