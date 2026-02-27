Λόρα: Η εγγραφή σε πλατφόρμα για ιατρικές συμβουλές - Τι ερευνάται

«Η Λόρα εμφανίστηκε μόνη της στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για νέους»

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα & της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ (27/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λόρα, ανήλικη που βρέθηκε στο Βερολίνο, είχε συνεχή επικοινωνία με δύο άνδρες και ενδεχομένως ζούσε σε κοινόβιο.
  • Είχε γίνει μέλος σε πλατφόρμα για ιατρικές συμβουλές, πιθανώς εξηγώντας τη φιλοξενία της σε δομή.
  • Άνοιξε κρυφό προφίλ στο TikTok την ημέρα της εξαφάνισης, ακολουθώντας δύο άτομα που ζουν στο Βερολίνο.
  • Εμφανίστηκε οικειοθελώς στην Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης για Νέους στις 26 Φεβρουαρίου.
  • Ο πατέρας της βρίσκεται στη Γερμανία και θα συναντήσει τη Λόρα παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Νεότερα υπάρχουν στην υπόθεση της Λόρα. Μπορεί η ανήλικη να εντοπίστηκε, αλλά το θρίλερ δεν έχει τελειώσει. Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Star, η Λόρα στο Βερολίνο φαίνεται να ήταν σε συνεχή επικοινωνία με δύο πρόσωπα, ενώ δεν αποκλείεται να ζούσε σε κοινόβιο.

Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα στοιχείο που αποκαλύπτει το Star είναι πως η Λόρα είχε γίνει μέλος σε πλατφόρμα αναζητώντας ιατρικές συμβουλές. Ενδεχομένως αυτό να απαντά στο γιατί το παιδί φιλοξενείται σε δομή.

Εξαφάνιση Λόρα: Τι έδειξε το mail της – Το κοινόβιο κι ο λογαριασμός TikTok

Το κρυφό προφίλ στο TikTok που άνοιξε η Λόρα την ημέρα της εξαφάνισης 

Το κρυφό προφίλ στο TikTok που άνοιξε η Λόρα την ημέρα της εξαφάνισης 

Αυτό το προφίλ στο TikTok, με τη μαύρη φωτογραφία και με το ψευδώνυμο που παραπέμπει σε γυναίκα ηθοποιό, είχε ανοίξει η Λόρα την ημέρα της εξαφάνισής της, στις 8 Ιανουαρίου. Ακολουθεί δύο άτομα.

Τυχαίο; Σίγουρα όχι. Δεν αποκλείεται να είναι ο συνδετικός κρίκος στη Γερμανία. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, τα πρόσωπα αυτά είναι δύο νεαροί άνδρες και έχουν πολλά κοινά με τη Λόρα. Ζουν στο Βερολίνο, εκεί δηλαδή όπου βρέθηκε και η 16χρονη. Έχουν καταγωγή από την Ουκρανία, όπως και η Λόρα. Μένουν σε έναν χώρο που θυμίζει κοινόβιο, μαζί με νεαρές γυναίκες και τουλάχιστον ακόμη δύο άνδρες. Μήπως η 16χρονη έμενε μαζί τους εκεί όλο αυτό το διάστημα;

Τα «μυστικά» που οδήγησαν τη Λόρα στη Γερμανία αναζητούν οι αρχές

«Η Λόρα εμφανίστηκε μόνη της στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για νέους, ζητώντας βοήθεια»

«Η Λόρα εμφανίστηκε μόνη της στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για νέους, ζητώντας βοήθεια»

Ίσως έτσι να εξηγείται ότι εμφανίστηκε μόνη της σε δομή ανηλίκων ζητώντας βοήθεια. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται οι γερμανικές αρχές.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν ήρθε απευθείας σε εμάς. Εμφανίστηκε οικειοθελώς, στις 26 Φεβρουαρίου, στην Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης για Νέους. Η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης για Νέους είναι υπεύθυνη γι’ αυτήν και, βεβαίως, πρέπει να γίνει η επαφή με τις ελληνικές αρχές για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί», λέει ο Γιορν Ιφλεντερ, εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας του Βερολίνου. 

Στη Γερμανία βρίσκεται ήδη ο πατέρας της. Όταν κριθεί ότι μπορεί να συναντήσει το παιδί του, αυτό θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού. 

Σε τυχαίο έλεγχο εντοπίστηκε η Λόρα - Γιατί οι Γερμανοί την πήγαν σε δομή

Νέα κατάθεση της μητέρας της Λόρα μετά τον εντοπισμό της 16χρονης 

Νέα κατάθεση της μητέρας της Λόρα μετά τον εντοπισμό της 16χρονης 

Η μητέρα βρίσκεται στην Πάτρα, στο σπίτι της οικογένειας. Άγνωστο αν θα μεταβεί στο Βερολίνο. Μάλιστα, σήμερα έδωσε κατάθεση στο Τμήμα Ανηλίκων της Πάτρας. Φέρεται να είπε:

«Τουλάχιστον βρέθηκε το παιδί μου και είναι καλά στην υγεία του. Τώρα είμαι καλύτερα και ανακουφισμένη».

Ωστόσο, για άλλη μια φορά, δεν έδωσε κάποιο σημαντικό στοιχείο.

