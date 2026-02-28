Ιράν: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων - Τι ανακοίνωσαν οι αεροπορικές εταιρείες

Ποιες πτήσεις αναστέλλονται λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.02.26 , 15:47 Ομέρ Γιούρτσεβεν: Επίσημο το «διαζύγιο» με τον Παναθηναϊκό
28.02.26 , 15:35 Γραμμή έκτακτης ανάγκης για τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή
28.02.26 , 15:09 «Καίγεται» η Μέση Ανατολή - 24 νεκροί από επίθεση σε σχολείο του Ιράν
28.02.26 , 15:04 Billie Jean: Η πραγματική ιστορία πίσω από το τραγούδι του Michael Jackson
28.02.26 , 14:55 Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη
28.02.26 , 14:49 BMW: Σάρωσε τα βραβεία στην αρχή της χρονιάς
28.02.26 , 14:01 Ιράν: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων - Τι ανακοίνωσαν οι αεροπορικές εταιρείες
28.02.26 , 13:53 Κλειστό απόψε το Hotel Ermou - Η ανακοίνωση της Άννας Βίσση
28.02.26 , 13:40 Λέρος: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 18χρονο που σκότωσε τον πατέρα του
28.02.26 , 12:22 «Έσπασε» η Μαρία Κίτσου «Ηθελα να καταλάβουν ότι δεν είναι ταμπού το θέμα»
28.02.26 , 12:17 Τέμπη: Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα - Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα
28.02.26 , 11:55 Ανεβαίνει ο χρυσός μετά την επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν
28.02.26 , 11:49 Ο παίκτης της Παρί που βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού
28.02.26 , 11:38 Κοινή επίθεση Ισραήλ - ΗΠΑ στο Ιράν: Κοντά στα γραφεία Χαμενεΐ το πλήγμα
28.02.26 , 11:05 Το μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
«Έσπασε» η Μαρία Κίτσου «Ηθελα να καταλάβουν ότι δεν είναι ταμπού το θέμα»
Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές
Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Allison Robbert)
Ιράν: Ακυρώσεις Πτήσεων Από Αεροπορικές Εταιρείες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με πολλές αεροπορικές εταιρείες να αναστέλλουν δρομολόγια.
  • Η Aegean ακύρωσε πτήσεις προς Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βαγδάτη, Βηρυτό, Ντουμπάι και Αμπού Ντάμπι.
  • Η Lufthansa και η Swiss ανέστειλαν πτήσεις προς Μέση Ανατολή έως 7 Μαρτίου.
  • Το υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ έκλεισε τον εναέριο χώρο για πολιτικές πτήσεις.
  • Πολλές χώρες, όπως το Κατάρ και το Ιράκ, έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους.

Τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν προκάλεσαν σήμερα την ακύρωση πτήσεων σε προορισμούς της Μέσης Ανατολής, με πολλές αεροπορικές εταιρείες να ανακοινώνουν την αναστολή των δρομολογίων τους αφού έκλεισε ο εναέριος χώρος πολλών χωρών.

Κοινή επίθεση Ισραήλ - ΗΠΑ στο Ιράν: Κοντά στα γραφεία Χαμενεΐ το πλήγμα

Η Aegean ανακοίνωσε ότι προχωρά σε ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι.

Οι πτήσεις που ακυρώνονται είναι: 

Ποιες πτήσεις ακυρώνει η Aegean Λόγω του πολέμου στο Ιράν

Ακυρώσεις πτήσεων Aegean

Πόλεμος Ιράν: Ποιες πτήσεις ακυρώνουν μεγάλες αεροπορικές εταιρείες

  • Air France: Ακύρωσε σήμερα τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται οι σημερινές της πτήσεις  με προορισμό το Ντουμπάι και το Ριάντ και οι αυριανές προς το Τελ Αβίβ. 

  • Lufthansa: Ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Αμάν, την Αρμπίλ και την Τεχεράνη ως τις 7 Μαρτίου. Αεροπορικές εταιρείες του ομίλου ανέστειλαν τις πτήσεις τους από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ως αύριο Κυριακή, επεσήμανε η Lufthansa σε ανακοίνωσή της επικαλούμενη «την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

  • Swiss: Αναστέλλει τις πτήσεις τις από και προς το Τελ Αβίβ ως τις 7 Μαρτίου. «Με δεδομένο το κλείσιμο αρκετών εναέριων χώρων λόγω της τρέχουσας κατάστασης, αποφασίσαμε επίσης να ακυρώσουμε τις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο μεταξύ Ζυρίχης και Ντουμπάι», πρόσθεσε η Swiss.
  • British Airways: Ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ και το Μπαχρέιν ως τις 3 Μαρτίου. 
  • Norwegian: Ανέστειλε τις πτήσεις της προς και από το Ντουμπάι ως τις 4 Μαρτίου. 
  • Τurkish Airlines: Ανέστειλε τις πτήσεις της προς δέκα χώρες της Μέσης Ανατολής. «Οι πτήσεις προς Λίβανο, Συρία, Ιράκ, Ιράν και Ιορδανία έχουν ακυρωθεί μέχρι τις 2 Μαρτίου», έγραψε ο εκπρόσωπος Γιαχία Ουστούν στο X, ενώ οι πτήσεις προς Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ομάν έχουν ανασταλεί για σήμερα.
  • Air India: Αποφάσισε να αναστείλει «όλες» τις πτήσεις της «προς όλους τους προορισμούς της Μέσης Ανατολής». 
  • Ρωσικές αεροπορικές: Ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ «μέχρι νεοτέρας».
  • ITA Airways: Ανέστειλε τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ ως τις 7 Μαρτίου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, του Λιβάνου της Ιορδανίας, του Ιράν και του Ιράκ μέχρι την ίδια ημερομηνία. Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι αναστέλλονται ως την 1η Μαρτίου. 
  • Emirates: επεσήμανε ότι, καθώς πολλές χώρες έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους, αναστέλλει προσωρινά τις πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι. 

Πολλές χώρες έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους στην περιοχή, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, το Ιράκ, του Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και εν μέρει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Το υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας «για τις πολιτικές πτήσεις» και κάλεσε τους ταξιδιώτες «να μην πηγαίνουν στα αεροδρόμια μέχρι νεοτέρας». 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΠΤΗΣΕΙΣ
 |
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
 |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top