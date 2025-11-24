Γενέθλια για τον Γεροντιδάκη: Το πάρτι και η τούρτα από την Ντορέττα

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός Γιώργος Γεροντιδάκης γιόρτασε τα γενέθλιά του, περνώντας όμορφες στιγμές με τους κοντινούς του ανθρώπους.
Η σύντροφός του, η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός Ντορέττα Παπαδημητρίου, φρόντισε να κάνει αυτή την ημέρα ακόμα πιο ξεχωριστή, επιφυλάσσοντας μια ιδιαίτερη έκπληξη.
Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Είμαι σε μια φάση που αισθάνομαι πολύ ωραία»
Η τούρτα που επέλεξε για τον αγαπημένο της ήταν εντυπωσιακή και γεμάτη προσωπικά στοιχεία. Πρόκειται για μια δημιουργία σε σχήμα ποδοσφαιρικής μπάλας, η οποία στο κέντρο της κοσμείται με μια μικρή κόκκινη φανέλα που φέρει το όνομα «GERONTIDAKIS» και τον αριθμό 4, ο οποίος ίσως έχει προσωπική σημασία για τον εορτάζοντα.
Η τούρτα είναι τοποθετημένη πάνω σε μια λευκή βάση, όπου διακρίνεται μια κόκκινη κορδέλα με τη φράση: «Χρόνια Πολλά στον MVP της καρδιάς μας», μια τρυφερή αφιέρωση που προσθέτει ζεστασιά και αγάπη στον εορτασμό. Δίπλα στην τούρτα, ένα αναμμένο κερί περιμένει να σβηστεί καθώς ο Γιώργος ετοιμάζεται να κάνει την ευχή του, ενώ ένα ποτήρι με ποτό ολοκληρώνει την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
Η στιγμή αυτή απαθανατίστηκε από την ίδια τη Ντορέττα, που μοιράστηκε τη φωτογραφία στα Instastories της, αναδεικνύοντας το πόσο ιδιαίτερη ήταν η προσοχή στη λεπτομέρεια.
Παράλληλα, ο ηθοποιός Μιχάλης Συριόπουλος, που βρέθηκε στο πάρτι, δημοσίευσε βίντεο με τη στιγμή που η Ντορέττα προσφέρει την τούρτα στον Γιώργο, καταγράφοντας τη ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα που επικράτησε.
Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στον Κωνσταντίνο Μπουγά και το star.gr πως και φαίνεται κι είναι καλά στηνπροσωπική της ζωή.
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η προσωπική ζωή
Μάλιστα, όταν στη συνέχεια τη ρώτησε για το ποιο σήριαλ παρακολουθεί εκτός από το Grand Hotel στο οποίο πρωταγωνιστεί ο αγαπημένος της απάντησε: «Πονηρούλη… ως άνθρωπος της δουλειάς, φυσικά και παρακολουθώ τις δουλειές που γίνονται στην τηλεόραση. Δυστυχώς, δεν έχω τον χρόνο να τα παρακολουθήσω όλα με συνέπεια. Από την άλλη χαίρομαι πολύ που ο θεατής έχει επιλογές και στηρίζει τις ελληνικές παραγωγές.»
