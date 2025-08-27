Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από την πρόταση γάμου

Το μήνυμα όλο νόημα στους επικριτές τους

Βίντεο αρχείου για το ζευγάρι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το καλύτερο δώρο γενεθλίων έκανε ο Σάκης Κατσούλης στη σύντροφό του Μαριαλένα Ρουμελιώτη, η οποία την ημέρα που έκλεισε τα 30 της χρόνια δέχτηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της!

Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε η ίδια με μια ανάρτηση της στο Instagram στις 27 Ιουλίου και οι ευχές από τους διαδικτυακούς της φίλους «έπεσαν» βροχή.

Σάκης Κατσούλης: Έκανε πρόταση γάμου στη Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Τώρα, σχεδόν ένα μήνα μετά η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έκανε μία νέα ανάρτηση από την ξεχωριστή εκείνη μέρα. Έτσι, το βράδυ της Τρίτης 26/8 δημοσίευσε μια σειρά από νέες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τότε. Μάλιστα, στην τελευταία φωτογραφία τη βλέπουμε να κάνει μια άσεμνη χειρονομία στους επικριτές της.

«Θα είμαι η Μπόνι σου, αν υποσχεθείς να είσαι ο Κλάιντ μου» γράφει σε μία εικόνα.

Την ανάρτηση συνόδευσε με την εξής λεζάντα:

«Σε έναν κόσμο μέσα στο χάος, βρήκαμε το 'για πάντα' μας.

Αξέχαστη μέρα.. γεμάτη συναισθήματα..
1 μήνα «αρραβωνιάριδες» λοιπόν και συνεχίζουμε..

Η τελευταία φωτό η αγαπημένη μου!
Τα φιλιά μας»

Δείτε τις φωτογραφίες:

