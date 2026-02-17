Βγήκαν τα... φτυάρια στο MasterChef! - «Σκάψτε, σκάψτε!»

Απόψε, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, για την Μπλε μπριγάδα, η οποία ήδη μετράει την πρώτη της απώλεια μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη, η εβδομάδα ξεκινάει με Τεστ Δημιουργικότητας.

Βγήκαν τα... φτυάρια!

Σε αυτή τη δοκιμασία, οι παίκτες καλούνται μέσα σε 70 λεπτά να βρουν μόνοι τους τα υλικά τους κατευθείαν από τη γη, σκάβοντας σε ένα μποστάνι για λαχανικά και τρούφες.

Με το που ξεκινά ο χρόνος, αρπάζουν φτυαράκια και αρχίζουν να σκάβουν, ψάχνοντας πατάτες, καρότα, παντζάρια, φινόκιο, κρεμμύδια και σκόρδα. Στην αρχή αρκετοί δεν βρίσκουν τίποτα και καταλαβαίνουν ότι τα περισσότερα υλικά δεν είναι επιφανειακά αλλά... θέλουν βαθύ σκάψιμο.

Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η τρούφα, που είναι σπάνια και πολύτιμη. Ο Μιχάλης καταφέρνει να βρει πρώτος μία, ενώ στη συνέχεια κάποιοι ανακαλύπτουν ότι οι τρούφες βρίσκονται κυρίως στις γωνίες και αρχίζουν να ψάχνουν πιο στρατηγικά.

Παράλληλα δημιουργείται έντονος ανταγωνισμός για τα υλικά. Κάποιοι μοιράζονται, όπως στην περίπτωση με το σκόρδο, όμως με τις τρούφες επικρατεί περισσότερη επιφυλακτικότητα, αφού είναι λίγες και κοστίζουν ακριβά