Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα

Στο πλευρό του η Μαριλίτα Λαμπροπούλου

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην πολιτική κηδεία του Κώστα Νταλιάνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Νταλιάνης παρευρέθηκε στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα, στο Α' Νεκροταφείο, συνοδευόμενος από τις κόρες του.
  • Ο Κώστας Νταλιάνης, γνωστός σκηνοθέτης, απεβίωσε στις 25 Φεβρουαρίου.
  • Ο Γιάννης Νταλιάνης ήταν ντυμένος στα μαύρα και εμφανώς συντετριμμένος κατά την αποχαιρετιστήρια τελετή.
  • Στην κηδεία παρευρέθηκαν επίσης η πρώην σύζυγος του Γιάννη, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί.
  • Ο Γιάννης Νταλιάνης είχε ανακοινώσει τον θάνατο του αδελφού του μέσω ανάρτησης.

Συνοδευόμενος από τις κόρες του, τη 15χρονη Έλλη και τη 13χρονη Μαρίνα, ο Γιάννης Νταλιάνης κατέφθασε στο Α' Νεκροταφείο για το τελευταίο «αντίο» στον αδελφό του, Κώστα Νταλιάνη.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον χώρο της υποκριτικής αποχαιρέτησαν τον Κώστα Νταλιάνη

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον χώρο της υποκριτικής αποχαιρέτησαν τον Κώστα Νταλιάνη / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας  

Γιάννης Νταλιάνης: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό - Πέθανε ο αδελφός του

Ο Γιάννης Νταλιάνης με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα Νταλιάνη

Ο Γιάννης Νταλιάνης με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα Νταλιάνη / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Γιάννης Νταλιάνης με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα Νταλιάνη / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Ντυμένος στα μαύρα και εμφανώς συντετριμμένος, ο καταξιωμένος ηθοποιός αποχαιρέτησε τον πολυαγαπημένο του αδελφό και γνωστό σκηνοθέτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, ήταν εκείνος που έκανε γνωστή την είδηση του χαμού του μέσα από ανάρτησή του.

Νταλιάνης: Μιλά για τις κόρες του και τη βαφτιστήρα του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Μαριλίτα Λαμπροπούλου

Μαριλίτα Λαμπροπούλου / NDP - Ανδρέας Νικολαρέας

Μαριλίτα Λαμπροπούλου / NDP - Ανδρέας Νικολαρέας

Το «παρών» στην πολιτική κηδεία έδωσε και η πρώην σύζυγος του Γιάννη Νταλιάνη, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, καθώς και άλλοι ηθοποιοί, όπως ο Περικλής Λιανός, ο Ρήγας Αξελός, η Ζωή Ρηγοπούλου, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, ο Στέλιος Γούτης, ο Δημήτρης Καταλειφός, ο Γιάννης Μποσταντζόγλου, η Μαίρη Βιδάλη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Αλέξανδρος Ζουριδάκης, ο Πέρης Μιχαηλίδης και ο Σπύρος Μπιμπίλας

Περικλής Λιανός 

Περικλής Λιανός / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας 

Ρήγας Αξελός - Ζωή Ρηγοπούλου 

Ρήγας Αξελός - Ζωή Ρηγοπούλου / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Δημήτρης Φραγκιόγλου

Δημήτρης Φραγκιόγλου / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας 

Στέλιος Γούτης

Στέλιος Γούτης / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας 

Δημήτρης Καταλειφός

Δημήτρης Καταλειφός / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας 

Μαίρη Βιδάλη

Μαίρη Βιδάλη / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας 

Γιάννης Μποσταντζόγλου

Γιάννης Μποσταντζόγλου / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας 

Γιάννης Ζουγανέλης

Γιάννης Ζουγανέλης / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας 

Αλέξανδρος Ζουριδάκης

Αλέξανδρος Ζουριδάκης / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας 

Πέρης Μιχαηλίδης

Πέρης Μιχαηλίδης / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας 

Σπύρος Μπιμπίλας

Σπύρος Μπιμπίλας / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
 |
ΜΑΡΙΛΙΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
