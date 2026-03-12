Συναγερμός στη Σούδα: Συνελήφθη Πολωνός κατάσκοπος

Συναγερμός στην περιοχή της Σούδας στην Κρήτη, όπου βρίσκεται η μεγάλη αεροναυτική βάση που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ, καθώς φέρεται να έχει συλληφθεί ένας Πολωνός υπήκοος που θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμό ΣΚΑΪ, ο Πολωνός ύποπτος είχε εγκατασταθεί σε κοντινή περιοχή και χρησιμοποιούσε ένα βαν με πινακίδες της χώρας του, προκειμένου να τραβά φωτογραφίες.
Οι κινήσεις τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση από την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ και ακολούθησε η σύλληψή του από τις αρχές, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
O συλληφθείς αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε υπόθεση κατασκοπείας.Oi αστυνομικές Αρχές έχουν κατασχέσει το κινητό του τηλέφωνο και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες εξετάζονται στα εργαστήρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.