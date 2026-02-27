Κρεμ μπρουλέ με σαντιγί και σπασμένο μπισκότο

Μία πεντανόστιμη συνταγή για γλυκό διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θα φωνάξεις κόσμο στο σπίτι σου το Σαββατοκύριακο και δεν ξέρεις τι γλυκό να τους φτιάξεις; Αν θες να ξεφύγεις από τις συνηθισμένες επιλογές και να πας σε κάτι πιο ιδιαίτερο, ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία ωραία ιδέα. 

Toυλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί

H Eλένη Χατζίδου στην κουζίνα μαζί με τον Γιώργο Ρήγα 

H Eλένη Χατζίδου στην κουζίνα μαζί με τον Γιώργο Ρήγα 
Φτιάξε λαχταριστά ροξάκια εύκολα και γρήγορα

Ο σεφ ετοίμασε κρεμ μπρουλέ με σαντιγί και σπασμένο μπισκότο και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Κρεμ μπρουλέ 

Κρεμ μπρουλέ 

Κρεμ μπρουλέ με σαντιγί και σπασμένο μπισκότο 

Υλικά της Συνταγής

Για την κρέμα μπρουλέ σοκολάτας

• 500 ml κρέμα γάλακτος 35%
• 120 γρ. κουβερτούρα
 • 5 κρόκοι αυγών
• 80 γρ. ζάχαρη
• 1 βανίλια
• 1 πρέζα αλάτι

Πώς να φτιάξεις λαχταριστή κρεμ μπρουλέ 

Πώς να φτιάξεις λαχταριστή κρεμ μπρουλέ 
 
 

Για την επιφάνεια

• Καστανή ζάχαρη για καραμέλωμα

κρεμ μπρουλέ με σαντιγί και μπισκότο
 
Για τη σαντιγί

 • 200 ml κρέμα γάλακτος παγωμένη
• 1–2 κ.σ. άχνη
• Λίγη βανίλια


 Για το τελείωμα

• Μπισκότα τύπου digestive ή πτι-μπερ
 

Εκτέλεση της Συνταγής

 1. Κρέμα • Ζεσταίνεις την κρέμα γάλακτος με τη βανίλια (όχι να βράσει). • Ρίχνεις μέσα την ψιλοκομμένη κουβερτούρα και ανακατεύεις μέχρι να λιώσει. 2. Αυγά • Σε μπολ χτυπάς κρόκους με ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν. • Ρίχνεις σιγά-σιγά τη ζεστή σοκολατένια κρέμα στους κρόκους ανακατεύοντας. • Προσθέτεις την πρέζα αλάτι. 3. Ψήσιμο • Μοιράζεις σε πυρίμαχα μπολάκια. • Ψήνεις σε μπεν μαρί στους 160°C για 35–40 λεπτά (να τρέμει ελαφρά στο κέντρο). • Αφήνεις να κρυώσουν και βάζεις ψυγείο τουλάχιστον 3 ώρες. 4. Καραμέλωμα • Πασπαλίζεις καστανή ζάχαρη και καραμελώνεις με φλόγιστρο (ή γκριλ). 5. Σαντιγύ • Χτυπάς την κρέμα με άχνη και βανίλια μέχρι να αφρατέψει. 6. Σερβίρισμα • Βάζεις λίγη σαντιγύ στο πλάι ή από πάνω. • Πασπαλίζεις σπασμένο μπισκότο για τραγανή αντίθεση.

Δείτε το Breakfast@Star 

Back to Top