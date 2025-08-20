Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»

Ο κομβικός της ρόλος στη νέα, πολυαναμενόμενη σεζόν!

Δείτε το βίντεο από το προφίλ του GNTM στο Instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει σύντομα στο GNTM με έναν πολυδιάστατο ρόλο, με το τηλεοπτικό κοινό να ανυπομονεί να την παρακολουθήσει!

Όπως είδαμε σε βίντεο στο επίσημο προφίλ του GNTM στο Instagram, η ίδια η παρουσιάστρια εκφράζει με ενθουσιασμό αυτήν την αλλαγή, τονίζοντας: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει. Εκτός από αυτό που ψάχνουμε: την εικόνα που ξεχωρίζει, εμπνέει και θα κατακτήσει πασαρέλες, εξώφυλλα και τις καρδιές μας».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»

H δήλωση αυτή κάνει ξεκάθαρει τη φιλοσοφία της νέας σεζόν. Δηλαδή να βρεθεί το επόμενο μεγάλο όνομα της ελληνικής και διεθνούς μόδας, το οποίο δε θα είναι απλά ένα μοντέλο, αλλά ένας πραγματικός influencer και πρωτοπόρος της μόδας.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα στο τρέιλερ του GNTM

Ο νέος ρόλος της Ηλιάνας προβλέπεται να είναι πιο ενεργός και καθοριστικός από ποτέ, καθώς θα αναλάβει την καθοδήγηση των επίδοξων μοντέλων, μοιράζοντας την πολύτιμη εμπειρία της από τον χώρο της μόδας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Δείτε την ανάρτηση

Η παρουσία της προσθέτει κύρος κι αυθεντικότητα στον διαγωνισμό, καθώς αποτελεί η ίδια ένα επιτυχημένο παράδειγμα μοντέλου που έχει συνεργαστεί με μεγάλους οίκους και brands. 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Super stylish στη Μύκονο!

 Νέα πρόσωπα, μεγαλύτερες προκλήσεις, εκρηκτικές auditions στο νέο GNTM

Η επιστροφή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο επιτυχημένο πρόγραμμα του Star δεν είναι απλώς μια επιστροφή, αλλά μια επανεκκίνηση. Το GNTM μετατρέπεται σε ένα ζωντανό, εξελισσόμενο εργαστήριο μόδας, έτοιμο να αναδείξει την επόμενη γενιά μοντέλων που θα αφήσει το στίγμα της στον χώρο.

