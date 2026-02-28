Πόλεμος Ιράν: Πυκνώνουν οι πληροφορίες ότι o Χαμενεΐ είναι νεκρός

Νετανιάχου: «Πολλές ενδείξεις ότι αυτός ο τύραννος δεν υπάρχει πια»

28.02.26 , 22:00 Πόλεμος Ιράν: Πυκνώνουν οι πληροφορίες ότι o Χαμενεΐ είναι νεκρός
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Πρώτη Δημοσίευση: 28.02.26, 21:33
Θρίλερ για την τύχη του Χαμενεΐ - Τι δήλωσε ο Νετανιάχου / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.
  • Η επίθεση κατέστρεψε το συγκρότημα του Χαμενεΐ και σκότωσε ανώτερους αξιωματούχους του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
  • Επευφημίες ακούστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης μετά τις πληροφορίες για τον θάνατο του Χαμενεΐ.
  • Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τους πολίτες τους να δείξουν προσοχή παγκοσμίως μετά την επίθεση στο Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου (28/2) ότι «υπάρχουν πολλές ενδείξεις» πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σήμερα το πρωί στην κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Σε «κόκκινο» συναγερμό η Αθήνα-Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «δεν υπάρχει πλέον», τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν θα διαρκέσει «για όσο χρειαστεί».

«Καταστρέψαμε το συγκρότημα του Αλί Χαμενεΐ, σκοτώσαμε διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, ανώτερους αξιωματούχους του πυρηνικού προγράμματος», τόνισε.

Μέση Ανατολή: Τρόμος στο Ντουμπάι μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες να βγουν στους δρόμους και να «τελειώσουν τη δουλειά».

«Σήμερα το πρωί, καταστρέψαμε σε μια αιφνιδιαστική επίθεση το συγκρότημα του τυράννου Χαμενεΐ στην καρδιά της Τεχεράνης» και «υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι αυτός ο τύραννος δεν υπάρχει πια», ανέφερε.

Επιπλέον, ο Γέχιελ Λάιτερ, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, ενημέρωσε αξιωματούχους των ΗΠΑ ότι ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης στο συγκρότημα όπου βρισκόταν, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Ταυτόχρονα υπάρχουν αναφορές ότι ο Νετανιάχου έχει δει φωτογραφίες με τη σορό του Χαμενεΐ. 

Αναφορές για επευφημίες στην Τεχεράνη μετά τις πληροφορίες ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε   

Επευφημίες ακούστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης απόψε, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα.

Κάτοικοι χειροκρότησαν από τα παράθυρά τους και ζωηρές επευφημίες ακούστηκαν λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα στους δρόμους πολλών συνοικιών της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως ανέφεραν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι Αμερικανοί σε όλο τον κόσμο να δείξουν προσοχή

Οι ΗΠΑ κάλεσαν σήμερα τους πολίτες τους σε όλο τον κόσμο να δείξουν «αυξημένη προσοχή» έπειτα από τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

«Οι Αμερικανοί σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στις τελευταίες προειδοποιήσεις για την ασφάλεια που εκδίδει η αμερικανική πρεσβεία ή το πιο κοντινό προξενείο», ανέφερε η υπηρεσία προξενικών υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Χ. 
 

Περισσότερα σε λίγο...
 

