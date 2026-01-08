Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Το φύλο του μωρού που περιμένουν!

Η αποκάλυψη στο gender reveal party που έκαναν

08.01.26 , 19:50
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Πριν από μερικές μέρες η Μαριαλένα Ρουμελιώτη κι ο Σάκης Κατσούλης ανακοίνωσαν μέσα από ένα βίντεο ότι θα αποκτήσει το πρώτο του παιδί.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Το φύλο του μωρού που περιμένουν!

Το ζευγάρι έκανε το gender reveal party, προκειμένου να αποκαλύψουν το φύλο του μωρού που περιμένουν, έχοντας στο πλευρό τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η πρώην παίκτρια του Survivor και ο νικητής του ριάλιτι επιβίωσης πρόκειται να γίνουν για πρώτη φορά γονείς, ενώ είχαν μοιραστεί το χαρμόσυνο νέο με τους followers, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο Instagram.

Η ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, το ζευγάρι έμαθε ταυτόχρονα με φίλους και συγγενείς ότι θα αποκτήσει γιο, με τη στιγμή να καταγράφεται.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Το φύλο του μωρού που περιμένουν!

Σε βίντεο που «ανέβηκε» στα social media η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, με φόντο μια αψίδα από μπαλόνια, αγκαλιάζονται μόλις αποκαλύπτεται το φύλο του μωρού τους, ενώ οι παρευρισκόμενοι ζητωκραυγάζουν.
 

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
