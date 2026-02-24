Κούγιας: Πού και πότε θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του ποινικολόγου

Ανακοίνωση εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια και τα παιδιά του, Χρίστος και Μάιρα για να ενημερώσουν για το πότε θα τελεστεί το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του ποινικολόγου.

Ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου 2025 σε ηλικία 74 ετών και, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, το μνημόσυνο έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 1 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Αλέξης Κούγιας: Η ανακοίνωση για το μνημόσυνό του

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την ανακοίνωση:

«Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.



Αθήνα, 24.2.2026

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Τα τέκνα του εκλιπόντος &

οι συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου».