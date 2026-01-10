Αγρότες: Προτείνουν δύο αντιπροσωπείες για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Ποιοι αγροτοσυνδικαλιστές «κλειδώνουν» για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.01.26 , 21:49 Κολυδάς: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει - Τι θα γίνει στην Αττική
10.01.26 , 20:54 Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε εμπορικό κέντρο - Μία τραυματίας
10.01.26 , 20:20 Αγρότες: Προτείνουν δύο αντιπροσωπείες για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
10.01.26 , 19:26 DS Automobiles: Το... διαστημικό "Taylor made N°4 Concept"
10.01.26 , 18:58 DS N°8: Με προεδρικό εξοπλισμό
10.01.26 , 18:43 «Έτοιμος» να επιστρέψει στο Ιράν ο γιος του τελευταίου Σάχη της χώρας
10.01.26 , 18:00 Τραγωδία στο Περιστέρι: Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα
10.01.26 , 17:55 Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
10.01.26 , 17:31 Σενάριο-έκπληξη που αλλάζει τα δεδομένα για φορ στον Ολυμπιακό!
10.01.26 , 16:59 Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν έχω επίγνωση των δυνατοτήτων μου»
10.01.26 , 16:30 Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
10.01.26 , 16:26 Aγρότες: «Ναι» στον διάλογο, «όχι» σε συλλαλητήριο στην Αθήνα
10.01.26 , 16:09 Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος Αναποδογύρισε Αυτοκίνητο
10.01.26 , 16:09 ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν οι αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ
10.01.26 , 15:54 Εξελίξεις στη Φοινικούντα: Οι αναζητήσεις στο ChatGPT «καίνε» τον ανιψιό
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Άση Μπήλιου: Ετήσιες προβλέψεις για το 2026 - Τύχη και έρωτες για τα ζώδια
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σχόλια για τα «καλέσματα» στη γιορτή της
Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
Χριστίνα Πολίτη: Βραδινή έξοδος με τον κούκλο 18χρονο γιο της
Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά απο πολύωρη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν να πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να αποσύρουν τα τρακτέρ τους από τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της χώρας. Αν δεν πάρουν διαβεβαιώσεις για τα αιτήματά τους, σκοπεύουν να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Aγρότες: «Ναι» στον διάλογο, «όχι» σε συλλαλητήριο στην Αθήνα

Κάμερες και πρακτικά ζητούν οι αγρότες στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Η Δήμητρα Τζιότζιου παρακολούθησε τη σύσκεψη των αγροτών και μετέδωσε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου.

Οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάμερες στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και αν όχι κάμερες τότε να γίνει απομαγνητοφώνηση και να κρατηθούν όλα τα πρακτικά.

Πρόταση για δύο αντιπροσωπείες κτηνοτρόφων και αγροτών

Πρόταση για δύο αντιπροσωπείες κτηνοτρόφων και αγροτών

Εξάλλου, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Δήμητρας Τζιότζιου, ο πρωθυπουργός ζήτησε να προσέλθει στον διάλογο 15μελής αντιπροσωπεία. Οι αγρότες από την πλευρά τους, προτείνουν μια επιτροπή 25 ατόμων που θα εκπροσωπεί τα αγροτικά μπλόκα όλης της χώρας, και άλλη μια αντιπροσωπεία, που θα εκπροσωπεί κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Δεν γνωρίζουμε αν κάτι τέτοιο θα γίνει δεκτό, πάντως φέρεται να είναι αποφασισμένοι να πάνε στην Αθήνα για τη συνάντηση.

Ποιοι αγροτοσυνδικαλιστές «κλειδώνουν» για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Ποιοι αγροτοσυνδικαλιστές «κλειδώνουν» για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Φαίνεται ότι έχουν «κλειδώσει» κάποια ονόματα για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για έμπειρους αγρότες, οι οποίοι έχουν πάει και σε παλαιότερες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό αλλά και υπουργούς. Συγκεκριμένα, ακούγονται τα ονόματα του Ρίζου Μαρούδα από το μπλόκο της Νίκαιας, του Κώστα Τζέλλα από το μπλόκο της Καρδίτσας, του Κώστα Παπαδάκη από το μπλόκο της Θήβας και του Κώστα Ανεστίδη από το μπλόκο των Μαλγάρων. Σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους, «κλειδώνουν» τα ονόματα του Γιώργου Τερζάκη από τη Μαγνησία και του Θωμά Μόσχου από την Καστοριά.

Να σημειωθεί πάντως, ότι οι αγρότες θεωρούν πως παρά το γεγονός ότι θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, δε θα τους δοθεί κάτι περισσότερο από τα ήδη ανακοινωθέντα μέτρα στήριξης. Παρόλα αυτά, αποφάσισαν να πουν «ναι» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να αποδείξουν στην κοινωνία ότι δικαίως βρίσκονται επί 42 μέρες στους δρόμους. Αν εισπράξουν ακόμη ένα «όχι» στα αιτήματά τους, τότε θα γυρίσουν πίσω στα μπλόκα και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, που θα είναι, όπως διαμηνύουν, πολύ πιο δυναμικές.

Η πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας

Αγρότες: Προτείνουν δύο αντιπροσωπείες για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Εκπρόσωποι από 57 αγροτικά μπλόκα της χώρας βρέθηκαν σήμερα στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας Λάρισας προκειμένου να αποφασιστεί  το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Ανάμεσά τους ήταν πολλοί νέοι αγρότες, οι οποίοι δεν ήθελαν καν να πάνε σε διάλογο. Τελικά, επικράτησαν οι φωνές των παλαιοτέρων και ψυχραιμοτέρων κι έτσι την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου, θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Αν και η Τρίτη και 13 είναι γρουσούζικη ημέρα, πιστεύουμε να βγάλουμε λίγο φως, λίγο άσπρο καπνό από εκεί. Πρέπει να υπάρχει "αύριο" για τους αγρότες, πρέπει να υπάρχει πρωτογενής τομέας» ανέφερε ο κ. Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Σαν ένδειξη καλής θέλησης, δε θα γίνει αγροτικό συλαλλητήριο στην Αθήνα όπως είχε αρχικά προταθεί. Ωστόσο, οι αγρότες ξεκαθάρισαν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν παρατεταγμένα και έτοιμα να κλείσουν εκ νέου την εθνική οδό αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Σημειώνεται, ότι το μπλόκο της Νίκαιας συμπληρώνει 42 ημέρες.  

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια μπλόκο που έχει στηθεί ποτέ στη χώρα μας και αυτό δείχνει και το μέγεθος των προβλημάτων αλλά και την αποφασιστικότητά μας», σημείωσε εν προκειμένω ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Παραμένουμε στον δρόμο, και καλούμε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να δώσει ουσιαστικές λύσεις», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Κώστας Τζέλλας, Πρόεδρος της Ενωτικής 0μοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Οι αγρότες από τo μπλόκο της Θήβας εμφανίζουν την πιο σκληρή στάση, κρατώντας κλειστή την εθνική οδό τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. «Αν δε δικαιωθούμε», λένε, «θα... οργώσουμε την άσφαλτο!».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top