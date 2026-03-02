Συνοδευόμενος από τις κόρες του, τη 15χρονη Έλλη και τη 13χρονη Μαρίνα, ο Γιάννης Νταλιάνης κατέφθασε στο Α' Νεκροταφείο για το τελευταίο «αντίο» στον αδελφό του, Κώστα Νταλιάνη.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον χώρο της υποκριτικής αποχαιρέτησαν τον Κώστα Νταλιάνη / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Γιάννης Νταλιάνης με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα Νταλιάνη / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Ντυμένος στα μαύρα και εμφανώς συντετριμμένος, ο καταξιωμένος ηθοποιός αποχαιρέτησε τον πολυαγαπημένο του αδελφό και γνωστό σκηνοθέτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, ήταν εκείνος που έκανε γνωστή την είδηση του χαμού του μέσα από ανάρτησή του.

Μαριλίτα Λαμπροπούλου / NDP - Ανδρέας Νικολαρέας

Το «παρών» στην πολιτική κηδεία έδωσε και η πρώην σύζυγος του Γιάννη Νταλιάνη, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, καθώς και άλλοι ηθοποιοί, όπως ο Περικλής Λιανός, ο Ρήγας Αξελός, η Ζωή Ρηγοπούλου, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, ο Στέλιος Γούτης, ο Δημήτρης Καταλειφός, ο Γιάννης Μποσταντζόγλου, η Μαίρη Βιδάλη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Αλέξανδρος Ζουριδάκης, ο Πέρης Μιχαηλίδης και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Περικλής Λιανός / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Ρήγας Αξελός - Ζωή Ρηγοπούλου / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Δημήτρης Φραγκιόγλου / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Στέλιος Γούτης / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Δημήτρης Καταλειφός / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Μαίρη Βιδάλη / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Γιάννης Μποσταντζόγλου / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Γιάννης Ζουγανέλης / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Αλέξανδρος Ζουριδάκης / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Πέρης Μιχαηλίδης / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Σπύρος Μπιμπίλας / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας