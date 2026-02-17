Αριάν Λαμπέντ: Η σύζυγος του Γιώργου Λάνθιμου έχει πέσει θύμα βιασμού

Η γνωστή ηθοποιός τα βάζει με την ελληνική Δικαιοσύνη

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε δηλώσεις του Γιώργου Λάνθιμου στην εκπομπή Buongiorno μετά την πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας του Bugonia
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αριάν Λαμπέντ καταγγέλλει την ελληνική Δικαιοσύνη για την αντιμετώπιση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης.
  • Η ηθοποιός και σκηνοθέτις αποκαλύπτει ότι υπήρξε θύμα βιασμού δύο φορές στην εφηβεία της.
  • Το 2022, ίδρυσε οργάνωση στη Γαλλία για την καταπολέμηση της σεξιστικής και σεξουαλικής βίας.
  • Κατήγγειλε την υποτίμηση του κινήματος #MeToo και την έλλειψη δικαιοσύνης για τα θύματα.
  • Αναφέρεται στην προσωπική της εμπειρία ως μάρτυρας σε δίκη και την ταπείνωση που υπέστη.

Μέσα από κείμενο της που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή, η Αριάν Λαμπέντ καταγγέλλει την ελληνική Δικαιοσύνη και το πώς αυτή αντιμετωπίζει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών.

Η γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτις, που είναι παντρεμένη με τον διάσημο σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο από το 2013, γράφει τη δική της εμπειρία και εξομολογείται ότι στη διάρκεια της εφηβείας της έπεσε θύμα βιασμού δύο φορές.

Αριάν Λαμπέντ: Η σύζυγος του Γιώργου Λάνθιμου έχει πέσει θύμα βιασμού

Παράλληλα αναφέρεται στην αφορμή που την έκανε να αποφασίσει να μιλήσει ανοιχτά και να αντιμετωπίσει του δαίμονές της.

Αναλυτικά το κείμενό της Αριάν Λαμπέντ:

«Το όνομά μου είναι Αριάν Λαμπέντ. Είμαι Γαλλίδα και ζω στην Αθήνα. Μεγάλωσα σε μια αριστερή οικογένεια και οι γονείς μου ήταν και οι δύο καθηγητές στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μεγάλωσα, λοιπόν, με μια ορισμένη εκτίμηση προς τους δημόσιους θεσμούς. Είμαι ηθοποιός και σκηνοθέτις και έχω λάβει διάφορα πολύ σημαντικά βραβεία, έχω συνεργαστεί με αρκετούς/ές “μεγάλους/ες” σκηνοθέτες/τριες και οι ταινίες μου έχουν παρουσιαστεί σε πολλά διαφορετικά φεστιβάλ, μεταξύ άλλων και στο Φεστιβάλ των Καννών. Παρ’ όλα αυτά, εδώ είμαι κυρίως η “γυναίκα του Λάνθιμου“.

Γιώργος Λάνθιμος: Η σύζυγός του έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα!

Από το 2022 πήρα την απόφαση να αντιμετωπίσω διαφορετικά τη βία μέσα στην οποία μεγάλωσα – τη βία μέσα στην οποία μεγαλώσαμε όλες και όλοι. Όπως πολλές γυναίκες, έχω υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, ανεπιθύμητα αγγίγματα και δύο βιασμούς στην εφηβεία μου. Μπήκα στον αυτόματο πιλότο και προχώρησα μπροστά υποτιμώντας τη σημασία αυτών των γεγονότων, αφού έμοιαζαν δεδομένα λόγω του φύλου μου.

Δεν ήθελα να με ορίσουν. Απέφυγα να σταθώ σε αυτά. Το μοναδικό εργαλείο που είχα στη διάθεσή μου ήταν το αλκοόλ. Ήταν θέμα χρόνου να καταλάβω ότι αυτό που έμοιαζε να με σώζει, ήταν τελικά εκείνο που με κατέστρεφε. Στις 21 Δεκεμβρίου 2021 αποφάσισα να σταματήσω να πίνω. Έπρεπε να αντιμετωπίσω τα πράγματα κατά πρόσωπο.

Αριάν Λαμπέντ: Η σύζυγος του Γιώργου Λάνθιμου έχει πέσει θύμα βιασμού

Ο συνήγορος υπεράσπισης επιλέγει να γελοιοποιήσει το κίνημα #MeToo και, μέσω εμού, να καταγγείλει την υποτιθέμενη ασυνέπεια των φεμινιστικών κινημάτων απέναντι στη Δικαιοσύνη.

Το 2022 συνίδρυσα στη Γαλλία μια οργάνωση για να αγωνιστούμε επιτέλους ενάντια στη σεξιστική και σεξουαλική βία, για να εγγυηθούμε σε όλα τα θύματα ότι το κίνημα #MeToo δεν είναι ένα περαστικό κύμα, αλλά επανάσταση. Με αυτήν την πεποίθηση δέχθηκα να καταθέσω σε δίκη υπέρ ενός θύματος βιασμού.

Γιώργος Λάνθιμος-Αριάν Λαμπέντ: Το love story τους!

Γνωρίζω προσωπικά αυτή τη γυναίκα πολλά χρόνια. Η αφήγησή της ήταν σπαρακτική και αμείλικτα αληθινή. Υπέφερε από συμπτώματα μετατραυματικού στρες και από γυναικολογικά προβλήματα, που επιβεβαίωναν τη φρικτή βία που είχε υποστεί. Παρ’ όλα αυτά, στη συγκεκριμένη δίκη δεν θα παρίστατο στη θέση του θύματος, αλλά σε εκείνη της μάρτυρος. Το Συμβούλιο δεν πείστηκε για τους βιασμούς, επειδή την περίοδο των γεγονότων διατηρούσε σχέση με τον βιαστή, παρότι νομικά ο βιασμός εντός σχέσης υπάρχει ήδη από το 2006. Αλλά το γεγονός ότι συνέβη δεν αλλάζει.

Μέσω της οργάνωσής μας είχαμε πραγματοποιήσει καμπάνια διαδικτυακής χρηματοδότησης (crowdfunding) για τη στήριξη των θυμάτων. Κατατέθηκαν τέσσερις μηνύσεις, όμως μόνο δύο έγιναν δεκτές, εκ των οποίων η μία αφορούσε θύμα που γνώρισε τον βιαστή στην ηλικία των 14 ετών.

Αριάν Λαμπέντ: Η σύζυγος του Γιώργου Λάνθιμου έχει πέσει θύμα βιασμού

Μια δίκη κοστίζει. Πέρα από τα έξοδα ιατρικής και ψυχολογικής φροντίδας που τα θύματα βιασμού αναγκάζονται να καλύπτουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν καθημερινά, πρέπει να καλύψουν και τα δικαστικά έξοδα. Αραγε πόσο ίσες είμαστε όλες απέναντι στη Δικαιοσύνη;».

Σε άλλο σημείο του κειμένου της περιγράφει το πώς ένιωσε μέσα στη δικαστική αίθουσα ως μάρτυρας, όπου βρέθηκε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Γιώργο Λάνθιμο, αλλά και το πόσο εξεπλάγην όταν δικαστές και συνήγοροι εστίασαν περισσότερο στο ότι ίδρυσε μία οργάνωση για τις γυναίκες. 

«Δεν γράφω αυτό το κείμενο μόνο για να μιλήσω για την ταπείνωση που βίωσα από την ελληνική Δικαιοσύνη, αλλά για να καλέσω σε συλλογικό προβληματισμό σχετικά με τη λειτουργία της, ειδικά στις υποθέσεις βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων», καταλήγει η Αριάν Λαμπέντ.

ΑΡΙΑΝ ΛΑΜΠΕΝΤ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΝΘΙΜΟΣ
 |
ARIANE LABED
