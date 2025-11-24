Γενέθλια για τον Γεροντιδάκη: Το πάρτι και η τούρτα από την Ντορέττα

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός Γιώργος Γεροντιδάκης γιόρτασε τα γενέθλιά του, περνώντας όμορφες στιγμές με τους κοντινούς του ανθρώπους.

H εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων του ηθοποιού

Η σύντροφός του, η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός Ντορέττα Παπαδημητρίου, φρόντισε να κάνει αυτή την ημέρα ακόμα πιο ξεχωριστή, επιφυλάσσοντας μια ιδιαίτερη έκπληξη.

Η τούρτα που επέλεξε για τον αγαπημένο της ήταν εντυπωσιακή και γεμάτη προσωπικά στοιχεία. Πρόκειται για μια δημιουργία σε σχήμα ποδοσφαιρικής μπάλας, η οποία στο κέντρο της κοσμείται με μια μικρή κόκκινη φανέλα που φέρει το όνομα «GERONTIDAKIS» και τον αριθμό 4, ο οποίος ίσως έχει προσωπική σημασία για τον εορτάζοντα.

Όλο χαμόγελα ο Γιώργος Γεροντιδάκης

Η τούρτα είναι τοποθετημένη πάνω σε μια λευκή βάση, όπου διακρίνεται μια κόκκινη κορδέλα με τη φράση: «Χρόνια Πολλά στον MVP της καρδιάς μας», μια τρυφερή αφιέρωση που προσθέτει ζεστασιά και αγάπη στον εορτασμό. Δίπλα στην τούρτα, ένα αναμμένο κερί περιμένει να σβηστεί καθώς ο Γιώργος ετοιμάζεται να κάνει την ευχή του, ενώ ένα ποτήρι με ποτό ολοκληρώνει την ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Η στιγμή αυτή απαθανατίστηκε από την ίδια τη Ντορέττα, που μοιράστηκε τη φωτογραφία στα Instastories της, αναδεικνύοντας το πόσο ιδιαίτερη ήταν η προσοχή στη λεπτομέρεια.

Γενέθλια μαζι με αγαπημένα πρόσωπα

Παράλληλα, ο ηθοποιός Μιχάλης Συριόπουλος, που βρέθηκε στο πάρτι, δημοσίευσε βίντεο με τη στιγμή που η Ντορέττα προσφέρει την τούρτα στον Γιώργο, καταγράφοντας τη ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα που επικράτησε.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στον Κωνσταντίνο Μπουγά και το star.gr πως και φαίνεται κι είναι καλά στηνπροσωπική της ζωή.

Μάλιστα, όταν στη συνέχεια τη ρώτησε για το ποιο σήριαλ παρακολουθεί εκτός από το Grand Hotel στο οποίο πρωταγωνιστεί ο αγαπημένος της απάντησε: «Πονηρούλη… ως άνθρωπος της δουλειάς, φυσικά και παρακολουθώ τις δουλειές που γίνονται στην τηλεόραση. Δυστυχώς, δεν έχω τον χρόνο να τα παρακολουθήσω όλα με συνέπεια. Από την άλλη χαίρομαι πολύ που ο θεατής έχει επιλογές και στηρίζει τις ελληνικές παραγωγές.»