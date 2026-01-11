Τι συζητά και τι όχι ενόψει του ραντεβού με τους αγρότες η κυβέρνηση

Δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό ζητούν τα μπλόκα

Τι συζητά και τι όχι ενόψει του ραντεβού με τους αγρότες η κυβέρνηση
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Πυκνές διαβουλεύσεις «τρέχουν» από χθες στις τάξεις των αγροτικών μπλόκων, προκειμένου να «κλειδώσουν» τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο ραντεβού της Τρίτης με τον πρωθυπουργό. Οι αγρότες ζητούν μάλιστα δύο συναντήσεις, ενώ η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι στενά. Με αυτά τα δεδομένα, δεν αποκλείεται και νέα κλιμάκωση από Τετάρτη, αν δεν βρεθεί πεδίο συνεννόησης. 

Αγρότες: Προτείνουν δύο αντιπροσωπείες για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Τα μπλόκα ζητούν δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και προειδοποιούν με κλιμάκωση

Τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό οριστικοποιούν οι εκπρόσωποι των μπλόκων, χωρίς όμως να έχουν υπέρμετρες προσδοκίες για την προοπτική συμβιβασμού. Οι παραγωγοί ζητούν δύο συναντήσεις, μια μόνο με αγρότες και μια με κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. 

Στην πρώτη συνάντηση προτείνεται η συμμετοχή 25 αγροτών. Στη δεύτερη συνάντηση προτείνεται η συμμετοχή έξι κτηνοτρόφων, τριών μελισσοκόμων και ενός αλιέα. Οι αγρότες πάντως προειδοποιούν με σκλήρυνση στάσης από Τετάρτη, αν δεν ικανοποιηθούν από τη συζήτηση.

Aγρότες: «Ναι» στον διάλογο, «όχι» σε συλλαλητήριο στην Αθήνα

«Πάμε στη συνάντηση για να δείξουμε στον κ. Μητσοτάκη ότι τα προβλήματά μας είναι προβλήματα επιβίωσης και να θέσουμε το ερώτημα αν έχει την πολιτική βούληση να τα λύσει», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Αν δεν δοθούν άμεσες και θεσμοθετημένες λύσεις, ο αγώνας συνεχίζεται με ισχυρή κλιμάκωση», τόνισε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ιορδάνης Ιωαννίδης.

Τι συζητά και τι όχι ενόψει του ραντεβού της Τρίτης η κυβέρνηση

Ο πρωθυπουργός περιμένει την Τρίτη τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου με «μικρό καλάθι», λόγω περιορισμένων δημοσιονομικών περιθωρίων και μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. 

Εγκρίθηκε η συμφωνία Μercosur- Αγροτικά μπλόκα στους δρόμους προς Βρυξέλλες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πολιτικού αναλυτή του Star Γιώργου Ευγενίδη, αντιτικείμενο της συζήτησης θα είναι η ρύθμιση για το ρεύμα, ενώ η κυβέρνηση συζητά την αύξηση των επιδοτούμενων λίτρων πετρελαίου, αλλά και θεσμικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

«Δεν ψάχνουμε για νικητές και ηττημένους σε μια δημόσια κόντρα. Αναζητούμε τη χρυσή τομή που θα επιτρέψει στον αγρότη να παράγει με αξιοπρέπεια, χωρίς όμως οι υπόλοιποι πολίτες να αισθάνονται ότι "πληρώνουν το μάρμαρο"», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη Real News.

 

ΑΓΡΟΤΕΣ
ΜΠΛΟΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
