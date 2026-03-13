Σούδα: Κακουργηματική δίωξη για κατασκοπεία στον Πολωνό

Τι βρέθηκε στο βαν του 58χρονου

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πολωνός κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα, φωτογραφίζοντας πολεμικά πλοία.
  • Ο 58χρονος δήλωσε αθώος και ισχυρίζεται ότι ήταν στην Κρήτη για διακοπές.
  • Εντοπίστηκαν λάπτοπ, USB και τάμπλετ στο όχημά του, που θα εξεταστούν για κρυπτογραφημένα αρχεία.
  • Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα και θεωρείται κατ' οίκον.
  • Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Πολωνός που φωτογράφιζε τα πολεμικά μας πλοία στο ναύσταθμο της Σούδας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χανίων, όπου του ασκήθηκε βαριά κακουργηματική δίωξη για κατασκοπεία.

Για κατασκοπεία στη Σούδα κατηγορείται ο Πολωνός

Ο ίδιος βέβαια λέει ότι είναι αθώος, όμως οι αστυνομικοί έχουν βρει κάποια αντικείμενα  που οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα. 

Η ανταποκρίτρια του Star στην Κρήτη Γωγώ Αποστολάκη μετέδωσε αποκλειστικές πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. 
 
Ο 58χρονος εμφανίστηκε ενώπιον του εισαγγελέα χωρίς δικηγόρο. Με τη βοήθεια μεταφράστριας ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στην ανακρίτρια.

Ο ίδιος πάντως αρνείται τα πάντα. Εμμένει στον ισχυρισμό ότι ερχόταν στην Κρήτη για διακοπές και δηλώνει συνταξιούχος στρατιωτικός.

Τι βρέθηκε στο βαν του 58χρονου

Στο Μαράθι πήγε τον Οκτώβριο και σκόπευε να φύγει τον Μάιο, μετά  δηλαδή από 8 μήνες, όπως έκανε και τα προηγούμενα δύο χρόνια. 

Είχε διαμορφώσει το λευκό βαν ως τροχόσπιτο και γι’ αυτό τον λόγο η έρευνα θεωρείται κατ’ οίκον και πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα σήμερα το πρωί.

Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν λάπτοπ, USB και τάμπλετ. Μαζί με το κινητό θα εξεταστούν από τις αρμόδιες εγκληματολογικές υπηρεσίες για την ύπαρξη λογισμικού μέσω του οποίου στέλνονταν ψηφιακά αρχεία πιθανόν σε κρυπτογραφημένη μορφή. 
 

