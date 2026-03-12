Καίτη Γαρμπή: Θύμα απάτης για δήθεν θεραπεία διαβήτη

«Είναι σαν τη Λερναία Ύδρα», λέει η τραγουδίστρια

Celebrities & Gossip Νεα
Η Καίτη Γαρμπή στο στόχαστρο διαδικτυακής απάτης/Δελτίο ειδήσεων ΑLPHA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καίτη Γαρμπή έγινε θύμα διαδικτυακής απάτης με πλαστό βίντεο που προωθεί δήθεν θεραπεία για τον διαβήτη.
  • Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το προϊόν και προειδοποίησε το κοινό να είναι προσεκτικό.
  • Το βίντεο δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζει ψευδώς την Καίτη Γαρμπή να μιλά για την υποτιθέμενη θεραπεία.
  • Εξέφρασε την αγανάκτησή της και την δυσκολία να αντιμετωπιστούν νομικά τέτοιες περιπτώσεις απάτης.
  • Αυτές οι απάτες με αναγνωρίσιμα πρόσωπα έχουν γίνει συχνό φαινόμενο, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Στο επίκεντρο μιας σοβαρής διαδικτυακής απάτης βρέθηκε η Καίτη Γαρμπή, όταν επιτήδειοι χρησιμοποίησαν την εικόνα και τη φωνή της για να προωθήσουν μια δήθεν θεραπεία για τον διαβήτη.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ενημέρωσε άμεσα τους θαυμαστές της για το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν και προειδοποίησε το κοινό της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό: «Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με το προϊόν που εμφανίζεται στο βίντεο. Σας παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τέτοιου είδους περιεχόμενο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Γαρμπή - Σχοινάς: Το παθιασμένο φιλί στον «σύμβουλο γάμου»

Το περιστατικό αφορά ένα πλαστό βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό, εμφανίζεται μια ψηφιακή εκδοχή της Καίτης Γαρμπή να μιλά για μια υποτιθέμενη επαναστατική θεραπεία για τον διαβήτη, περιγράφοντας μάλιστα με ψευδή τρόπο πώς δήθεν τη βοήθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. 

Η Καίτη Γαρμπή δεν έκρυψε την αγανάκτησή της: «Σκέφτηκα αρκετές φορές να προβώ σε μηνύσεις, αλλά ποιον να βρω να μηνύσω; Αυτοί που το κάνουν είναι σαν την Λερναία Ύδρα, κόβεις ένα κεφάλι και φυτρώνουν εννέα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο δελτίο του Alpha, εξηγώντας πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν νομικά τέτοιες υποθέσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιτήδειοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αναγνωρισιμότητα της τραγουδίστριας σε ανάλογες παραπλανητικές τακτικές.

Το φαινόμενο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις,  αφού ανά τακτά διαστήματα διαβάζουμε για απάτες που γίνονται στις «πλάτες» αναγνωρίσιμων προσώπων με σκοπό να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
 

