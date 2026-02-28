Μαρία Καρυστιανού: Εξηγεί γιατί δε μίλησε στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

«Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω»

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi
Μαρία Καρυστιανού: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω» / Kontra Channel
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Καρυστιανού συμμετείχε στη συγκέντρωση για την τρίτη επέτειο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.
  • Δεν ανέβηκε στο βήμα λόγω άρνησης από τους οργανωτές, παρά την πρόθεσή της να μιλήσει.
  • Αποχώρησε μετά από δύο ώρες αναμονής, καθώς δεν υπήρχε διάθεση να της δοθεί ο λόγος.
  • Η ομιλία της ήταν αφιερωμένη στην κόρη της, Μάρθη, και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους διαδηλωτές.
  • Κατήγγειλε την έλλειψη δικαιοσύνης και κράτους δικαίου στη χώρα.

Στο Σύνταγμα βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου η Μαρία Καρυστιανού συμμετέχοντας στη μεγαλειώδη συγκέντρωση για την «μαύρη» επέτειο της συμπλήρωσης τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ωστόσο, δεν ανέβηκε στο βήμα για να απευθύνει ομιλία στους διαδηλωτές.

Τέμπη: Ράγισαν καρδιές στο μνημόσυνο στο «σημείο μηδέν»

Όπως τόνισε σε συνέντευξή της μετά το τέλος της συγκέντρωσης, αν και είχε εκφράσει την πρόθεση να μιλήσει, αισθάνθηκε άρνηση από πλευράς οργανωτών και τελικά αποχώρησε από τη συγκέντρωση για τα Τέμπη χωρίς να απευθύνει ομιλία.

«Σαν σήμερα, τρία χρόνια πριν, χάσαμε τα μονάκριβα παιδιά μας. Ημέρα μνήμης η σημερινή, αφιερωμένη στους αγαπημένους μας. Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών.

Κατάλαβα όμως περίπου ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή του Συλλόγου είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με την συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων.

Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω. Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, δεν το αισθάνθηκα αμέσως, μου πήρε λίγο χρόνο, αλλά όντως ένιωσα ότι δεν υπήρχε η διάθεση να μιλήσω, οπότε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν.

Είχα μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως υπήρξε μια άρνηση», ανέφερε η κ. Καρυστιανού, συμπληρώνοντας:

«Προσωπικά, η ψυχή μου και τα μάτια μου είναι στραμμένα μόνο στον ουρανό σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που βγήκε έξω να φωνάξει για το έγκλημα των Τεμπών, για τη μη απόδοση δικαιοσύνης, για την έλλειψη κράτους δικαίου στη χώρα και για όλα αυτά που μας βασανίζουν στη ζωή μας». Όπως αποκάλυψε η ίδια, η ομιλία της, ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στην κόρη της, Μάρθη.

 

ΤΕΜΠΗ
 |
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
