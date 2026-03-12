Συναγερμός στη Σούδα: Συνελήφθη Πολωνός κατάσκοπος

Φέρεται να φωτογράφιζε τη βάση

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη Πολωνός υπήκοος στη Σούδα, Κρήτης, ως ύποπτος κατασκοπείας.
  • Ο ύποπτος χρησιμοποιούσε βαν με πινακίδες Πολωνίας για να τραβά φωτογραφίες.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. και η ΕΥΠ παρακολουθούσαν τις κινήσεις του πριν τη σύλληψη.
  • Ο συλληφθείς αρνείται τις κατηγορίες περί κατασκοπείας.
  • Κατασχέθηκαν το κινητό του τηλέφωνο και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για εξέταση.

Συναγερμός στην περιοχή της Σούδας στην Κρήτη, όπου βρίσκεται η μεγάλη αεροναυτική βάση που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ, καθώς φέρεται να έχει συλληφθεί ένας Πολωνός υπήκοος που θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία.

Σε εφαρμογή το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» για βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμό ΣΚΑΪ, ο Πολωνός ύποπτος είχε εγκατασταθεί σε κοντινή περιοχή και χρησιμοποιούσε ένα βαν με πινακίδες της χώρας του, προκειμένου να τραβά φωτογραφίες.

Κατασκοπεία Σούδα: Ποινή φυλάκισης δύο ετών στον 36χρονο «τουρίστα»

Οι κινήσεις τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση από την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ και ακολούθησε η σύλληψή του από τις αρχές, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.   

Προσαγωγή Γεωργιανού για κατασκοπεία στη Σούδα!

O συλληφθείς αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε υπόθεση κατασκοπείας.Oi αστυνομικές Αρχές έχουν κατασχέσει το κινητό του τηλέφωνο και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες εξετάζονται στα εργαστήρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

