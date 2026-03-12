Άρειος Πάγος: Η σύνταξη δε δικαιολογεί απόλυση ούτε μείωση μισθού

Η απόφαση του Αρείου Πάγου να παραπέμψει την υπόθεση των αναδρομικών στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (βίντεο Mega)

Συνταξιούχοι που συνέχισαν να εργάζονται δικαιώθηκαν οριστικά από το Β1 Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο έκρινε ότι η συνταξιοδότηση δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο απόλυσης και ότι δεν επιτρέπεται η επανακατάταξη εργαζομένου στο α μισθολογικό κλιμάκιο. Η απόφαση αφορά εργαζόμενους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου και συνδέεται με διαδοχικές δικαστικές κρίσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr



