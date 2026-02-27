Ford: Τα ηλεκτρικά...«μωρά» της στην πίστα του Le Mans

Περισσότεροι από 70 οδηγοί δοκίμασαν τα ηλεκτρικά μοντέλα της Ford

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.02.26 , 20:31 Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού με το βλέμμα στο Ιράν
27.02.26 , 20:30 Τέμπη: Πάνω από 90 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο
27.02.26 , 20:22 Ο Φρανκ Μάρτιν σε νέα αποστολή – Transporter 2 στο Star
27.02.26 , 20:22 Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»
27.02.26 , 20:09 Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος που έκανε τον Χρήστο να «κολλήσει»
27.02.26 , 19:51 Ford: Τα ηλεκτρικά...«μωρά» της στην πίστα του Le Mans
27.02.26 , 19:47 Μερική στήριξη της Κομισιόν στο «My Voice, My choice»
27.02.26 , 19:42 Στέλα Πάσσαρη: «Σουρωτήρι κανονικά έχω γίνει να ξέρετε»
27.02.26 , 19:32 Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας από το Ελληνικό Δημόσιο
27.02.26 , 19:30 Χαλκιδική: Τι Λέει Ο Άνθρωπος Που Εντόπισε Τα Ανθρώπινα Οστά
27.02.26 , 19:08 67χρονη πέθανε από ανακοπή - Προηγήθηκε η πτώση της στο «Ελ. Βενιζέλος»
27.02.26 , 18:57 Cash or Trash: Η Ρογδάκη θέλει τις οπαλίνες - Θα τις αποκτήσει;
27.02.26 , 18:34 Μαυρομάτης vs Στρουγγάρης: Ποιος θα αποκτήσει τη συλλεκτική γραφομηχανή;
27.02.26 , 18:26 Λουτράκι: Συνελήφθη 17χρονος για τον θάνατο του συνομηλίκου του
27.02.26 , 18:24 Εκκενώνονται οι πρεσβείες ΗΠΑ και άλλων κρατών στο Ισραήλ!
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ
MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Ford: Τα ηλεκτρικά...«μωρά» της στην πίστα του Le Mans
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με 125 χρόνια ένδοξης ιστορίας και πρωτοπορίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, η Ford έφερε το παρόν και μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας στην θρυλική πίστα του Le Mans στη Γαλλία. Σε ένα μοναδικό event που συνδύασε την μοναδική κληρονομιά των εμβληματικών νικών της στη συγκεκριμένη πίστα με την καινοτομία της ηλεκτροκίνησης, περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα προηγμένα EV της Ford σε έναν «ιερό» χώρο στον οποίο η αμερικανική εταιρεία έχει γράψει ιστορία. 

Ford: Τα ηλεκτρικά...«μωρά» της στην πίστα του Le Mans

Από το 1966, όταν το θρυλικό GT40 κατέκτησε την πρώτη από τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες του στον 24ωρο αγώνα του Le Mans, μέχρι και στις μέρες μας, η Ford έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά της με την ταχύτητα και την καινοτομία. Σήμερα, συνεχίζει να πρωτοπορεί, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και μεταφέροντας αυτή την κληρονομιά στα αμιγώς ηλεκτρικά της οχήματα.

Ford: Τα ηλεκτρικά...«μωρά» της στην πίστα του Le Mans

Η εκδήλωση «Go Electric Go On Track Go Ford» έδωσε στην πίστα μια διαφορετική αύρα και ενέργεια, όπου οι συμμετέχοντες δοκίμασαν ολόκληρη την γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων της εταιρείας - από το δυναμικό Puma Gen-E και το πολυτάλαντο Explorer, μέχρι το σπορ Capri και την εμβληματική Mustang Mach-E. Από την εκδήλωση δεν έλειψαν και τα επαγγελματικά EV της Ford Pro, όπως τα E-Transit Courier, E-Transit Custom, E-Transit και E-Tourneo Custom MSRT, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτρική κινητικότητα είναι για όλους. 

Ford: Τα ηλεκτρικά...«μωρά» της στην πίστα του Le Mans

Οι γρήγοροι γύροι στην πίστα του Le Mans δίπλα σε επαγγελματίες οδηγούς όπως ο Olivier Pla αποκάλυψαν τις μοναδικές δυνατότητες των σύγχρονων EV της Ford – από την αστραπιαία επιτάχυνση μέχρι την απαράμιλλα σπορ συμπεριφορά τους. Στο περιθώριο της εκδήλωσης «Go Electric Go On Track Go Ford», οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες - όπως εκείνη ενός οδηγού του οποίου ο πατέρας αγωνίστηκε στο Le Mans το 1929 – και συζήτησαν θέματα με ιδιαίτερη σημασία για τους ιδιοκτήτες EV, όπως η φόρτιση, η μέγιστη αξιοποίηση των χαρακτηριστικών συνδεσιμότητας, η απρόσκοπτη ενσωμάτωση της ηλεκτρικής κινητικότητας στην καθημερινή ζωή και η χρήση της για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικότητας των επαγγελματιών.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
 |
ΠΙΣΤΑ LE MANS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top