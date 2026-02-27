Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος που έκανε τον Χρήστο να «κολλήσει»

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 27/2/2026 στο Star, ο Χρήστος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα.Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Ν, το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Ο Χρήστος...υποψιάστηκε τη δεύτερη λέξη, αλλά όπως ομολόγησε δε θα μπορούσε με τίποτα να λύσει την πρώτη.

Τι λες; Μπορείς να βρεις τις αντίθετες έννοιες πριν από τον παίκτη; Δοκίμασε τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης