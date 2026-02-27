Σάκης Κατσούλης: Προπονείται για μπαμπάς λίγο πριν τον ερχομό του γιου του

Το τρυφερό βίντεο στα social media

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.02.26 , 23:48 Σάκης Κατσούλης: Προπονείται για μπαμπάς λίγο πριν τον ερχομό του γιου του
27.02.26 , 23:06 Λόρα: Η εγγραφή σε πλατφόρμα για ιατρικές συμβουλές - Τι ερευνάται
27.02.26 , 23:00 Πλήρωσε την αστοχία στα τρίποντα η Εθνική – Ήττα 65-67
27.02.26 , 22:42 Πέθανε η Καίτη Βουτσάκη: «Πολλοί τη θεωρούσαν νεκρή εδώ και χρόνια»
27.02.26 , 22:20 Νέα Ιωνία: Μαϊμού Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ Κάνει Βόλτες Σε Σπίτι Ηλικιωμένης
27.02.26 , 22:10 Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
27.02.26 , 21:56 Μιλάνο: Εκτροχιασμός τραμ στο κέντρο της πόλης- Ένας νεκρός & 39 τραυματίες
27.02.26 , 21:41 Η προκλητική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ
27.02.26 , 21:38 Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές
27.02.26 , 21:21 67χρονη πέθανε από ανακοπή - Προηγήθηκε η πτώση της στο «Ελ. Βενιζέλος»
27.02.26 , 21:18 Κλήρωση Eurojackpot 27/2: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 73.000.000 ευρώ
27.02.26 , 21:15 Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
27.02.26 , 20:31 Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού με το βλέμμα στο Ιράν
27.02.26 , 20:30 Τέμπη: Πάνω από 90 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο
27.02.26 , 20:22 Ο Φρανκ Μάρτιν σε νέα αποστολή – Transporter 2 στο Star
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος που έκανε τον Χρήστο να «κολλήσει»
Άρωμα μαχλεπιού και γέλια: Η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζει τσουρέκια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε πρόσφατα σε στενό οικογενειακό κύκλο.
  • Ο Σάκης προπονείται για τον ρόλο του μπαμπά, συμμετέχοντας σε μαθήματα φροντίδας μωρού.
  • Η Μαριαλένα αποκάλυψε πώς ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη στον Σάκη με ένα χαρτάκι και το τεστ εγκυμοσύνης.
  • Το ζευγάρι μοιράζεται την εμπειρία της εγκυμοσύνης με τους followers τους στα social media.

Μια από τις πιο τρυφερές περιόδους της ζωής τους διανύουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Το φύλο του μωρού που περιμένουν!

Το ζευγάρι, που πρόσφατα επισημοποίησε τη σχέση του με γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο, ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα αγοράκι, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

 

Οι δυο τους μοιράζονται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους μέσα από τα social media, δίνοντας στους followers τους μια γεύση από την αναμονή, τη συγκίνηση αλλά και το χιούμορ που συνοδεύει αυτή τη διαδρομή μέχρι τον ερχομό του μωρού.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Δείτε το άλμπουμ του γάμου τους

Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στο Instagram, αποκάλυψε πως ο Σάκης Κατσούλης ξεκίνησε ήδη… προετοιμασία για τον ρόλο του μπαμπά. 

Σάκης Κατσούλης: Προπονείται για μπαμπάς λίγο πριν τον ερχομό του γιου του

Με εμφανή ενθουσιασμό, έγραψε στη λεζάντα: «Σήμερα είχαμε μάθημα για τη περιποίηση του μωρού».

Το βίντεο δείχνει τον Σάκη να εξοικειώνεται με τις βασικές φροντίδες ενός νεογέννητου, αποδεικνύοντας πως παίρνει πολύ σοβαρά τον νέο του ρόλο, ακόμη κι αν δεν λείπουν τα πειράγματα και τα χαμόγελα.

Η Μαριαλένα είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τη στιγμή που έμαθε πως είναι έγκυος, περιγράφοντας με λεπτομέρειες πώς ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα στον σύζυγό της: «Το έμαθα το πρωί κι όλη μέρα σκεφτόμουν πώς θα του το πω αλλά τίποτα δε μου φαινόταν σωστό. Ήμουν τόσο σαστισμένη που απλώς άφησα τη στιγμή να με οδηγήσει. Τον περίμενα να γυρίσει από τη δουλειά, μαγειρέψαμε όπως κάθε φορά και του έγραψα ένα χαρτάκι που έλεγε “θα γίνεις μπαμπάς” κρατώντας δίπλα το τεστ εγκυμοσύνης. Από τις πιο δυνατές στιγμές».

Η συγκίνηση εκείνης της ημέρας φαίνεται πως παραμένει ζωντανή για το ζευγάρι, που βιώνει την εγκυμοσύνη με ενθουσιασμό και ανυπομονησία. 

Από τα πρώτα «μαθήματα» φροντίδας μέχρι τις τρυφερές αναμνήσεις της ανακοίνωσης, ο Σάκης και η Μαριαλένα δείχνουν έτοιμοι να αγκαλιάσουν τη νέα τους καθημερινότητα ως γονείς.

 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
 |
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top