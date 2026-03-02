Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα

Συνοδευόμενος από τις κόρες του, τη 15χρονη Έλλη και τη 13χρονη Μαρίνα, ο Γιάννης Νταλιάνης κατέφθασε στο Α' Νεκροταφείο για το τελευταίο «αντίο» στον αδελφό του, Κώστα Νταλιάνη.
Γιάννης Νταλιάνης: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό - Πέθανε ο αδελφός του
Ντυμένος στα μαύρα και εμφανώς συντετριμμένος, ο καταξιωμένος ηθοποιός αποχαιρέτησε τον πολυαγαπημένο του αδελφό και γνωστό σκηνοθέτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, ήταν εκείνος που έκανε γνωστή την είδηση του χαμού του μέσα από ανάρτησή του.
Το «παρών» στην πολιτική κηδεία έδωσε και η πρώην σύζυγος του Γιάννη Νταλιάνη, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, καθώς και άλλοι ηθοποιοί, όπως ο Περικλής Λιανός, ο Ρήγας Αξελός, η Ζωή Ρηγοπούλου, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, ο Στέλιος Γούτης, ο Δημήτρης Καταλειφός, ο Γιάννης Μποσταντζόγλου, η Μαίρη Βιδάλη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Αλέξανδρος Ζουριδάκης, ο Πέρης Μιχαηλίδης και ο Σπύρος Μπιμπίλας.
