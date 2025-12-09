Σύνταξη 1.700 ευρώ για τους συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι και τη Μάνδρα

Διαγραφή οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
1.700 ευρώ σύνταξη ανά μήνα σε εγκαυματίες του Ματιού και πλημμυροπαθείς της Μάνδρας / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κυβέρνηση προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ουσιαστική ενίσχυση των θυμάτων και των οικογενειών τους από δύο τραγωδίες που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στη χώρα: την πυρκαγιά στο Μάτι το καλοκαίρι του 2018 και τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα το 2017.

«Ως εδώ»: Οργισμένη ανακοίνωση συγγενών θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης κατέθεσε χθες το βράδυ τροπολογίες στο νομοσχέδιο που αφορά τις κοινωφελείς περιουσίες και τις δωρεές προς το Δημόσιο. Με αυτές, όπως επισημαίνεται, κλείνει μια εκκρεμότητα που παρέμενε ανοιχτή για χρόνια και θεσπίζονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αποζημίωση, τη στήριξη και τη θεσμική προστασία όσων επλήγησαν.

Οι βασικές προβλέψεις των νέων ρυθμίσεων περιλαμβάνουν:

  • Πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.
  • Θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, καθώς και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Εγκαυματιών. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές, καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη.
  • Καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης για οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοίκηση ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται πλήρως.
  • Πλήρη υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.

Πιερρακάκης για Μάνδρα και Μάτι: Παραιτείται το Δημόσιο από ένδικα μέσα   

Με τις παρεμβάσεις αυτές, το κράτος εναρμονίζει την αντιμετώπιση των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα με το πλαίσιο προστασίας που έχει ήδη θεσπιστεί για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί από τη Βουλή εντός της ημέρας.

