Άρειος Πάγος: Η σύνταξη δε δικαιολογεί απόλυση ούτε μείωση μισθού

Δεν επιτρέπεται η επανακατάταξη στο α΄ μισθολογικό κλιμάκιο

Η απόφαση του Αρείου Πάγου να παραπέμψει την υπόθεση των αναδρομικών στο  Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (βίντεο Mega)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η συνταξιοδότηση δεν δικαιολογεί απόλυση εργαζομένου.
  • Η απόφαση αφορά συνταξιούχους που εργάζονται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλου.
  • Δεν επιτρέπεται η μείωση μισθού ή η επανακατάταξη σε χαμηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο.
  • Η απόφαση προήλθε από διαδοχικές δικαστικές κρίσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις.
  • Η απόφαση είναι οριστική και δικαιώνει τους εργαζομένους.

Συνταξιούχοι που συνέχισαν να εργάζονται δικαιώθηκαν οριστικά από το Β1 Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο έκρινε ότι η συνταξιοδότηση δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο απόλυσης και ότι δεν επιτρέπεται η επανακατάταξη εργαζομένου στο α μισθολογικό κλιμάκιο. Η απόφαση αφορά εργαζόμενους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου και συνδέεται με διαδοχικές δικαστικές κρίσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 


 

