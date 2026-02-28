Κολωνός: Νεκρή έγκυος 5 μηνών μέσα στο σπίτι της

Εξετάζεται ο σύντροφός της

Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Παναγιώτης Μπούσιος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (28/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρή βρέθηκε έγκυος 31χρονη γυναίκα στον Κολωνό, περίπου 5 μηνών.
  • Η γυναίκα είχε τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη, που δεν προέρχονται από πτώση.
  • Ο σύντροφος της γυναίκας κάλεσε την αστυνομία όταν την βρήκε χτυπημένη στο πάτωμα.
  • Κλήθηκε ιατροδικαστής για να εξετάσει την κατάσταση της γυναίκας.
  • Ο σύντροφος εξετάζεται από την αστυνομία ως ύποπτος.

Μια έγκυος γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στον Κολωνό. Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι και την πλάτη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Παναγιώτης Μπούσιος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η 31χρονη γυναίκα ήταν έγκυος περίπου 5 μηνών. 

Κολωνός: Νεκρή έγκυος 5 μηνών μέσα στο σπίτι της

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο από τον σύντροφό της, ο οποίος είπε ότι όταν γύρισε στο σπίτι, τη βρήκε χτυπημένη και πεσμένη στο πάτωμα.

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε ένα τραύμα στο ύψος του φρυδιού και κλήθηκε ιατροδικαστής στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το χτύπημα δεν συνάδει με χτύπημα από πτώση. Εξάλλου, όπως διαπιστώθηκε, η γυναίκα έφερε και κάποια χτυπήματα στην πλάτη της.

Ο σύντροφος της άτυχης γυναίκας εξετάζεται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κολωνού. 

 

