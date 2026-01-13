Ενέσεις απώλειας βάρους: Τι συμβαίνει όταν τις σταματήσετε;

Είναι αρκετές οι γυναίκες παγκοσμίως που χρησιμοποιούν ενέσεις υπό ιατρική καθοδήγηση ή μη για απώλεια βάρους. Τι γίνεται, όμως, όταν αποφασίσουν να τις σταματήσουν;

Ας δούμε κάποιες μαρτυρίες γυναικών, οι οποίες έπειτα από πολλές δίαιτες που δεν είχαν αποτέλεσμα, αποφάσισαν να ακολουθήσουν φαρμακευτική αγωγή για να χάσουν τα περιττά κιλά. «Είναι σαν να ανοίγει ένας διακόπτης και αμέσως νιώθεις ότι πεινάς», αναφέρει η Τάνια Χολ στο BBC, η οποία έχει προσπαθήσει να σταματήσει τις ενέσεις απώλειας βάρους, αφότου απέκτησε τη σιλουέτα που ονειρευόταν. «Ήταν σαν να άνοιξε κάτι στο μυαλό μου και να είπε: "Φάε τα πάντα, προχώρα, το αξίζεις, γιατί δεν έχεις φάει τίποτα για τόσο καιρό"».

Η Τάνια, η οποία αντιμετώπιζε μεγάλο πρόβλημα με τα κιλά της, εξομολογήθηκε ότι όταν έχασε βάρος, εκτός του ότι ένιωθε εκείνη καλύτερα, το εργασιακό της περιβάλλον επίσης της φερόταν με περισσότερο σεβασμό. Ωστόσο, κατά τους πρώτους μήνες της θεραπείας, η Τάνια δυσκολευόταν να κοιμηθεί, ένιωθε συνεχώς άρρωστη, είχε πονοκεφάλους και άρχισε να χάνει τα μαλλιά της, κάτι που μπορεί να μην οφείλεται άμεσα στο φάρμακο, αλλά είναι μια πιθανή παρενέργεια της ταχείας απώλειας βάρους. Σήμερα, έχει καταφέρει να χάσει 38 κιλά και έχει προσπαθήσει να σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή αρκετές φορές. Όμως, κάθε φορά, σοκάρεται από το γεγονός ότι μέσα σε λίγες μέρες από την παύση των ενέσεων τρώει υπερβολικά πολύ.

Όπως αναφέρει ο δρ Hussain Al-Zubaidi: «Οι αποφάσεις θεραπείας θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία με έναν επαγγελματία υγείας. Η διακοπή των φαρμάκων απώλειας βάρους μπορεί να μοιάζει σα να πέφτεις από μια πλαγιά. Συχνά βλέπω ασθενείς που διακόπτουν απότομα την αγωγή όταν φτάσουν στο στόχο τους. Η ανάγκη για φαγητό επιστρέφει το ίδιο γρήγορα, ακόμη και την επόμενη μέρα».

Προσθέτει, επίσης, ότι τα στοιχεία έως σήμερα δείχνουν ότι μετά τη διακοπή της αγωγής, ένα σημαντικό ποσοστό βάρους επιστρέφει σε διάστημα 1 έως 3 ετών: «Κάπου μεταξύ 60 και 80% του βάρους που χάσατε, θα επιστρέψει», αναφέρει συγκεκριμένα.

«Καθώς έχανα βάρος, συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να γυμνάζομαι περισσότερο όταν ένιωθα "πεσμένη", αντί να πηγαίνω να ανοίγω τα ντουλάπια και να τρώω ό,τι βρω μπροστά μου» / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Έλεν Όγκλι, μία ακόμη γυναίκα που ξεκίνησε να ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή με σκοπό να χάσει τα περιτττά κιλά, αναφέρει: «Αν ήμουν χαρούμενη, έτρωγα υπερβολικά. Αν ήμουν λυπημένη, έτρωγα υπερβολικά. Δεν είχε σημασία, δεν είχα κανένα φίλτρο». Μόλις ξεκίνησε τις ενέσεις απώλειας βάρους, όλα αυτά σταμάτησαν και αυτό έδωσε στην Έλεν τον χώρο να επαναπρογραμματίσει τη σχέση της με το φαγητό. Ξεκίνησε να διαβάζει για τη διατροφή και δημιούργησε μία εξατομικευμένη ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήσε την αγωγή για 16 εβδομάδες προτού αποφασίσει να το μειώνει, χάνοντας συνολικά 22 κιλά.

Όπως είπε: «Καθώς έχανα βάρος, συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να γυμνάζομαι περισσότερο όταν ένιωθα "πεσμένη", αντί να πηγαίνω να ανοίγω τα ντουλάπια και να τρώω ό,τι βρω μπροστά μου». Όταν στάμάτησε τη φαρμακευτική αγωγή, άρχισε να βλέπει το βάρος της να αυξάνεται ξανά.

«Γι’ αυτό είναι κρίσιμη η σωστή υποστήριξη», αναφέρει ο δρ Al-Zubaidi. Η αρμόδια αρχή φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου, συστήνει στους ασθενείς που ακολουθούν αυτή τη μέθοδο απώλειας βάρους και αποφασίζουν να τη διακόψουν, να λαμβάνουν για τουλάχιστον έναν χρόνο την καθοδήγηση και τα εξατομικευμένα προγράμματα που συνιστούν οι ειδικοί υγείας, με σκοπό να κάνουν πρακτικές αλλαγές στη ζωή τους ώστε να καταφέρουν να διατηρήσουν το βάρος τους σε σταθερά επίπεδα και, προπάντων, να παραμείνουν υγιείς.

Άμεση πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι

Άμεση πρόσβαση όλων των παθολόγων της πρωτοβάθμιας φροντίδας, συμβεβλημένων και μη, στη συνταγογράφηση των νεότερων φαρμάκων για την παχυσαρκία, ζητάει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των γιατρών ζητούν την αποκλειστικά ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυτού του είδους φαρμάκων, ακόμα και ως μη αποζημιούμενων, προκειμένου να αποφευχθεί η επικίνδυνη τάση της αυτοθεραπείας, μια πρακτική που, όπως καταγγέλλουν, έχει αναπτυχθεί για λόγους lifestyle με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ληπτών.

«Η τελευταία πληροφορία ότι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα όλα τα Κέντρα Yγείας πέραν των ειδικών Ιατρείων των Νοσοκομείων, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την καταπάτηση κάθε έννοιας δεοντολογίας από πλευράς Υπουργείου», αναφέρουν οι παθολόγοι. Κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό καθώς πρόσφατα δόθηκε η δυνατότητα στους ιατρούς των δημοσίων δομών να διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία. «Ως εκ τούτου δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός έναντι των ιατρών του ιδιωτικού τομέα και δη των παθολόγων, οι οποίοι αποτελούν νευραλγική ειδικότητα για την ολιστική αντιμετώπιση ασθενών με διαταραχή σωματικού βάρους».

Με αυτό τον τρόπο, προσθέτουν «παραβιάζεται κατάφωρα ο νόμος που εδώ και πολλά χρόνια εξισώνει την υπογραφή των ιατρών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και ο νόμος που δίνει το δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλους ανεξαιρέτως τους ιατρούς (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα)». Τέλος, οι παθολόγοι καταγγέλλουν εκ νέου «την παντελή πρόθεση επικοινωνίας του Υπουργείου με την Ένωση» (με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ).

