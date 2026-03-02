Κολωνός: «Ψόφα σκυλί», έλεγε ο 38χρονος στην έγκυο σύντροφό του

Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο της 31χρονης εγκύου στον Κολωνό, η οποία βρέθηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της. Τα στόματα πλέον έχουν αρχίσει και ανοίγουν. Γείτονες του ζευγαριού κάνουν λόγο για συνεχείς και σοβαρούς καβγάδες ανάμεσα στην άτυχη γυναίκα και τον σύντροφό της. Η ίδια φέρεται να αναζητούσε στέγη για κακοποιημένες γυναίκες, ενώ μάρτυρας αποκαλύπτει πως λίγο πριν βρεθεί νεκρή, άκουσε φωνές από το διαμέρισμα που έμενε το ζευγάρι.

«Πριν το συμβάν, υπήρχε καβγάς έντονος, πολύ. Ένα ουρλιαχτό μιας γυναίκας και αυτόν να φωνάζει "ψόφα σκυλί" ή "ψόφα σαν σκυλί". Μετά άκουσα βαβούρα, βρισιές... και μετά νέκρα», είπε γειτόνισσα του ζευγαριού στο Mega. Πρόσθεσε ακόμα πως η αστυνομία πήγαινε συχνά στο διαμέρισμα, καθώς οι καβγάδες ήταν συνεχείς κι έντονοι.

H 31χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό με τον σύντροφό της

Το τελευταίο διάστημα πάντως, όπως είπαν γείτονες, οι καβγάδες είχαν σταματήσει και κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα είχαν αυτή την κατάληξη. Αποκάλυψαν επίσης πως όταν βγήκαν έξω γιατί είδαν το ασθενοφόρο, ο 38χρονος τους έδωσε μια άλλη εκδοχή για το τι συνέβη στην 31χρονη, διαφορετική από αυτή που έδωσε στην αστυνομία. Αυτό ενισχύει τις υποψίες των αστυνομικών πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

«Βγαίνουμε έξω στο μπαλκόνι και βλέπουμε τον άνθρωπο και του λέμε τι έγινε; Απλά μας είπε ότι η κοπέλα του ζαλίστηκε, πήγε στο μπάνιο ζαλίστηκε έπεσε χτύπησε και έμεινε εκεί», είπε γείτονας του ζευγαριού.

Η 31χρονη ήταν πέντε μηνών έγκυος

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε επίσης στις αρχές, ότι περνώντας έξω από το σπίτι του ζευγαριού το μεσημέρι του Σαββάτου, άκουσε έναν άνδρα να φωνάζει επανειλημμένα «όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε».

Από την πρώτη στιγμή ο 38χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος εργάζεται ως διανομέας, προσήχθη και έδινε εξηγήσεις στους αστυνομικούς ενώ στο τμήμα κλήθηκαν για κατάθεση και συγγενικά του πρόσωπα. Στη συνέχεια η προσαγωγή έγινε σύλληψη.

Γείτονες είπαν πως πριν βρεθεί νεκρή η 31χρονη στον Κολωνό είχαν ακουστεί φωνές από το διαμέρισμα που έμενε με τον σύντροφό της

Ο ίδιος από την αρχή ισχυρίζεται ότι η σύντροφός του έπεσε από τις σκάλες, ισχυρισμό όμως που απορρίπτει ο ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με αυτόν, το τραύμα που έφερε η γυναίκα στο κεφάλι δε συνάδει με πτώση από σκάλα. Το σώμα της επίσης έφερε πολλαπλά χτυπήματα από τα οποία μόνο ένα δικαιολογείται από πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 31χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό αναζητούσε στέγη για κακοποιημένες γυναίκες

Σήμερα θα γίνει η νεκροψία – νεκροτομή που θα «ρίξει φως» στην αιτία του θανάτου της.

Η 31χρονη έγκυος βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου νεκρή με τραύμα στο κεφάλι στις σκάλες του σπιτιού, όπου διέμενε με τον σύντροφό της. Εκείνος κάλεσε την αστυνομία, λέγοντας ότι τη βρήκε χτυπημένη και αναίσθητη στις σκάλες.

Η 31χρονη φέρεται να είχε εκμηστυρευτεί σε φίλους της ότι ο 38χρονος την κακοποιούσε

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε μιλήσει σε φίλους της και τους είχε εκμυστηρευτεί πως ο 38χρονος την είχε χτυπήσει.

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι με παιδεία μεγαλωμένη με μεγάλο σεβασμό και προσοχή σε μια μονογονεϊκή οικογένεια. Ένα πολύ όμορφο κορίτσι που δεν πρόβαλε ποτέ την ομορφιά του. Ήταν ένας άνθρωπος που θα στηριζόταν πάντα στα χέρια και στα πόδια της, ποτέ σε έναν άνδρα», είπε οικογενειακή της φίλη.

Ο 38χρονος ισχυρίζεται ότι η 31χρονη έπεσε από τις σκέλες, αλλά τα τραύματά της δε συνάδουν με τον ισχυρισμό αυτό

Πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της και ανυπομονούσε να φέρει στον κόσμο το παιδί της.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι είτε να χτυπήθηκε και να τοποθετήθηκε στη σκάλα, για να φανεί σαν ατύχημα, είτε να χτυπήθηκε και ζαλισμένη να έπεσε από τις σκάλες.