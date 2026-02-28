Ιράν: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων - Τι ανακοίνωσαν οι αεροπορικές εταιρείες

Τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν προκάλεσαν σήμερα την ακύρωση πτήσεων σε προορισμούς της Μέσης Ανατολής, με πολλές αεροπορικές εταιρείες να ανακοινώνουν την αναστολή των δρομολογίων τους αφού έκλεισε ο εναέριος χώρος πολλών χωρών.

Η Aegean ανακοίνωσε ότι προχωρά σε ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι.

Οι πτήσεις που ακυρώνονται είναι:

Πόλεμος Ιράν: Ποιες πτήσεις ακυρώνουν μεγάλες αεροπορικές εταιρείες

Air France : Ακύρωσε σήμερα τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται οι σημερινές της πτήσεις με προορισμό το Ντουμπάι και το Ριάντ και οι αυριανές προς το Τελ Αβίβ.

Lufthansa : Ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Αμάν, την Αρμπίλ και την Τεχεράνη ως τις 7 Μαρτίου. Αεροπορικές εταιρείες του ομίλου ανέστειλαν τις πτήσεις τους από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ως αύριο Κυριακή, επεσήμανε η Lufthansa σε ανακοίνωσή της επικαλούμενη «την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Swiss : Αναστέλλει τις πτήσεις τις από και προς το Τελ Αβίβ ως τις 7 Μαρτίου. «Με δεδομένο το κλείσιμο αρκετών εναέριων χώρων λόγω της τρέχουσας κατάστασης, αποφασίσαμε επίσης να ακυρώσουμε τις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο μεταξύ Ζυρίχης και Ντουμπάι», πρόσθεσε η Swiss.

Ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ «μέχρι νεοτέρας». ITA Airways : Ανέστειλε τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ ως τις 7 Μαρτίου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, του Λιβάνου της Ιορδανίας, του Ιράν και του Ιράκ μέχρι την ίδια ημερομηνία. Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι αναστέλλονται ως την 1η Μαρτίου.

Πολλές χώρες έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους στην περιοχή, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, το Ιράκ, του Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και εν μέρει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας «για τις πολιτικές πτήσεις» και κάλεσε τους ταξιδιώτες «να μην πηγαίνουν στα αεροδρόμια μέχρι νεοτέρας».

