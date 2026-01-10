DS Automobiles: Το... διαστημικό "Taylor made N°4 Concept"

Δείχνει το μέλλον της μάρκας στο σαλόνι αυτοκινήτου στις Βρυξέλλες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.01.26 , 20:20 Αγρότες: Προτείνουν δύο αντιπροσωπείες για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
10.01.26 , 19:26 DS Automobiles: Το... διαστημικό "Taylor made N°4 Concept"
10.01.26 , 18:58 DS N°8: Με προεδρικό εξοπλισμό
10.01.26 , 18:43 «Έτοιμος» να επιστρέψει στο Ιράν ο γιος του τελευταίου Σάχη της χώρας
10.01.26 , 18:00 Τραγωδία στο Περιστέρι: Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα
10.01.26 , 17:55 Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
10.01.26 , 17:31 Σενάριο-έκπληξη που αλλάζει τα δεδομένα για φορ στον Ολυμπιακό!
10.01.26 , 16:59 Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν έχω επίγνωση των δυνατοτήτων μου»
10.01.26 , 16:30 Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
10.01.26 , 16:26 Aγρότες: «Ναι» στον διάλογο, «όχι» σε συλλαλητήριο στην Αθήνα
10.01.26 , 16:09 Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος Αναποδογύρισε Αυτοκίνητο
10.01.26 , 16:09 ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν οι αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ
10.01.26 , 15:54 Εξελίξεις στη Φοινικούντα: Οι αναζητήσεις στο ChatGPT «καίνε» τον ανιψιό
10.01.26 , 15:41 Banded Glute Bridges: Η top άσκηση για στρογγυλούς γλουτούς!
10.01.26 , 15:15 Skoda Kamiq και Scala: Πλουσιότερες εκδόσεις με όφελος τιμής
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Άση Μπήλιου: Ετήσιες προβλέψεις για το 2026 - Τύχη και έρωτες για τα ζώδια
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
Κλέων Γρηγοριάδης: «Νομίζω είμαι σε μαύρη λίστα για τηλεοπτικές προτάσεις»
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
Χριστίνα Πολίτη: Βραδινή έξοδος με τον κούκλο 18χρονο γιο της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
DS Automobiles: Το... διαστημικό "Taylor made N°4 Concept"
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών αποτελεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για την παρουσίαση του «Taylor made N°4 Concept» στο περίπτερο της DS Automobiles. Στο τέλος της συνέντευξης τύπου την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μάρκας Xavier Peugeot αποκάλυψε ένα τολμηρό στυλιστικό εγχείρημα.

Το "Taylor made N°4 Concept" δημιουργήθηκε για να γιορτάσει την ένταξη του Taylor Barnard στην ομάδα DS PENSKE Formula E, να ενσαρκώσει τη μακροχρόνια δέσμευση της DS Automobiles στη Formula E, και να συνοδεύσει το λανσάρισμα της περιορισμένης έκδοσης DS PERFORMANCE Line, που είναι εμπνευσμένη από το μονοθέσιο DS E-TENSE FE25.

DS Automobiles: Το... διαστημικό "Taylor made N°4 Concept"

Βασισμένο στο N°4, ένα στρατηγικό μοντέλο για την Μάρκα, αυτό το θεαματικό και δυναμικό concept διαθέτει ένα επιβλητικό “N°4” στο κέντρο της μάσκας, πλαισιωμένο από την φωτεινή υπογραφή του μοντέλου παραγωγής, και τα εντυπωσιακά φωτιστικά σώματα με πίξελ σχεδίαση προσδίδοντας μια φουτουριστική και υψηλής τεχνολογίας εμφάνιση.

Δημιουργήθηκε από τους σχεδιαστές του DS DESIGN STUDIO - κατά παραγγελία - με βάση τις προτάσεις του νεαρού οδηγού της ομάδας DS PENSKE Formula E, Taylor Barnard. Αυτό το μοναδικό μοντέλο ενσαρκώνει ένα αγωνιστικό και υψηλής τεχνολογίας προφίλ. Ο σχεδιασμός του, βελτιστοποιημένος για αεροδυναμική απόδοση, η χαμηλωμένη σιλουέτα και τα φαρδιά μετατρόχια αντλούν έμπνευση από τους αγώνες και παραπέμπουν στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DS AUTOMOBILES
 |
"TAYLOR MADE N°4 CONCEPT"
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΣΑΛΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top