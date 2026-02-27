Σάκης Κατσούλης: Προπονείται για μπαμπάς λίγο πριν τον ερχομό του γιου του

Μια από τις πιο τρυφερές περιόδους της ζωής τους διανύουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι, που πρόσφατα επισημοποίησε τη σχέση του με γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο, ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα αγοράκι, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Οι δυο τους μοιράζονται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους μέσα από τα social media, δίνοντας στους followers τους μια γεύση από την αναμονή, τη συγκίνηση αλλά και το χιούμορ που συνοδεύει αυτή τη διαδρομή μέχρι τον ερχομό του μωρού.

Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στο Instagram, αποκάλυψε πως ο Σάκης Κατσούλης ξεκίνησε ήδη… προετοιμασία για τον ρόλο του μπαμπά.

Με εμφανή ενθουσιασμό, έγραψε στη λεζάντα: «Σήμερα είχαμε μάθημα για τη περιποίηση του μωρού».

Το βίντεο δείχνει τον Σάκη να εξοικειώνεται με τις βασικές φροντίδες ενός νεογέννητου, αποδεικνύοντας πως παίρνει πολύ σοβαρά τον νέο του ρόλο, ακόμη κι αν δεν λείπουν τα πειράγματα και τα χαμόγελα.

Η Μαριαλένα είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τη στιγμή που έμαθε πως είναι έγκυος, περιγράφοντας με λεπτομέρειες πώς ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα στον σύζυγό της: «Το έμαθα το πρωί κι όλη μέρα σκεφτόμουν πώς θα του το πω αλλά τίποτα δε μου φαινόταν σωστό. Ήμουν τόσο σαστισμένη που απλώς άφησα τη στιγμή να με οδηγήσει. Τον περίμενα να γυρίσει από τη δουλειά, μαγειρέψαμε όπως κάθε φορά και του έγραψα ένα χαρτάκι που έλεγε “θα γίνεις μπαμπάς” κρατώντας δίπλα το τεστ εγκυμοσύνης. Από τις πιο δυνατές στιγμές».

Η συγκίνηση εκείνης της ημέρας φαίνεται πως παραμένει ζωντανή για το ζευγάρι, που βιώνει την εγκυμοσύνη με ενθουσιασμό και ανυπομονησία.

Από τα πρώτα «μαθήματα» φροντίδας μέχρι τις τρυφερές αναμνήσεις της ανακοίνωσης, ο Σάκης και η Μαριαλένα δείχνουν έτοιμοι να αγκαλιάσουν τη νέα τους καθημερινότητα ως γονείς.



