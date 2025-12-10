«Άνθρωπος χωρίς όνομα»: O Γεροντιδάκης στην πρεμιέρα της Ντορέττας!

Ποιοι άλλοι ηθοποιοί ήταν εκεί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.12.25 , 14:16 «Έχεις το Model Face;»: Η πρόκληση του GNTM που γίνεται viral
10.12.25 , 14:03 Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ «ΕΛΠΙΔΑ»: Άνοιξε τις πύλες του και σας περιμένει
10.12.25 , 13:39 Στο Cash or Trash έρχεται μια...εκρηκτική δημοπρασία!
10.12.25 , 13:26 Πάτρα: Μπλόκο της ΕΛΑΣ στους αγρότες στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
10.12.25 , 13:23 Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα
10.12.25 , 13:19 Παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο
10.12.25 , 13:15 Nissan Formula E Team: Ανεβαίνει στο βάθρο στην Formula E 2025/26
10.12.25 , 13:09 Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»
10.12.25 , 12:54 Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας
10.12.25 , 12:46 Υψηλό σάκχαρο: Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
10.12.25 , 12:37 Γρηγόρης Πετράκος: «Δεν καβάλησα ποτέ το καλάμι»
10.12.25 , 12:35 Χριστουγεννιάτικα δώρα: 10 ιδέες για κάθε budget
10.12.25 , 12:29 Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok
10.12.25 , 12:27 Δήμητρα Παπαδήμα: «Σε ένα κρεβάτι γεννιόμαστε και σε ένα πεθαίνουμε»
10.12.25 , 12:16 Χρουσαλά: Ποζάρει με sexy φόρεμα μπροστά στο χριστουγεννιάτικο σαλόνι της
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Άση Μπήλιου: Έντονο το αίσθημα της κόπωσης - Ποιοι επηρεάζονται;
Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»
Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας
Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Ποιοι δικαιούχοι θα εισπράξουν 400 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Οι δηλώσεις της Ντορέττας Παπαδημητρίου μετά τη θεατρική της πρεμιέρα/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επίσημη πρεμιέρα έκανε για φέτος η θεατρική παράσταση «Άνθρωπος χωρίς όνομα» στο θέατρο Αποθήκη. 

 Θανάσης Κουρλαμπάς- Ντορέττα Παπαδημητρίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Θανάσης Κουρλαμπάς- Ντορέττα Παπαδημητρίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αρκετοί ηθοποιοί απόλαυσαν επί σκηνής τους πρωταγωνιστές: Θανάση Κουρλαμπά, Ορέστη Τρίκα, Ντορέττα Παπαδημητρίου και Φώτη Κουτρουβίδη.

Ορέστης Τρίκας- Φώτης Κουτρουβίδης- Ντορέττα Παπαδημητρίου/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ορέστης Τρίκας- Φώτης Κουτρουβίδης- Ντορέττα Παπαδημητρίου/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο σύντροφος της Ντορέττας Παπαδημητρίου, Γιώργος Γεροντιδάκης. Το ζευγάρι, αν και δε φωτογραφήθηκε μαζί, πόζαρε με μερικούς από τους συναδέλφους τους που βρέθηκαν στην πρεμιέρα. 

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης μαζί σε παρουσίαση βιβλίου

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης μαζί σε παρουσίαση βιβλίου

«Σήμερα ήταν εδώ πολύ δικοί μου άνθρωποι και φίλοι», απάντησε η ηθοποιός στους δημοσιογράφους που της ανέφεραν ότι ήταν ο Γιώργος Γεροντιδάκης στο κοινό. «Είμαι σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή», συμπλήρωσε στις ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή.

«Οι γιοι μου είναι ενήμεροι για την προσωπική μου ζωή πριν διαβάσουν τα δημοσιεύματα», ανέφερε.

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια

Το ζευγάρι που είναι μαζί περίπου έναν χρόνο, δεν κρύβει πλέον τη σχέση του, αλλά προσπαθεί όσο γίνεται να την κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

 Τάσος Λέκκας- Γιώργος Γεροντιδάκης- Αιμίλιος Χειλάκης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τάσος Λέκκας- Γιώργος Γεροντιδάκης- Αιμίλιος Χειλάκης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Την πρεμιέρα παρακολούθησαν επίσης ο Αιμίλιος Χειλάκης και η σύζυγός του, Αθηνά Μαξίμου, η Ματίνα Νικολάου, ο Τάσος Λέκκας και η Τζένη Καζάκου.

Ματίνα Νικολάου- Ντορέττα Παπαδημητρίου- Αθηνά Μαξίμου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ματίνα Νικολάου- Ντορέττα Παπαδημητρίου- Αθηνά Μαξίμου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θανάσης Κουρλαμπάς- Τζένη Καζάκου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θανάσης Κουρλαμπάς- Τζένη Καζάκου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γενέθλια για τον Γεροντιδάκη: Το πάρτι και η τούρτα από την Ντορέττα

Η παράσταση «Άνθρωπος χωρίς όνομα» του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ σε διασκευή και σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Αποθήκη.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top