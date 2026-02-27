Τέμπη: Πάνω από 90 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο

Οι δρόμοι που θα κλείσουν στην Αθήνα και τα μέτρα ασφάλειας

Ελλαδα
Πάνω από 90 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συγκεντρώσεις για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28/2 σε πάνω από 90 πόλεις στην Ελλάδα.
  • Οι συγκεντρώσεις θα ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι, περιλαμβάνοντας μεγάλες πόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.
  • Στην Αθήνα, 5.000 αστυνομικοί θα διατεθούν για την ασφάλεια της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, με κλειστούς δρόμους ανάλογα με τη συμμετοχή.
  • Drones θα παρακολουθούν την κατάσταση και θα μεταδίδουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας.
  • Ειδικές ομάδες της αστυνομίας θα είναι έτοιμες να επέμβουν σε περίπτωση επεισοδίων.

Στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών το Σάββατο 28/2/ σε ολόκληρη την Ελλάδα, τους δρόμους που θα κλείσουν και τα μέτρα ασφάλειας, αναφέρθηκε ο αστυνομικός συντάκτης του Star  Παναγιώτης Μπούσιος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.      

Τρία χρόνια από τα Τέμπη: Το συγκλονιστικό μήνυμα της μητέρας του Γεράσιμου

Οι συγκεντρώσεις σε περισσότερες πόλεις είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι. Εκτός από την Αθήνα, θα διεξαχθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις όπως:  Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Λάρισα - Ηράκλειο - Βόλος - Ιωάννινα - Χανιά κ.α΄.  

Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Συνολικά, σε περίπου 90 πόλεις όλης της χώρας υπάρχουν καλέσματα για την μαύρη επέτειο. Στην Αθήνα περίπου 5.000 αστυνομικοί θα διατεθούν για την συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενώ ανάλογα με τη συμμετοχή, θα κλείσουν και πολλοί γύρω δρόμοι. 

5.000 αστυνομικοί για τη συγκέντρωση για τα Τέμπη

5.000 αστυνομικοί για τη συγκέντρωση για τα Τέμπη 

Drones θα μεταδίδουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων στη Γενική Αστυνομική διεύθυνσης Αττικής αλλά και στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στη λεωφόρο Κατεχάκη. 

Τραγωδία Τεμπών: 5000 Αστυνομικοί επί ποδός για τη συγκέντρωση

Ειδικές ομάδες της αστυνομίας θα είναι έτοιμες να επέμβουν σε περίπτωση που κάποιοι θελήσουν να αμαυρώσουν την ημέρα. 

