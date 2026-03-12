Τανιμανίδης για Μπόμπα: «Είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά σηκώνει βελτίωση»

Σε μια ειλικρινή συνέντευξη, ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται σήμερα την επιτυχία, την αξία των χρημάτων και τη σημασία της οικογένειας στη ζωή του. Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε ότι για εκείνον η επιτυχία δεν μετριέται απαραίτητα με τον πλούτο: «Μπορώ να σου δείξω πολλούς δυστυχισμένους πλούσιους ανθρώπους και πολλούς ευτυχισμένους που δεν είναι πλούσιοι», είπε στο vidcast «Anestea»

Στην ουσία, όπως τόνισε, αυτό που μετράει είναι να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες και να έχει ο καθένας τη δυνατότητα να ανακαλύψει τι τον κάνει πραγματικά χαρούμενο: «Επιτυχία είναι να είσαι ευτυχισμένος με ό,τι σημαίνει αυτό για σένα».

Η άφιξη των παιδιών του, της Αριάνα και της Φιλίππας, άλλαξε ριζικά τη σκέψη του γύρω από τα οικονομικά και τις προτεραιότητες: «Ποτέ δεν κυνηγούσα τα χρήματα, ήταν η απόρροια των πράξεών μου. Όταν κάνεις παιδιά αρχίζεις και σκέφτεσαι αν τα παιδιά σου θα είναι οκ οικονομικά».

Παράλληλα, ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκε πώς προσπαθεί μαζί με τη σύζυγό του, τη Χριστίνα Μπόμπα, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με σωστό τρόπο, χωρίς να τα κακομαθαίνουν, ενώ ταυτόχρονα τους χαρίζουν χαρά: «Στα παιδιά παίρνουμε πολλά δώρα, θέλουμε να τα βλέπουμε να χαμογελάνε. Με απασχολεί πολύ για το μέλλον, με ποιον τρόπο δε θα γίνουν κακομαθημένα και θα μάθουν να μη σταματάνε να προσπαθούν».

Η συζήτηση στράφηκε στη σχέση του ζευγαριού, με τον Σάκη να παραδέχεται ότι, παρά τις καθημερινές απαιτήσεις και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, προσπαθεί να κρατά ζωντανό τον ρομαντισμό με τη σύζυγό του: «Αυτό που θα ήθελα να βελτιώσω ως σύζυγος είναι να προσπαθώ ακόμα περισσότερο να διατηρήσω τη σχέση μεταξύ μας, τον ρομαντισμό. Με τα παιδιά και τις δουλειές, συνήθως αυτό μπαίνει σε τρίτη προτεραιότητα. Είμαστε σε καλό επίπεδο, είμαι χαρούμενος με τη σχέση μας, αλλά σηκώνει βελτίωση. Δεν είναι ότι κάτι θα γίνει θεωρητικά, χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, να φλερτάρεις τη γυναίκα σου, όπως όταν ήθελες να τη ρίξεις».

Ο ίδιος τόνισε ότι η οικογένεια αποτελεί βασική αξία για εκείνους τους δύο, όχι επειδή θεωρούν ότι «πρέπει», αλλά επειδή η ίδια η οικογένεια τους προσφέρει ευτυχία: «Σαν γονείς έχουμε σαν βασική αξία την οικογένεια. Όχι γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά γιατί αυτό μας κάνει χαρούμενους».