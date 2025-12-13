Kia PV5 Cargo: Ανακηρύχθηκε ‘Van of the Year’ και ‘Compact Van of the Year’

Τα αποτελέσματα στα βραβεία What Van? 2026

Kia PV5 Cargo: Ανακηρύχθηκε 'Van of the Year' και 'Compact Van of the Year'
Πρώτη Δημοσίευση: 10.12.25, 18:00
Kia PV5 Cargo: Ανακηρύχθηκε ‘Van of the Year’ και ‘Compact Van of the Year’
Το Kia PV5 Cargo κατέκτησε τους τίτλους ‘Van of the Year’ και ‘Compact Van of the Year’  Οι κριτές επαίνεσαν την εξελιγμένη οδηγική του συμπεριφορά, την εξαιρετική άνεση, την ευελιξία σε αστικό περιβάλλον και την εξαιρετική αξία του. Αναγνωρίστηκε για την εκλεπτυσμένη οδήγηση, την κορυφαία άνεση και ησυχία, την αστική ευελιξία και την ισχυρή αξία για τους πελάτες. Οι νέες διακρίσεις ενισχύουν περαιτέρω την ταχέως αυξανόμενη παρουσία της Kia στις παγκόσμιες αγορές LCV και PBV.Το Kia PV5 Cargo πέτυχε διπλή νίκη στα βραβεία What Van? 2026, κατακτώντας τόσο τον τίτλο ‘Van of the Year’ όσο και αυτόν του ‘Compact Van of the Year’.

Στην αξιολόγηση των βραβείων, το PV5 Cargo έδειξε ισορροπία αυτονομίας, ικανότητας και πρακτικότητας, κατάλληλη για ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες. Η ποιότητα κύλισης, η χρηστικότητα και τα οδηγικά χαρακτηριστικά του το τοποθετούν ως ισχυρή εναλλακτική σε παραδοσιακά βαν ICE και EV.

Τι αναδεικνύει το PV5 παγκοσμίως;

Η αξιολόγηση του What Van? του 2025 ανέδειξε μια σειρά πλεονεκτημάτων που συνέβαλαν στη υψηλή βαθμολογία: πραγματική χρηστικότητα, άνεση καμπίνας, δυναμική σταθερότητα και υψηλή αξία — χαρακτηριστικά που ενισχύουν τη θέση του στην παγκόσμια κατηγορία eLCV.Τονίστηκε επίσης ο μοντέρνος και λειτουργικός σχεδιασμός του προσαρμοσμένος για επαγγελματική χρήση, καθώς και το εσωτερικό με τεχνολογία επιπέδου επιβατικού αυτοκινήτου μέσω διπλών οθονών, του Android Automotive OS και των over-the-air ενημερώσεων. Το χαμηλό κέντρο βάρους προσφέρει σταθερή και αθόρυβη EV εμπειρία, ενώ οι ευέλικτες διαμορφώσεις αμαξώματος - Cargo, Crew και Chassis-Cab σε πολλαπλά μήκη και ύψη - παρέχουν πρακτική ευελιξία για διαφορετικές επαγγελματικές ανάγκες. Ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός με προηγμένα συστήματα ασφαλείας, LED φωτιστικά, πίσω κάμερα και τεχνολογίες άνεσης ενισχύει την αξία του PV5 για τους παγκόσμιους επαγγελματίες χρήστες.

 

