Κώστας Κοσμίδης: «Τον έδιωξαν ενώ πάθαινε έμφραγμα και πέθανε στον δρόμο»

ΕΔΕ για τον θάνατο του 51χρονου μοντέρ

Ελλαδα
Το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα για τον θάνατο του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διατάχθηκε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τον θάνατο του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη.
  • Ο 51χρονος πήγε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας με πόνους στο στήθος και διαπιστώθηκε έμφραγμα σε εξέλιξη.
  • Οι γιατροί του συνέστησαν μεταφορά σε νοσοκομείο, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο.
  • Ο Κοσμίδης πέθανε καθ'οδόν για την Αθήνα, ενώ η οικογένειά του καταγγέλλει αμέλεια.
  • Στο Κέντρο Υγείας βρίσκονταν δύο γενικοί γιατροί και τέσσερις νοσηλευτές, αλλά τα ασθενοφόρα ήταν απασχολημένα.

Κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση έχει διαταχθεί για τον θάνατο του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη. Όπως καταγγέλλουν οι δικοί του άνθρωποι, ο άτυχος άνδρας πήγε με πόνους στο στήθος στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και τον έδιωξαν, με αποτέλεσμα να πεθάνει καθ'οδόν για το νοσοκομείο.  

Θλίψη στο Mega: Το «αντίο» της Δώρας Αναγνωστοπούλου στον Κώστα Κοσμίδη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο 51χρονος μοντέρ πήγε το βράδυ της Δευτέρας στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας με πόνο στο στήθος. Από τις εξετάσεις που του έγιναν οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχαν να κάνουν με έμφραγμα σε εξέλιξη. Έτσι, του συνέστησαν να μεταφερθεί με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας που εφημέρευε για περισσότερες εξετάσεις.  

Πέθανε ο μοντέρ του Mega Κώστα Κοσμίδης

Εκδόθηκε το παραπεμπτικό και ο 51χρονος έφυγε με τον πατέρα του για να πάει στην Αθήνα. Πήραν το φέρι και μόλις έφταναν στο ύψος του Περάματος ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία, είπε στον πατέρα του να σταματήσει στην άκρη και ξεψύχησε.  

Η οικογένειά του καταγγέλλει πως οι γιατροί τον έδιωξαν από το Κέντρο Υγείας και πως δεν υπήρχε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει. 

Από τη δεύτερη Υγειονομική Περιφέρεια έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.  

Σημειώνεται ότι στο Κέντρο Υγείας την ώρα που πήγε ο άτυχος μοντέρ, βρίσκονταν δύο γενικοί γιατροί, ένας αγροτικός και τέσσερις νοσηλευτές. Το νησί διαθέτει δύο ασθενοφόρα, τα οποία εκείνη την ώρα ήταν σε άλλα περιστατικά, σε ένα τροχαίο και σε ένα παθολογικό.      

