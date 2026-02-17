Κώστας Κοσμίδης: «Τον έδιωξαν ενώ πάθαινε έμφραγμα και πέθανε στον δρόμο»

Το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα για τον θάνατο του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση έχει διαταχθεί για τον θάνατο του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη. Όπως καταγγέλλουν οι δικοί του άνθρωποι, ο άτυχος άνδρας πήγε με πόνους στο στήθος στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και τον έδιωξαν, με αποτέλεσμα να πεθάνει καθ'οδόν για το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο 51χρονος μοντέρ πήγε το βράδυ της Δευτέρας στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας με πόνο στο στήθος. Από τις εξετάσεις που του έγιναν οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχαν να κάνουν με έμφραγμα σε εξέλιξη. Έτσι, του συνέστησαν να μεταφερθεί με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας που εφημέρευε για περισσότερες εξετάσεις.

Εκδόθηκε το παραπεμπτικό και ο 51χρονος έφυγε με τον πατέρα του για να πάει στην Αθήνα. Πήραν το φέρι και μόλις έφταναν στο ύψος του Περάματος ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία, είπε στον πατέρα του να σταματήσει στην άκρη και ξεψύχησε.

Η οικογένειά του καταγγέλλει πως οι γιατροί τον έδιωξαν από το Κέντρο Υγείας και πως δεν υπήρχε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει.

Από τη δεύτερη Υγειονομική Περιφέρεια έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Σημειώνεται ότι στο Κέντρο Υγείας την ώρα που πήγε ο άτυχος μοντέρ, βρίσκονταν δύο γενικοί γιατροί, ένας αγροτικός και τέσσερις νοσηλευτές. Το νησί διαθέτει δύο ασθενοφόρα, τα οποία εκείνη την ώρα ήταν σε άλλα περιστατικά, σε ένα τροχαίο και σε ένα παθολογικό.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star