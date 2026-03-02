MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια

Ολοκληρώθηκε το Mystery Box, στο οποίο συμμετείχαν τα μέλη της κόκκινης μπριγάδας, εγκαινιάζοντας τη νέα εβδομάδα του MasterChef 10, που είναι αφιερωμένη στην Τέχνη.
MasterChef: Η είσοδος του Μύρωνα Στρατή και η συνεργασία με τη Μενεξιά
Όπως κάθε φορά, οι κριτές φώναξαν πρώτα τους παίκτες που είχαν τις καλύτερες προσπάθειες. Πρώτος άκουσε το όνομά του ο Πάνος, μετά ο Ανδρέας και τελευταία η Μενεξιά.
«Ανάμεσα σε αυτές τις τρεις καλύτερες προσπάθειες της ημέρας, αυτή που θα πάρει τα 1.000 ευρώ είναι του Ανδρέα», ανακοίνωσε ο Πάνος Ιωαννίδης.
Άπαντες χάρηκαν με τη νίκη του Ανδρέα, αλλά περισσότερο από όλους ο Χρήστος, ο οποίος δήλωσε στις κάμερες: «Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, γιατί ήθελα να ακούσω τον Ανδρέα να πάρει το χιλιάρικο, να του φύγει κι όλο αυτό το βάρος που είχε κάποιες κακές δοκιμασίες στο παρελθόν».
MasterChef 2026: Αυτά είναι τα υλικά που διάλεξαν οι «Κόκκινοι!»
Το μουστάκι φαίνεται πως αποδείχθηκε γουρλίδικο, αφού ο Ανδρέας έχει αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει μπρος στον διαγωνισμό. Με τα λεφτά που κέρδισε θα πάει για πρώτη φορά στη ζωή του στα μπουζούκια μαζί με τους συμπαίκτες του, στους οποίους έταξε κέρασμα και πρώτο τραπέζι πίστα.
«Δεν ξέρω πού θα πάμε ακόμα, αλλά αυτοί θα το κανονίσουν και θα ακολουθώ από πίσω. Ξέρουν πιο καλά από μένα», σχολίασε ο 30χρονος chef.
