MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια

Έταξε κέρασμα και πρώτο τραπέζι στους συμπαίκτες του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 00:04 MasterChef: Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση της κόκκινης μπριγάδας!
02.03.26 , 23:45 MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια
02.03.26 , 23:24 Το ξέσπασμα της Ερ. Κούρκουλου για τους αποκλεισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι
02.03.26 , 23:06 Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα
02.03.26 , 22:51 Τζώνη Καλημέρης - Ελπίδα Ιακωβίδου: Ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας
02.03.26 , 22:46 Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
02.03.26 , 22:04 MasterChef: Η είσοδος του Μύρωνα Στρατή και η συνεργασία με τη Μενεξιά
02.03.26 , 21:55 MasterChef 2026: Αυτά είναι τα υλικά που διάλεξαν οι «Κόκκινοι!»
02.03.26 , 21:42 Ιράν VS Iσραήλ: Τα Οπλικά Συστήματα Που Διαθέτουν
02.03.26 , 21:36 Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
02.03.26 , 21:36 Ντορέττα: Με τον Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας
02.03.26 , 21:29 Πάνω από 100.000 Έλληνες εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή
02.03.26 , 21:15 Προσαγωγή Γεωργιανού για κατασκοπεία στη Σούδα!
02.03.26 , 20:37 Ισραήλ: Νεκρά τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες μετά από ιρανική επίθεση
02.03.26 , 20:35 Ανθή Βούλγαρη: Το απρόοπτο περιστατικό στην παιδική χαρά και το 100!
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Επέστρεψε στην εκπομπή η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο»
Βίκυ Παπαδοπούλου - Θάνος Τοκάκης: Γονείς για πρώτη φορά!
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Το ξέσπασμα της Ερ. Κούρκουλου για τους αποκλεισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ολοκληρώθηκε το Mystery Box στο MasterChef 10, με συμμετοχή της κόκκινης μπριγάδας.
  • Ο Ανδρέας κέρδισε τα 1.000 ευρώ για την καλύτερη προσπάθεια, όπως ανακοίνωσε ο Πάνος Ιωαννίδης.
  • Ο Χρήστος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη του Ανδρέα, ο οποίος είχε προηγούμενες κακές δοκιμασίες.
  • Ο Ανδρέας θα πάει για πρώτη φορά στα μπουζούκια με τους συμπαίκτες του, υποσχόμενος κέρασμα.
  • Η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην Τέχνη στο MasterChef.

Ολοκληρώθηκε το Mystery Box, στο οποίο συμμετείχαν τα μέλη της κόκκινης μπριγάδας, εγκαινιάζοντας τη νέα εβδομάδα του MasterChef 10, που είναι αφιερωμένη στην Τέχνη.

MasterChef: Η είσοδος του Μύρωνα Στρατή και η συνεργασία με τη Μενεξιά

Όπως κάθε φορά, οι κριτές φώναξαν πρώτα τους παίκτες που είχαν τις καλύτερες προσπάθειες. Πρώτος άκουσε το όνομά του ο Πάνος, μετά ο Ανδρέας και τελευταία η Μενεξιά.

«Ανάμεσα σε αυτές τις τρεις καλύτερες προσπάθειες της ημέρας, αυτή που θα πάρει τα 1.000 ευρώ είναι του Ανδρέα», ανακοίνωσε ο Πάνος Ιωαννίδης.

MasterChef: Ο Ανδρέας θα πάει στα μπουζούκια με τα χρήματα που κέρδισε στο Mystery Box

MasterChef: Ο Ανδρέας θα πάει στα μπουζούκια με τα χρήματα που κέρδισε στο Mystery Box

Άπαντες χάρηκαν με τη νίκη του Ανδρέα, αλλά περισσότερο από όλους ο Χρήστος, ο οποίος δήλωσε στις κάμερες: «Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, γιατί ήθελα να ακούσω τον Ανδρέα να πάρει το χιλιάρικο, να του φύγει κι όλο αυτό το βάρος που είχε κάποιες κακές δοκιμασίες στο παρελθόν».

MasterChef 2026: Αυτά είναι τα υλικά που διάλεξαν οι «Κόκκινοι!»

Το μουστάκι φαίνεται πως αποδείχθηκε γουρλίδικο, αφού ο Ανδρέας έχει αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει μπρος στον διαγωνισμό. Με τα λεφτά που κέρδισε θα πάει για πρώτη φορά στη ζωή του στα μπουζούκια μαζί με τους συμπαίκτες του, στους οποίους έταξε κέρασμα και πρώτο τραπέζι πίστα.

MasterChef: Το πολύχρωμο πιάτο του Ανδρέα

MasterChef: Το πολύχρωμο πιάτο του Ανδρέα

«Δεν ξέρω πού θα πάμε ακόμα, αλλά αυτοί θα το κανονίσουν και θα ακολουθώ από πίσω. Ξέρουν πιο καλά από μένα», σχολίασε ο 30χρονος chef.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF MYSTERY BOX
 |
MASTERCHEF ΑΝΔΡΕΑΣ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top