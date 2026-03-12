Εμμανουήλ Καραλής: Κορυφαίος αθλητής του Φεβρουαρίου στην Ευρώπη

Μεγάλη διάκριση για τον Έλληνα πρωταθλητή

12.03.26 , 21:56 Εμμανουήλ Καραλής: Κορυφαίος αθλητής του Φεβρουαρίου στην Ευρώπη
Πηγή: απε/μπε
Εμμανουήλ Καραλής
Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου κορυφαίος αθλητής για τον μήνα Φεβρουάριο, μετά από μια εντυπωσιακή επίδοση που τον έφερε ακόμη πιο ψηλά στην Ιστορία του άλματος επί κοντώ.

Ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να ξεπεράσει τα 6,17 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, σημειώνοντας μια από τις μεγαλύτερες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στο αγώνισμα.

Πομάσκι για Καραλή: «Φέτος θα κάνει το 6.20μ., το παγκόσμιο σε έναν χρόνο»

Με αυτό το άλμα, ο Καραλής έγινε ο δεύτερος καλύτερος άλτης όλων των εποχών, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και συνεχίζει να εξελίσσεται. Η επίδοση αυτή τον φέρνει δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα του στίβου και επιβεβαιώνει το τεράστιο ταλέντο του.

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ
