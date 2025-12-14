Πανελλαδική απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία

Ποιοι κατεβάζουν «ρολά» την ερχόμενη Τρίτη

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου / Βίντεο αρχείου Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 προχωρά η ΑΔΕΔΥ, ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2026 στη Βουλή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, η απεργία στρέφεται κατά ενός προϋπολογισμού που –όπως αναφέρει– εντείνει την οικονομική πίεση στους εργαζόμενους και εξυπηρετεί πολιτικές λιτότητας και στρατιωτικών δαπανών. Παράλληλα, η ομοσπονδία καλεί σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων και συνδικάτων, εκφράζοντας αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών.

Απεργία 16/12: Κάλεσμα της ΠΟΕ-ΟΤΑ σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Με δική της ανακοίνωση, η ΠΟΕ-ΟΤΑ απευθύνει κάλεσμα στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν τόσο στην απεργία όσο και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος.

Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι η συνεχής προσφυγή σε δανεισμό δεν λύνει τα προβλήματα των δήμων, αλλά μετακυλίει το κόστος στους πολίτες, μέσω αυξημένων δημοτικών τελών και υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή της στην εκχώρηση κοινωνικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και εργολάβους.

Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ διεκδικούν, μεταξύ άλλων:

  • ουσιαστικές αυξήσεις και αξιοπρεπείς αποδοχές
  • προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
  • επαρκή χρηματοδότηση των δήμων
  • διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών υπό δημόσιο έλεγχο
  • κατάργηση της διάταξης Βορίδη
  • μονιμοποίηση των συμβασιούχων
  • μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της οικονομικής πίεσης

Απεργία 16/12: Συμμετοχή και των εκπαιδευτικών

Στην απεργία της ΑΔΕΔΥ θα λάβουν μέρος και οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε ανακοινώσεις τους τονίζουν ότι η κινητοποίηση στρέφεται ενάντια σε έναν προϋπολογισμό που –όπως αναφέρουν– δεν καλύπτει τις ανάγκες σε μισθούς, Υγεία και Παιδεία, ενώ επιβαρύνει περαιτέρω εργαζόμενους και αγρότες.

Σημειώνεται ότι την ημέρα αυτή τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε καθηγητή εάν θα απεργήσει ή όχι. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στα σχολεία και την ώρα που κάποιος καθηγητής συμμετέχει στην απεργία θα έχουν κενό.

Απεργία 16/12: Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην απεργία της 16ης Δεκεμβρίου. Συνήθως, οι σχετικές αποφάσεις ανακοινώνονται λίγα 24ωρα πριν από τις κινητοποιήσεις.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν προκηρύξει στάση εργασίας την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 17:00, λόγω Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00, ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας προβλέπεται μετά τις 18:00. Κανονικά θα κινηθούν οι περιαστικές γραμμές Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

