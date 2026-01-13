Επίδομα παιδιού: Κλείνει το Α21, αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή

Το Α21 κλείνει για νέες αιτήσεις στο επίδομα παιδιού και ο ΟΠΕΚΑ ετοιμάζεται για την πληρωμή την τελευταία εργάσιμη του μήνα.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, κλείνει οριστικά την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στις 18.00 για τους δικαιούχους του 2025.

Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων.

