Κολωνός: Νεκρή έγκυος 5 μηνών μέσα στο σπίτι της

Μια έγκυος γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στον Κολωνό. Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι και την πλάτη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Παναγιώτης Μπούσιος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η 31χρονη γυναίκα ήταν έγκυος περίπου 5 μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο από τον σύντροφό της, ο οποίος είπε ότι όταν γύρισε στο σπίτι, τη βρήκε χτυπημένη και πεσμένη στο πάτωμα.

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε ένα τραύμα στο ύψος του φρυδιού και κλήθηκε ιατροδικαστής στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το χτύπημα δεν συνάδει με χτύπημα από πτώση. Εξάλλου, όπως διαπιστώθηκε, η γυναίκα έφερε και κάποια χτυπήματα στην πλάτη της.

Ο σύντροφος της άτυχης γυναίκας εξετάζεται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κολωνού.