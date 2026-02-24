Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!

Το τέλειο outfit για τη μεταβατική αυτή περίοδο

Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όλες τις φωτογραφίες της Τζένης Μπαλατσινού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένη Μπαλατσινού εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, επιδεικνύοντας στιλ και κομψότητα.
  • Φόρεσε κρεμ ζιβάγκο, τζιν παντελόνι και γκρι μάλλινο σακάκι, ιδανικό για τις μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες.
  • Το denim παραμένει βασικό στοιχείο του street style, προσφέροντας χαλαρό και προσεγμένο look.
  • Συνδύασε την εμφάνιση με μαύρα δερμάτινα loafers και μεγάλη δερμάτινη tote bag, προσθέτοντας μινιμαλιστική αισθητική.
  • Η εμφάνιση της Μπαλατσινού αποτελεί πρότυπο καθημερινού urban look για την άνοιξη.

Ο φωτογραφικός φακός «εντόπισε» την Τζένη Μπαλατσινού στο κέντρο της Αθήνας, με την πρώην παρουσιάστρια κι επιχειρηματία να παραδίδει -για πολλοστή φορά- μαθήματα στιλ!

Αν κάποια ξέρει από στιλ, αυτή είναι σίγουρα η Τζένη Μπαλατσινού!

Αν κάποια ξέρει από στιλ, αυτή είναι σίγουρα η Τζένη Μπαλατσινού! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η μεταβατική περίοδος από τον χειμώνα στην άνοιξη όπως αυτή που διανύουμε, απαιτεί στιλ που συνδυάζει τη λειτουργικότητα με την αισθητική καθαρότητα. Η εμφάνιση της αγαπημένης Τζένης αποτελεί ένα πρότυπο καθημερινού urban look, αποδεικνύοντας πως η πραγματική κομψότητα βασίζεται στη σωστή επιλογή των βασικών κομματιών που συνθέτουν μια διαχρονική γκαρνταρόμπα. 

Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!

Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε να περπατάει στο κέντρο της Αθήνας, φορώντας ένα κρεμ ζιβάγκο, το οποίο συνδύασε με τζιν παντελόνι και γκρι μάλλινο σακάκι. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μία μαύρη δερμάτινη tote bag και μαύρα δερμάτινα loafers.

Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!

Πρωταγωνιστής της εμφάνισης είναι το γκρι μάλλινο σακάκι σε άνετη γραμμή, η ιδανική λύση για τις μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες της εποχής.

Άνετη κι όχι over-dressed στους δρόμους της Αθήνας η Τζένη Μπαλατσινού

Άνετη κι όχι over-dressed στους δρόμους της Αθήνας η Τζένη Μπαλατσινού /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το σακάκι συνδυάζεται υποδειγματικά με ένα κλασικό τζιν παντελόνι σε ίσια γραμμή και μεσαία μπλε απόχρωση. Το denim παραμένει ο αδιαμφισβήτητος σύμμαχος του street style, καθώς η ικανότητά του να δείχνει ταυτόχρονα χαλαρό και προσεγμένο το καθιστά αναπόσπαστο κομμάτι του ανοιξιάτικου layering. Η επιλογή να πλαισιωθεί από ένα λευκό ζιβάγκο δημιουργεί μια καθαρή χρωματική βάση. 

Η Τζένη Μπαλατσινού μοιράζεται τις πιο τρυφερές στιγμές του 2025!

Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!

Το σύνολο ολοκληρώνεται με ένα ζευγάρι μαύρα δερμάτινα loafers. Τα loafers αποτελούν την πλέον κομψή εναλλακτική των sneakers, προσφέροντας άνεση στην κίνηση χωρίς να αφαιρούν από το κύρος του outfit.

Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!

Η λεπτομέρεια της μαύρης κάλτσας και της μεγάλης δερμάτινης τσάντας προσθέτει μια δόση σύγχρονου μινιμαλισμού, μετατρέποντας μια απλή βόλτα στην πόλη σε μια ολοκληρωμένη fashion πρόταση.

