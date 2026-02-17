ΟΠΕΚΑ: «Πάρτι» με παράνομα επιδόματα αποκάλυψε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Εν ενεργεία στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ελέγχεται για εμπλοκή στην υπόθεση!

ΟΠΕΚΑ: «Πάρτι» με παράνομα επιδόματα αποκάλυψε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποκάλυψε σκάνδαλο με παράνομα επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ, προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων.
  • Προϊσταμένη του ΟΠΕΚΑ φέρεται να ενέκρινε παράνομα 372 φακέλους επιδομάτων υπερηλίκων, μοιράζοντας 1,86 εκατ. ευρώ.
  • Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη και διενεργείται πειθαρχικός έλεγχος της υπαλλήλου.
  • Εν ενεργεία πολιτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ελέγχεται για την υπόθεση των παράνομων επιδομάτων.
  • Η προϊσταμένη αποσπάστηκε στο ΠΑΣΟΚ το 2022 και αναμένεται η οριστική της παύση από τον ΟΠΕΚΑ.

Νέο σκάνδαλο με παράνομα επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ αποκάλυψε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Προϊστάμενος του Οργανισμού έδινε παράνομες εγκρίσεις σε εκατοντάδες επιδόματα υπερηλίκων με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να υποστεί ζημιά εκατομμυρίων. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Δικαιοσύνη.

ΟΠΕΚΑ: 372 περιπτώσεις παράνομων επιδομάτων

ΟΠΕΚΑ: 372 περιπτώσεις παράνομων επιδομάτων 

Πρόκειται για τουλάχιστον 372 φακέλους  με παράνομα επιδόματα υπερηλίκων.  Κεντρικό πρόσωπο φέρεται να είναι η προϊσταμένη του τμήματος επιδομάτων. Από τον Γενάρη του 2020 ως τον Δεκέμβριο του 2022 «μοίρασε» παρανόμως 1,86 εκατομμύρια ευρώ! 

Επίδομα παιδιού: Κλείνει το Α21, αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή

«Έχουμε μια σκαστή περίπτωση κακοδιοίκησης στην οποία εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι, προφανώς σε συνεργασία με άλλους ανθρώπους απέξω. Άρα φαίνεται ένα κύκλωμα το οποίο προσδοκούσε και προφανώς έπαιρνε τα οφέλη από αυτού του τύπου την παρανομία» δήλωσε στο Star το μέλος του ΑΣΕΠ Παναγιώτης Καρκατσούλης.    

ΟΠΕΚΑ: Τα ποράνομα ποσά επιδομάτων

ΟΠΕΚΑ: Τα ποράνομα ποσά επιδομάτων  

Πρώην προϊσταμένη ΟΠΕΚΑ φέρεται να μοίρασε παρανόμως επιδόματα 1,86 εκατ. ευρώ

Η προϊσταμένη μοίραζε τα επιδόματα όπως ήθελε και όπως λένε οι ελεγκτές το έκανε με το αζημίωτο. Φρόντιζε να κρατάει στο συρτάρι τους  φακέλους και να υπογράφει για να δοθούν επιδόματα  χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και χωρίς να πληρούνται τα αναγκαία κριτήρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι έδινε επιδόματα σε άτομα που δεν είχαν  φτάσει στο απαραίτητο όριο ηλικίας. Δηλαδή έπαιρναν επίδομα νωρίτερα από ότι έπρεπε και για μεγαλύτερο διάστημα  από ό,τι  πραγματικά δικαιούνταν! 

«Με την καθολική εφαρμογή των πλατφορμών και των συνεχών διασταυρώσεων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες εξαλείφεται επιτέλους αυτό το φαινόμενο της χορήγησης παράνομων επιδομάτων σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνται» επισημαίνει ο φοροτεχνικός Πέτρος Μπογράκος. 

Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν  

Το εκπληκτικό είναι η προϊστάμενη ακόμη και κατόπιν της απόσπασής της  σε Υπηρεσία εκτός του ΟΠΕΚΑ, επιχείρησε παράτυπη έγκριση αιτήσεων στην Υπηρεσία οι οποίες όμως μπλοκαρίστηκαν από το σύστημα!  

Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Στον εισαγγελέα το σκάνδαλο με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ 

Η υπόθεση έχει φτάσει ήδη στον Εισαγγελέα Εφετών, ενώ έχει ξεκινήσει ο πειθαρχικός έλεγχος της υπαλλήλου με το ερώτημα της οριστικής παυσής. Την ίδια ώρα διενεργείται έλεγχος για την επιστροφή των χρημάτων από όσους τα πήραν παρατύπως. Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται  όταν η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ  με τις πρώτες υποψίες για  την συγκεκριμένη υπάλληλο κάλεσε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να ελέγξει συστηματικά την υπόθεση.

Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ελέγχεται για την υπόθεση των «μαϊμού επιδομάτων» 

Η υπόθεση με τα «μαϊμού»  επιδόματα του ΟΠΕΚΑ όμως, έχει και πολιτικές προεκτάσεις, καθώς το βασικό πρόσωπο που ελέγχεται με βάση το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας είναι εν ενεργεία πολιτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ,  σύμφωνα με τις αποκαλυπτικές πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.  

Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων επίδομάτων

Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων επίδομάτων  

Η σημερινή ανακοίνωση της Αρχής Διαφάνειας δεν αναφέρεται στα ονόματα των ελεγχομένων προϊσταμένων του, όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΤΑΡ η βασική εμπλεκόμενη είναι ενεργό πολιτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που μάλιστα για ένα ικανό διάστημα ηταν και σε κεντρική οργανωτική θέση, με εκλογικό ρόλο στις διπλές κάλπες του 2023. Σήμερα εντοπίζεται στο οργανόγραμμα της ΚΟΕΣ, της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, και έχει ρόλο στον Τομέα Προγράμματος. 

Αποσπασμένη από το 2022 στο ΠΑΣΟΚ η ελεγχόμενη πρώην προϊσταμένη του ΟΠΕΚΑ 

Η συγκεκριμένη εμφανίζεται να είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών στον ΟΠΕΚΑ και τον Ιούνιο του 2022, όταν αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στο ΠΑΣΟΚ, αποσπάται από τον Οργανισμό στα γραφεία του κόμματος που τότε λεγοταν ακόμα «Κίνημα Αλλαγής». Με δεδομένο ότι δεν έχει βρεθεί νεοτερη απόφαση στη Διαύγεια, προφανώς παραμένει αποσπασμένη στο ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως θέμα στο επόμενο Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ θα είναι η οριστική της παύση από τον Οργανισμό, με βάση το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας. 

Το ΠΑΣΟΚ  είχε αναστείλει άμεσα την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου

Το εν λόγω στέλεχος δεν ελέγχεται ποινικά, όμως το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για τα περαιτέρω. Ο Γ. Ευγενίδης υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, όταν είχε ανακοινωθεί η δέσμευση των λογαριασμών του από την Αρχή για το Μαύρο Χρήμα. Η Χαριλάου Τρικούπη πάντως ακόμα δεν έχει προβεί σε σχόλιο ή ενέργεια.
 

