Εύη Βατίδου: «Πώς παίρνω το 100;»- Η ιστορία πίσω από την αξέχαστη ατάκα

Η Εύη Βατίδου με live βίντεο στο TikTok μίλησε πρώτη φορά, μετά από 22 χρόνια, για την περίφημη ατάκα της «Πώς παίρνω το 100;» κι αποκάλυψε την «ιστορία» πίσω από αυτό.

Ήταν στις 4 Μαρτίου του 2004, όταν ο αείμνηστος ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας προσπάθησε να μπει στον τηλεοπτικό σταθμό Alter. Όταν αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να μπει, είπε στη σύζυγό του να καλέσει το 100 κι εκείνη του είχε απαντήσει με μια ατάκα που «έμεινε» αξέχαστη: «Πώς καλώ το 100; Δεν ξέρω. Πώς το παίρνω; Ποιον αριθμό;».

Χθες το βράδυ, μέσω TikTok η Εύη Βατίδου αποκάλυψε τι είχε συμβεί εκείνο το βράδυ και πώς προέκυψε η χαρακτηριστική ατάκα της.

«Πάει λοιπόν, που λέτε, στον Εισαγγελέα υπηρεσίας, να απαγορεύσει στον Μάκη τον Τριανταφυλλόπουλο να βγάλει το βράδυ την εκπομπή. Εφόσον δεν τον έβγαζαν στη τηλεφωνική γραμμή, γιατί έβλεπε την εκπομπή να εξελίσσεται… λέει “θα πάω κι εγώ εκεί να μπω στο στούντιο, να τους τα πω”. Λέω “θα έρθω κι εγώ”. Κι όταν φτάσαμε εκεί που λέτε, πάει να ανοίξει την πόρτα τέλος πάντων να μπει μέσα και δεν μπορεί να την ανοίξει. Δεν μπορούσε να μπει μέσα. Μου λέει τη χαρακτηριστική ατάκα “Πάρε το 100”», είπε η Εύη Βατίδου, ξεσπώντας σε γέλια.

Συνεχίζοντας, εξήγησε τον λόγο που δεν ήξερε σε ποιον αριθμό να καλέσει την Άμεση Δράση. «Είχε μπει τότε στις σταθερές γραμμές το 210. Εγώ λοιπόν, εκείνη την ώρα σκέφτηκα ότι δεν ήξερα αν απ' το κινητό τηλέφωνο έπρεπε να βάλεις μπροστά το 210 100 ας πούμε και δεν ήξερα αν από το κινητό αν πατήσεις κατευθείαν 100 θα σε βγάλει στην Άμεση Δράση. Νόμιζα ότι ίσως να χρειαζόταν να βάλεις το 210. Μπροστά 210 100. Οπότε τότε μου λέει πάρε το 100, λέω πολύ απλά “Πώς παίρνουν το 100;”. Αυτή είναι η ιστορία. Βγαίνει και την άλλη μέρα “Αχ Αλέξη μου δεν ξέρω να παίρνω το 100”, “Πώς παίρνουν το 100”. Την τρώω εγώ… πώς παίρνουν το 100. Mου έμεινε, κατσικώθηκα το πώς παίρνουν το 100;», κατέληξε η πρώην σύζυγος του αείμνηστου ποινικολόγου.

O γάμος του Αλέξη Κούγια με την Εύη Βατίδου πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 2001 και διήρκησε μέχρι τον Οκτώβριο του 2007. Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τον 24χρονο σήμερα Χρίστο Κούγια και την 21χρονη Μάιρα Κούγια. Ο ποινικολόγος έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, στις 3 Μαρτίου του 2025. Το διαζύγιό τους ήταν πολυτάραχο.

Αλέξης Κούγιας- Εύη Βατίδου στη Μύκονο, το Πάσχα του 2002 / NDP PHOTO

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του, η Εύη Βατίδου αποκάλυψε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ότι η σχέση τους με τον Αλέξη Κούγια, ουσιαστικά, δεν αποκαταστάθηκε ποτέ.