Θα φωνάξεις κόσμο στο σπίτι σου το Σαββατοκύριακο και δεν ξέρεις τι γλυκό να τους φτιάξεις; Αν θες να ξεφύγεις από τις συνηθισμένες επιλογές και να πας σε κάτι πιο ιδιαίτερο, ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία ωραία ιδέα.

H Eλένη Χατζίδου στην κουζίνα μαζί με τον Γιώργο Ρήγα

Ο σεφ ετοίμασε κρεμ μπρουλέ με σαντιγί και σπασμένο μπισκότο και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Κρεμ μπρουλέ

Κρεμ μπρουλέ με σαντιγί και σπασμένο μπισκότο

Υλικά της Συνταγής

Για την κρέμα μπρουλέ σοκολάτας

• 500 ml κρέμα γάλακτος 35%

• 120 γρ. κουβερτούρα

• 5 κρόκοι αυγών

• 80 γρ. ζάχαρη

• 1 βανίλια

• 1 πρέζα αλάτι

Πώς να φτιάξεις λαχταριστή κρεμ μπρουλέ





Για την επιφάνεια

• Καστανή ζάχαρη για καραμέλωμα





Για τη σαντιγί

• 200 ml κρέμα γάλακτος παγωμένη

• 1–2 κ.σ. άχνη

• Λίγη βανίλια



Για το τελείωμα

• Μπισκότα τύπου digestive ή πτι-μπερ



Εκτέλεση της Συνταγής

1. Κρέμα • Ζεσταίνεις την κρέμα γάλακτος με τη βανίλια (όχι να βράσει). • Ρίχνεις μέσα την ψιλοκομμένη κουβερτούρα και ανακατεύεις μέχρι να λιώσει. 2. Αυγά • Σε μπολ χτυπάς κρόκους με ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν. • Ρίχνεις σιγά-σιγά τη ζεστή σοκολατένια κρέμα στους κρόκους ανακατεύοντας. • Προσθέτεις την πρέζα αλάτι. 3. Ψήσιμο • Μοιράζεις σε πυρίμαχα μπολάκια. • Ψήνεις σε μπεν μαρί στους 160°C για 35–40 λεπτά (να τρέμει ελαφρά στο κέντρο). • Αφήνεις να κρυώσουν και βάζεις ψυγείο τουλάχιστον 3 ώρες. 4. Καραμέλωμα • Πασπαλίζεις καστανή ζάχαρη και καραμελώνεις με φλόγιστρο (ή γκριλ). 5. Σαντιγύ • Χτυπάς την κρέμα με άχνη και βανίλια μέχρι να αφρατέψει. 6. Σερβίρισμα • Βάζεις λίγη σαντιγύ στο πλάι ή από πάνω. • Πασπαλίζεις σπασμένο μπισκότο για τραγανή αντίθεση.

Δείτε το Breakfast@Star