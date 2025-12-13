Έρωτας στη σκηνή: Το φιλί της Δέσποινας Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς σημειώθηκε στην πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή στο «Κέντρο Αθηνών», όπου φέτος συμπράττει επί σκηνής με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, ξεχώρισε η παρουσία του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος δεν έκρυψε ούτε λεπτό την περηφάνια και τον θαυμασμό του για τη σύντροφό του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε κοντά στη σκηνή και, τη στιγμή που η Δέσποινα Βανδή του αφιέρωνε τραγούδια, της χάρισε ένα ιδιαίτερα παθιασμένο φιλί.

Το τρυφερό στιγμιότυπο απαθανατίστηκε σε βίντεο και φωτογραφίες, που μέσα σε ελάχιστο χρόνο πλημμύρισαν τα social media, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια.

Η τραγουδίστρια, εντυπωσιακή και εμφανώς συγκινημένη, έκανε δυναμική πρεμιέρα, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό και εγκαινιάζοντας με επιτυχία τη νέα της συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, πιστός στο αυθόρμητο και εκφραστικό του ύφος, επέλεξε να δείξει δημόσια τα συναισθήματά του, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που τους ενώνει.

Λίγο πριν την είσοδό του στο μαγαζί, μάλιστα, μιλώντας στις κάμερες, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήρθα για να τη θαυμάσω».

Στην πρεμιέρα της μαμάς της ήταν και η Μελίνα Νικολαϊδη, η οποία δε σταμάτησε να χορεύει λεπτό.