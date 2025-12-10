Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»

Για τρίτο 24ωρο νοσηλεύεται η Έλενα Παπαρίζου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας, μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε στις πρόβες του Voice, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, αφού σύμφωνα με πληροφορίρες κατέρρευσε από πόνους που ένιωθε στην κοιλιακή χώρα.

«Το πρόβλημα προφανώς στο στομάχι δεν ήταν τόσο απλό, θα χρειαστεί η φαρμακευτική αγωγή που παίρνει και βεβαίως έχουν προκύψει κάποιες εξετάσεις περαιτέρω από αυτές που αρχικά είχαν πει οι γιατροί. Για να μένει για τρίτη μέρα και για να κάνει διαρκώς εξετάσεις προφανώς ψάχνουν να βρουν ακριβώς την πηγή του προβλήματος. Βεβαίως παίρνει τη φαρμακευτική αγωγή είναι πολύ καλύτερα από ότι τη Δευτέρα», σημείωσε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η Έλενα Παπαρίζου στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Τεχνόπολη πέρυσι/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Ήταν στα όρια κατάρρευσης, αυτό γνωρίζω εγώ. Μίλησα, χθες το βράδυ, με άνθρωπο από το πολύ στενό περιβάλλον της Έλενας Παπαρίζου. Είναι καθησυχαστικοί, όμως. Βέβαια, όλα δείχνουν ότι δε θα καταφέρει να δώσει το «παρών» σήμερα στο εορταστικό γύρισμα του «The Voice». Είναι το πρωτοχρονιάτικο σόου με πολλούς guest και λογικά θα βάλουν πάλι τον Κωστή Μαραβέγια», επισήμανε ο Νίκος Γεωργιάδης στην ίδια εκπομπή.

«Δεν υπάρχει εικόνα το πότε θα βγει. Το πάνε 24ωρο 24ωρο», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η Έλενα Παπαρίζου είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν λίγο καιρό με το ίδιο πρόβλημα.

«Όταν η Έλενα στρεσάρεται, τη χτυπάει λίγο στο στομάχι, όπως πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχει μια ευαισθησία στη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα της είχαν πέσει πάρα πολλά, είχε και τα γυρίσματα του “The Voice” και να ξέρετε ότι η Έλενα Παπαρίζου μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη είναι και οι κριτές, οι οποίοι ασχολούνται και περισσότερο από όλους τους άλλους με τους παίκτες. Περνάνε πάρα πολλές ώρες μαζί, είναι πάρα πολύ ενεργοί. Επίσης είχε μια μεγάλη διαφημιστική καμπάνια που έκανε κάποια γυρίσματα, είχε το άναμμα του δέντρου και εντατικές πρόβες με τον Ζαχαράτο στο NOX και της έπεσαν όλα αυτά μαζί και ζορίστηκε», εξήγησε ο Νίκος Γεωργιάδης.

