Η αλήθεια για τη διαλειμματική νηστεία - Τι έδειξε νέα μελέτη

Είναι η κατάλληλη δίαιτα για απώλεια βάρους;

02.03.26 , 11:30 Η αλήθεια για τη διαλειμματική νηστεία - Τι έδειξε νέα μελέτη
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Η πιο σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαλειμματική νηστεία διατροφή / Βίντεο: ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η παχυσαρκία είναι ένα φαινόμενο που συναντάται έντονα παγκοσμίως. Αρκετοί είναι εκείνοι που ακολουθούν τη διαλειμματική νηστεία ως μία μέθοδο απώλειας βάρους.

Οι ειδικοί υγείας, όμως, σε νέα έρευνα κατά την οποία συνέκριναν 22 διεθνείς μελέτες που αφορούσαν στο κατά πόσο συμβάλλει η συγκεκριμένη δίαιτα στην απώλεια κιλών υπέρβαρων ατόμων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δε φαίνεται να προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις συμβατικές δίαιτες.

Ενέσεις απώλειας βάρους: Τι συμβαίνει όταν τις σταματήσετε;

Η αλήθεια για τη διαλειμματική νηστεία - Τι έδειξε νέα μελέτη

Κατά πόσο συμβάλλει η διαλειμματική νηστεία στην απώλεια κιλών υπέρβαρων ατόμων; Οι ειδικοί υγείας απαντούν με νέα μελέτη και τα αποτελέσματα σοκάρουν! / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα και διαπίστωσαν ότι άτομα με πρόβλημα βάρους έχασαν τα ίδια κιλά είτε ακολουθώντας ειδικές οδηγίες διατροφής είτε εφαρμόζοντας μεθόδους απώλειας περιττών κιλών, όπως η διαλειμματική νηστεία.  

Συγκεκριμένα, βάσει των μελετών, η συνολική απώλεια βάρους με διαλειμματική δίαιτα άγγιζε περίπου το 3% του σωματικού βάρους, ποσοστό χαμηλότερο από το 5% που οι γιατροί θεωρούν κλινικά ουσιαστικό. Οι περισσότερες έρευνες που διεξήχθαν ήταν βραχυπρόθεσμες, εξετάζοντας βελτιώσεις σε διάστημα το πολύ 12 μηνών.

Όπως ανέφερε ο ο Δρ Luis Garegnani, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και διευθυντής του Συνεργαζόμενου Κέντρου Cochrane στο ιταλικό Νοσοκομείο του Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή: «Η διαλειμματική νηστεία δεν είναι μια θαυματουργή λύση, αλλά μπορεί να είναι μια επιλογή μεταξύ πολλών για τη διαχείριση του βάρους». Και συνέχισε δηλώνοντας ότι: «Η διαλειμματική νηστεία πιθανότατα αποδίδει παρόμοια αποτελέσματα με τις παραδοσιακές διατροφικές προσεγγίσεις για την απώλεια βάρους. Δε φαίνεται σαφώς καλύτερη, αλλά δεν είναι ούτε χειρότερη».

Η ιδανική ώρα για δείπνο για απώλεια βάρους και μακροζωία

Τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 1.995 ενήλικες από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Κίνα, την Αυστραλία και τη Νότια Αμερική. Να σημειώσουμε εδώ ότι στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα διαφόρων μορφών διαλειμματικής δίαιτας, όπως η νηστεία κάθε δεύτερη μέρα, η δίαιτα 5:2 (δύο ημέρες νηστείας την εβδομάδα) και περιορισμένη λήψη τροφής μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εκτός από τα ελάχιστα οφέλη όσον αφορά στην απώλεια βάρους, οι ειδικοί υγείας δεν εντοπίστηκαν ισχυρές ενδείξεις ότι η διαλειμματική νηστεία βελτιώνει περισσότερο την ποιότητα ζωής σε σύγκριση με άλλες δίαιτες.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι: «Πολλές από τις διαθέσιμες μελέτες είναι μικρής διάρκειας και κακής ποιότητας, γεγονός που δυσκολεύει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Επίσης, καμία από τις μελέτες δεν κατέγραψε τον βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τη συγκεκριμένη δίαιτα».

Άλλοι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα πιθανά οφέλη μπορεί να επηρεάζονται από τον χρόνο που θα αποφασίσει κάποιος να ακολουθήσει κάποια δίαιτα, καθώς, εξηγούν ότι οι κιρκαδικοί ρυθμοί του οργανισμού, δηλαδή, το βιολογικό ρολόι κάθε ανθρώπου, είναι στενά συνδεδεμένοι με τον μεταβολισμό. 

Τέλος, άλλοι ερευνητές εξεπλάγησαν με τη μικρή απώλεια βάρους σε σχέση με το να μην κάνει κάποιος τίποτα, σημείωσαν όμως ότι: «Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα που έχουν οι άνθρωποι όταν νηστεύουν». Όπως υποστηρίζουν, οι σύντομες περίοδοι πλήρους νηστείας (ακόμη και έως 2 ημέρες) έχουν μικρή επίδραση στο σώμα και ότι τα αποτελέσματα αρχίζουν να φαίνονται όταν τα άτομα ακολουθούν τη συγκεκριμένη δίαιτα για μεγαλύτερο διάστημα.

