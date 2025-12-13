Έρωτας στη σκηνή: Το φιλί της Δέσποινας Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη

«Ήρθα για να τη θαυμάσω»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.12.25 , 18:42 Συναγερμός στα ΚΤΕΛ Κηφισού: 20χρονος εντοπίστηκε με καλάσνικοφ σε βαλίτσα
13.12.25 , 18:25 Η «Κουταλένια» του Λι Χολ ανεβαίνει στο Θέατρο Μουσούρη
13.12.25 , 18:17 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τραπεζικοί λογαριασμοί «φαντάσματα» και επιδοτήσεις σε νεκρό!
13.12.25 , 18:17 Έρωτας στη σκηνή: Το φιλί της Δέσποινας Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη
13.12.25 , 17:29 Οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα - Δεν πάνε στο Μαξίμου
13.12.25 , 17:11 Μυστήριο με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη
13.12.25 , 16:33 Ο νέος στόχος του Νίκου Μουτσινά: Τι ονειρεύεται να κάνει;
13.12.25 , 16:10 Kia PV5 Cargo: Ανακηρύχθηκε ‘Van of the Year’ και ‘Compact Van of the Year’
13.12.25 , 15:56 Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «έκαψαν»  τον ανιψιό και τον φίλο του
13.12.25 , 15:39 Ανοιχτά τα καταστήματα όλες τις Κυριακές μέχρι τέλος του χρόνου
13.12.25 , 15:35 To ρόφημα με τις λίγες θερμίδες που ενισχύει το ανοσοποιητικό
13.12.25 , 14:51 Αστρολογικές προβλέψεις 2026: Οι τάσεις της χρονιάς από την Άση Μπήλιου
13.12.25 , 14:23 Αποκλειστικό: Το «ελληνικό FBI» μέσα στους καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής
13.12.25 , 14:09 Tα ζώδια που θα ερωτευτούν πριν τελειώσει το 2025
13.12.25 , 13:03 Η ΝΔ διέγραψε τον Μ. Χιλετζάκη για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
Διαμαντής Καραναστάσης: Αυτό είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Όλα τα βλέμματα στο φιλί Βανδή – Μπισμπίκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς σημειώθηκε στην πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή στο «Κέντρο Αθηνών», όπου φέτος συμπράττει επί σκηνής με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, ξεχώρισε η παρουσία του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος δεν έκρυψε ούτε λεπτό την περηφάνια και τον θαυμασμό του για τη σύντροφό του.

Όλα τα βλέμματα στο φιλί Βανδή – Μπισμπίκη

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε κοντά στη σκηνή και, τη στιγμή που η Δέσποινα Βανδή του αφιέρωνε τραγούδια, της χάρισε ένα ιδιαίτερα παθιασμένο φιλί.

Το τρυφερό στιγμιότυπο απαθανατίστηκε σε βίντεο και φωτογραφίες, που μέσα σε ελάχιστο χρόνο πλημμύρισαν τα social media, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια.

Μπισμπίκης: «Ήθελα μια φωλιά στην Κρήτη για να αράζουμε με τη Δέσποινα»

Η τραγουδίστρια, εντυπωσιακή και εμφανώς συγκινημένη, έκανε δυναμική πρεμιέρα, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό και εγκαινιάζοντας με επιτυχία τη νέα της συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, πιστός στο αυθόρμητο και εκφραστικό του ύφος, επέλεξε να δείξει δημόσια τα συναισθήματά του, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που τους ενώνει.

Λίγο πριν την είσοδό του στο μαγαζί, μάλιστα, μιλώντας στις κάμερες, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήρθα για να τη θαυμάσω».

Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral

Στην πρεμιέρα της μαμάς της ήταν και η Μελίνα Νικολαϊδη, η οποία δε σταμάτησε να χορεύει λεπτό.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top