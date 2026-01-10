DS Automobiles: Το... διαστημικό "Taylor made N°4 Concept"

Το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών αποτελεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για την παρουσίαση του «Taylor made N°4 Concept» στο περίπτερο της DS Automobiles. Στο τέλος της συνέντευξης τύπου την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μάρκας Xavier Peugeot αποκάλυψε ένα τολμηρό στυλιστικό εγχείρημα.

Το "Taylor made N°4 Concept" δημιουργήθηκε για να γιορτάσει την ένταξη του Taylor Barnard στην ομάδα DS PENSKE Formula E, να ενσαρκώσει τη μακροχρόνια δέσμευση της DS Automobiles στη Formula E, και να συνοδεύσει το λανσάρισμα της περιορισμένης έκδοσης DS PERFORMANCE Line, που είναι εμπνευσμένη από το μονοθέσιο DS E-TENSE FE25.

Βασισμένο στο N°4, ένα στρατηγικό μοντέλο για την Μάρκα, αυτό το θεαματικό και δυναμικό concept διαθέτει ένα επιβλητικό “N°4” στο κέντρο της μάσκας, πλαισιωμένο από την φωτεινή υπογραφή του μοντέλου παραγωγής, και τα εντυπωσιακά φωτιστικά σώματα με πίξελ σχεδίαση προσδίδοντας μια φουτουριστική και υψηλής τεχνολογίας εμφάνιση.

Δημιουργήθηκε από τους σχεδιαστές του DS DESIGN STUDIO - κατά παραγγελία - με βάση τις προτάσεις του νεαρού οδηγού της ομάδας DS PENSKE Formula E, Taylor Barnard. Αυτό το μοναδικό μοντέλο ενσαρκώνει ένα αγωνιστικό και υψηλής τεχνολογίας προφίλ. Ο σχεδιασμός του, βελτιστοποιημένος για αεροδυναμική απόδοση, η χαμηλωμένη σιλουέτα και τα φαρδιά μετατρόχια αντλούν έμπνευση από τους αγώνες και παραπέμπουν στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών.