Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, με κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.
  • Οι συγγενείς των θυμάτων συνεχίζουν τον αγώνα τους για απόδοση ευθυνών.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε αεροφωτογραφία από το σημείο της σύγκρουσης, αποτυπώνοντας την καταστροφή.
  • Στη φωτογραφία αναγράφεται η φράση "Δεν ξεχνώ, τιμώ τα 57 θύματα" και η λέξη "Δικαιοσύνη".
  • Ο Λιάγκας έχει επανειλημμένα αναφερθεί στο δυστύχημα και υποστηρίζει τους συγγενείς των θυμάτων.

Τρία χρόνια πέρασαν από την ημέρα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, που «πάγωσε» και βύθισε στο πένθος ολόκληρο το πανελλήνιο.

Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου

Από τότε, οι συγγενείς των 57 θυμάτων δίνουν τον δικό τους αγώνα, ζητώντας την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους της εθνικής τραγωδίας.

Τέμπη: Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Με αφορμή τη σημερινή μαύρη επέτειο, ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε μια αεροφωτογραφία από το σημείο της σύγκρουσης των τρένων, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής. Στο στιγμιότυπο απεικονίζονται τα εκτροχιασμένα βαγόνια και τα συντρίμμια, μια σκηνή που στοιχειώνει τη μνήμη όλων.

Πάνω στη φωτογραφία αναγράφεται η φράση: «Τέμπη 28/02/2023 – Δεν ξεχνώ, τιμώ τα 57 θύματα», ενώ ξεχωρίζει η λέξη «Δικαιοσύνη», με τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 να στέλνει σαφές μήνυμα.

Στο κάτω μέρος της ανάρτησής του, θέλησε να συμπεριλάβει τις φωτογραφίες των θυμάτων, αποτίοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που «έχασαν» τόσο άδικα τη ζωή τους. 

Το μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη

Ο Γιώργος Λιάγκας έχει αναφερθεί πολλές φορές δημόσια στο τραγικό δυστύχημα μέσα από την εκπομπή του, εκφράζοντας ανοιχτά τον προβληματισμό του και δίνοντας βήμα στους συγγενείς που αναζητούν δικαίωση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΕΜΠΩΝ
