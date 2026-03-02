Ανατροπή στον Κολωνό: Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη-Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Για κακούργημα διώκεται ο σύντροφός της

Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (2/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 31χρονη από τον Κολωνό δεν ήταν έγκυος, αλλά έπασχε από κίρρωση του ήπατος, σύμφωνα με ιατροδικαστική έκθεση.
  • Ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και άλλες κατηγορίες.
  • Ο 38χρονος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι η 31χρονη έπεσε από τις σκάλες.
  • Συμμαθήτρια της 31χρονης δήλωσε ότι ο σύντροφός της ήταν βίαιος και ζηλιάρης, με ιστορικό καβγάδων.

Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού, αφού σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση, η 31χρονη δεν ήταν έγκυος αλλά έπασχε από κίρρωση του ήπατος. 

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της διαπίστωσε ότι η νεαρή έπασχε από κίρρωση του ήπατος και επίσης έφερε αρκετά χτυπήματα. Αυτό που ερευνάται τώρα είναι πώς οδηγήθηκε στον θάνατο. 

Κολωνός: «Ψόφα σκυλί», έλεγε ο 38χρονος στην έγκυο σύντροφό του

Κολωνός: Ποινική δίωξη στον 38χρονο σύντροφό της για κακούργημα 

Παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών είχε νωρίτερα ασκήσει ποινική δίωξη στον 38χρονο για τον θάνατο της συντρόφου του στον Κολωνό. 

Πιο συγκεκριμένα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για διακοπή κύησης, για διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής και σωματικής βλάβης, που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ' εξακολούθηση.

Ακόμη ο 38χρονος διώκεται και για παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών – αναβολικών.

Αποκάλυψη Star: Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες η έγκυος που πέθανε

Τέλος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 38χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι η 31χρονη γλίστρησε και έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Κολωνός: «Ήταν αρκετά βίαιος»

Συμμαθήτρια της 31χρονης, που τη γνώριζε πολύ καλά, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Ήταν αρκετά βίαιος, ειδικά αν είχε πιεί. Γίνονταν καβγάδες. Ήταν ζηλιάρης. [...]Εφόσον η ίδια δεν ήταν αποφασισμένη να μιλήσει, το μόνο που μπορούσα να προσφέρω ήταν οικονομική βοήθεια και στέγη». 

