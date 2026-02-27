Τέμπη: Πάνω από 90 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο

Πάνω από 90 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών το Σάββατο 28/2/ σε ολόκληρη την Ελλάδα, τους δρόμους που θα κλείσουν και τα μέτρα ασφάλειας, αναφέρθηκε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Παναγιώτης Μπούσιος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Οι συγκεντρώσεις σε περισσότερες πόλεις είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι. Εκτός από την Αθήνα, θα διεξαχθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις όπως: Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Λάρισα - Ηράκλειο - Βόλος - Ιωάννινα - Χανιά κ.α΄.

Συνολικά, σε περίπου 90 πόλεις όλης της χώρας υπάρχουν καλέσματα για την μαύρη επέτειο. Στην Αθήνα περίπου 5.000 αστυνομικοί θα διατεθούν για την συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενώ ανάλογα με τη συμμετοχή, θα κλείσουν και πολλοί γύρω δρόμοι.

5.000 αστυνομικοί για τη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Drones θα μεταδίδουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων στη Γενική Αστυνομική διεύθυνσης Αττικής αλλά και στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στη λεωφόρο Κατεχάκη.

Ειδικές ομάδες της αστυνομίας θα είναι έτοιμες να επέμβουν σε περίπτωση που κάποιοι θελήσουν να αμαυρώσουν την ημέρα.