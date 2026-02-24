Κούγιας: Πού και πότε θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του ποινικολόγου

Η ανακοίνωση των παιδιών του, Χρίστου και Μάιρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.02.26 , 16:03 ΚLOSTI: Καλωσόρισε την άνοιξη με ένα υπέροχο Μαρτάκι!
24.02.26 , 15:49 Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που προσπάθησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ
24.02.26 , 15:33 Μαρία Αντουλινάκη: «Είμαι σε δύσκολη φάση γιατί έχασα τη μητέρα μου»
24.02.26 , 15:25 Μαρίνα Καλογήρου: Το «Αν», ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κι η Μαρία Καβογιάννη
24.02.26 , 15:10 MasterChef: Το σημερινό Τεστ Δημιουργικότητας θα παιχτεί στα... ζάρια
24.02.26 , 14:55 Βιολάντα: Πέταξαν χαρταετό για τη μαμά τους - «Να φτάσει ψηλά»
24.02.26 , 14:55 Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν
24.02.26 , 14:28 Γαστούνη: Θα Το Κλείσω Το Περίπτερο, Λέει Το Θύμα
24.02.26 , 14:26 Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
24.02.26 , 14:20 Πέθανε ο Σωτήρης Γκαβέζος
24.02.26 , 13:53 Κούγιας: Πού και πότε θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του ποινικολόγου
24.02.26 , 13:50 Καταδίωξη Κηφισιά: «Φοβήθηκα ότι θα μου κάνουν κακό», είπε ο μάνατζερ
24.02.26 , 13:24 Kυψέλη: Τι Λέει Η Μητέρα Του Κοριτσιού ΑμΕΑ Για Την Επίθεση
24.02.26 , 13:03 ΕΟΠΥΥ: Επίδομα 200 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
24.02.26 , 12:59 Μια από τις πιο συλλεκτικές αντίκες-παιχνίδι έρχεται στο Cash or Trash!
Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή
Τσαλταμπάσης: «Κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι με το παιδί»
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που προσπάθησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ
Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Robert Carradine: Αυτοκτόνησε σε ηλικία 71 ετών ο γνωστός ηθοποιός
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ (αρχείου)
Κηδεία Αλέξη Κούγια / MEGA (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια θα γίνει την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026.
  • Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Η ώρα του μνημοσύνου είναι 12:00 μ.μ.
  • Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό, ώστε να τιμήσουν τη μνήμη του.
  • Ο Αλέξης Κούγιας απεβίωσε στις 28 Φεβρουαρίου 2025, σε ηλικία 74 ετών.

Ανακοίνωση εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια και τα παιδιά του, Χρίστος και Μάιρα για να ενημερώσουν για το πότε θα τελεστεί το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του ποινικολόγου. 

Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»

Ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου 2025 σε ηλικία 74 ετών και, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, το μνημόσυνο έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 1 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Αλέξης Κούγιας: Η ανακοίνωση για το μνημόσυνό του 

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την ανακοίνωση:

«Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.

Εύη Βατίδου: «Πώς παίρνω το 100;»- Η ιστορία πίσω από την αξέχαστη ατάκα


Αθήνα, 24.2.2026

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Τα τέκνα του εκλιπόντος &

οι συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου». 

Η ανάρτηση του γιου του Κούγισ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
 |
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top