Χρήστος Δάντης: Αναβάλλει τις συναυλίες του - Το μήνυμα του τραγουδιστή

Με μια προσωπική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Χρήστος Δάντης θέλησε να ενημερώσει τους φίλους και τους θαυμαστές του για την πορεία της υγείας του, μετά το χειρουργείο στο χέρι του. Ο γνωστός τραγουδιστής, που τις τελευταίες ημέρες δέχεται πλήθος μηνυμάτων στήριξης, εξήγησε ότι η αποκατάσταση θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από όσο είχε αρχικά υπολογιστεί.

Όπως αποκάλυψε, το κάταγμα που υπέστη ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, γεγονός που έκανε το χειρουργείο πιο απαιτητικό και την ανάρρωση πιο χρονοβόρα. Για τον λόγο αυτό, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών του, αποφάσισε να απέχει προσωρινά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, προκειμένου να δώσει στον οργανισμό του τον απαραίτητο χρόνο για να αναρρώσει πλήρως.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει και το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα, καθώς ο Χρήστος Δάντης αναγκάζεται να αναβάλει τις προγραμματισμένες συναυλίες του για το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι εμφανίσεις του θα διακοπούν για περίπου ενάμιση μήνα, με στόχο να επιστρέψει στη σκηνή όταν θα είναι απόλυτα έτοιμος.

Μέσα από το μήνυμά του, ο τραγουδιστής θέλησε επίσης να ευχαριστήσει όλους όσοι του έστειλαν ευχές και λόγια συμπαράστασης, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την αγάπη που λαμβάνει αυτές τις ημέρες.

Το μήνυμα που δημοσίευσε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και την αγάπη που μου στέλνετε αυτές τις μέρες. Δυστυχώς η αποκατάσταση του χεριού μου θα πάρει περισσότερο χρόνο από όσο υπολογίζαμε. Το κάταγμα ήταν πολύ σοβαρό και το χειρουργείο ακόμη πιο απαιτητικό, οπότε οι γιατροί μου συνέστησαν να μείνω εκτός εμφανίσεων για λίγο διάστημα.

Για τον λόγο αυτό διακόπτω τις συναυλίες μου για περίπου ενάμιση μήνα. Θα τα ξαναπούμε τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, πιο δυνατοί. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την υπομονή, την κατανόηση και τις όμορφες ευχές. Ανυπομονώ να τα πούμε από κοντά πολύ σύντομα».

Παρά τη δυσκολία της περιόδου, ο ίδιος εμφανίζεται αισιόδοξος ότι σύντομα θα επιστρέψει στις μουσικές σκηνές και στις ζωντανές εμφανίσεις του, συνεχίζοντας να κάνει αυτό που αγαπά. Οι θαυμαστές του, από την πλευρά τους, συνεχίζουν να του στέλνουν μηνύματα στήριξης και ευχές για γρήγορη ανάρρωση, περιμένοντας την επιστροφή του στη σκηνή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Δάντης είχε ατύχημα την Τσικνοπέμπτη και τραυματίστηκε στο χέρι με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο.

Ο Χρήστος Δάντης μαζί με την Ευρυδίκη εμφανίζονται μαζί από τα τέλη Νοεμβρίου κάθε Παρασκευή στον Σταυρό του Νότου Plus. Ωστόσο κρίθηκε αναγκαίο ο τραγουδιστής να απέχει για ένα διάστημα από τις εμφανίσεις του