Μάτι: Επικίνδυνη διάβρωση του παράκτιου μετώπου μετά τις τελευταίες βροχές

Τις τελευταίες εβδομάδες ένας συνδυασμός έντονων βροχοπτώσεων και νότιων ανέμων οδήγησε στην επιτάχυνση της διάβρωσης του παραλιακού μετώπου στο Μάτι.

Κατάρρευση κομματιού του παραλιακού πεζόδρομου στην παραλία Γαβριήλ

Τσιμεντένια κομμάτια από σκάλες που οδηγούν στις παραλίες έσπασαν, ενώ σε άλλα σημεία κατέρρευσαν ολόκληροι βράχοι από τον φυσικό παραλιακό πεζόδρομο του Ματιού, αφήνοντας ανοιχτές τεράστιες τρύπες που οδηγούν στον γκρεμό.

Τρύπα στον παραλιακό πεζόδρομο μετά από κατακρήμνιση δεξιά του λιμανιού στο κέντρο του Ματιού

«Η διάβρωση του παράκτιου εδάφους στο Μάτι είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο επιδεινώνεται κάθε φορά που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, όπως συνέβη εφέτος αρκετές φορές μέσα στο χειμώνα και ειδικά στις 21 Ιανουαρίου, όταν το φαινόμενο πήρε σφοδρότατες διαστάσεις», είπε στο star.gr ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας.

Η «παραλία» του Ματιού, για την πρόσβαση στην οποία είχαν ακουστεί πολλά κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς του 2018, δεν είναι άλλη από μία στενή λωρίδα αμμουδιάς κάτω από έναν γκρεμό που ξεπερνά τα 2 μέτρα σε ύψος. Η θάλασσα με τα χρόνια έρχεται όλο και πιο κοντά στη γη, ενώ μετά την πυρκαγιά, τα όμβρια ύδατα δε συγκρατούνται, με αποτέλεσμα να μουλιάζει το έδαφος και να καταρρέει.

Αποκοπή βράχων στον παραλιακό πεζόδρομο δεξιά του λιμανιού στο κέντρο του Ματιού

«Την περασμένη Κυριακή είχε νοτιά και πολλά μποφόρ. Η θάλασσα κόντευε να βγει στον δρόμο. Το φαινόμενο αυτό προσωπικά δεν το είχα ξαναδεί. Κάποιοι μου είπαν ότι είχε ξαναγίνει το 2009. Δεν είναι συχνό φαινόμενο, αλλά κάνει μεγάλη ζημιά…

Τη Δευτέρα (μια μέρα μετά δηλαδή), παρόλο που δε φυσούσε, ήταν ακόμα το ίδιο φουσκωμένη η θάλασσα. Για να καταλάβετε τη δύναμη του φαινομένου», μας είπε η κάτοικος της περιοχής, Μαρία Μίλα.

Η τσιμεντένια σκάλα που οδηγεί από τα ξενοδοχεία στην παραλία δίπλα από το λιμάνι στο Μάτι

Καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι και η τουριστική σεζόν, ρωτήσαμε τον δήμαρχο Μαραθώνα ποιο είναι το σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών.

«Στο πλαίσιο της ρυμοτόμησης της περιοχής, έχουν εδώ και καιρό ολοκληρωθεί μελέτες που εκπόνησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος για έργα που να προλαμβάνουν τις κατακρημνίσεις στα ευάλωτα σημεία.

Τώρα, όμως, πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων φορέων, δηλαδή του Υπουργείου, της Κτηματικής Υπηρεσίας και της Περιφέρειας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν αυτές οι μελέτες.

Ανακινούμε το θέμα τακτικά και πολύ περισσότερο τώρα, που ο Δήμος μας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και λόγω πλημμύρας, μετά την πρόσφατη κακοκαιρία. Περιμένουμε και εμείς με ανυπομονησία να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να ξεκινήσει το έργο το συντομότερο δυνατόν», είπε ο δήμαρχος Στέργιος Τσίρκας στο star.gr.

Το ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής (ΡΣΕ), το «σχέδιο για το Μάτι», εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2025, δεν είναι όμως σαφές το πότε θα υλοποιηθεί.

Την ίδια στιγμή δεν περιλαμβάνει κάποια πρόβλεψη για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων, ενώ κάτοικοι της περιοχής πιστεύουν πως δε θα προσφέρει μία μακροχρόνια λύση στο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτής.

Όπως είπε στο star.gr η γεωπόνος και Πρόεδρος του Εξωραΐστικού Συλλόγου της περιοχής, Μαρία Μίλα, «μπορούμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις στο πρανές και από τον κυματισμό και από τα όμβρια και από τον άνεμο, αλλά σίγουρα όχι με την μελέτη του Υπουργείου, η οποία προβλέπει βαριά λιμενικά έργα μέσα και έξω από τη θάλασσα».

Η πρόταση των κατοίκων είναι να γίνει ειδική μελέτη για την περιοχή, ώστε να βρεθούν «λύσεις Βασισμένες στη Φύση (Nature-based Solutions)», όπως προκρίνουν και οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες, «οι οποίες στηρίζονται στην κατανόηση της κυματικής δράσης, των θαλάσσιων ρευμάτων, των υδατορευμάτων, της στερεομεταφοράς, της βροχόπτωσης και της σεισμικότητας πριν από οποιαδήποτε βαριά τεχνική παρέμβαση».

Όπως λέει, στο σχέδιο του Υπουργείου «προτείνονται με ευκολία αναχρονιστικές μέθοδοι οι οποίες συναντώνται μόνον σε λιμάνια (ογκώδεις κυμματοθραύστες παράλληλα με την ακτή, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα). Και προφανώς για το λόγο αυτό το ΥΠΕΝ ονομάζει τα έργα της ακτογραμμής λιμενικά έργα».

Τα βαριά αυτά έργα είναι ένας από τους λόγους που έχουν οδηγήσει στην επιτάχυνση της φυσικής διαδικασίας διάβρωσης στην περιοχή.

Όπως μας είπε η Μαρία Μίλα, «η επέκταση του λιμανιού του Ματιού στις αρχές της δεκαετίας του 1980 επηρέασε σε χρόνο μηδέν τη γειτονική πλαζ και την εξαφάνισε πλήρως».

«Υπάρχουν 40! τσιμεντένιες σκάλες υπό κατάρρευση από το Μάτι έως το Κόκκινο Λιμανάκι 3,5χλμ (κάθε 100μ και σκάλα!). Και καλά πριν 50-60-70 χρόνια, που δεν ήξερε ο κόσμος τις επιπτώσεις. Αλλά σήμερα που γνωρίζουμε. Γιατί;», συνέχισε.

Υπάρχει φόβος πως οι βαριές παρεμβάσεις θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το παράκτιο μέτωπο της περιοχής μακροπρόθεσμα, ενώ εγείρεται και το ερώτημα της ευθύνης και του κόστους για τη συντήρηση των όποιων αντίστοιχων έργων.