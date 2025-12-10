«Άνθρωπος χωρίς όνομα»: O Γεροντιδάκης στην πρεμιέρα της Ντορέττας!

Επίσημη πρεμιέρα έκανε για φέτος η θεατρική παράσταση «Άνθρωπος χωρίς όνομα» στο θέατρο Αποθήκη.
Αρκετοί ηθοποιοί απόλαυσαν επί σκηνής τους πρωταγωνιστές: Θανάση Κουρλαμπά, Ορέστη Τρίκα, Ντορέττα Παπαδημητρίου και Φώτη Κουτρουβίδη.
Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο σύντροφος της Ντορέττας Παπαδημητρίου, Γιώργος Γεροντιδάκης. Το ζευγάρι, αν και δε φωτογραφήθηκε μαζί, πόζαρε με μερικούς από τους συναδέλφους τους που βρέθηκαν στην πρεμιέρα.
«Σήμερα ήταν εδώ πολύ δικοί μου άνθρωποι και φίλοι», απάντησε η ηθοποιός στους δημοσιογράφους που της ανέφεραν ότι ήταν ο Γιώργος Γεροντιδάκης στο κοινό. «Είμαι σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή», συμπλήρωσε στις ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή.
«Οι γιοι μου είναι ενήμεροι για την προσωπική μου ζωή πριν διαβάσουν τα δημοσιεύματα», ανέφερε.
Το ζευγάρι που είναι μαζί περίπου έναν χρόνο, δεν κρύβει πλέον τη σχέση του, αλλά προσπαθεί όσο γίνεται να την κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Την πρεμιέρα παρακολούθησαν επίσης ο Αιμίλιος Χειλάκης και η σύζυγός του, Αθηνά Μαξίμου, η Ματίνα Νικολάου, ο Τάσος Λέκκας και η Τζένη Καζάκου.
Η παράσταση «Άνθρωπος χωρίς όνομα» του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ σε διασκευή και σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Αποθήκη.
