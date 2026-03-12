Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα

Συντετριμένη η σύζυγός του, Μπέτυ Λιβανού

Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Βίντεο απ' το Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων για τον Γιώργο Πανουσόπουλο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία του Γιώργου Πανουσόπουλου πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς.
  • Ο Πανουσόπουλος, σπουδαίος σκηνοθέτης, απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών.
  • Στη κηδεία παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων η σύζυγός του Μπέτυ Λιβανού και οι κόρες τους.
  • Η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων, δωρεές για το «Σπίτι του Ηθοποιού».
  • Η ηθοποιός Λουκία Πιστιόλα έκανε σπάνια εμφάνιση στην κηδεία.

Πλήθος κόσμου πήγε στην κηδεία του Γιώργου Πανουσόπουλου, το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Μαρτίου.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά τον σπουδαίο σκηνοθέτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Κηδεία Πανουσόπουλος: Συγκινημένη η σύζυγός του Μπέτυ Λιβανού & η κόρη τους

Το τελευταίο «αντίο» τελέστηκε στον Ναό του Αγίου Τρύφωνος στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς, με τη σύζυγό του, ηθοποιό Μπέτυ Λιβανού και τις κόρες τους να είναι ιδιαίτερα συγκινημένες.

Επιθυμία της οικογένειας του, τιμώντας τη μνήμη του, αντί στεφάνων να στηριχθεί το «Σπίτι του Ηθοποιού».

Άννα Νταλάρα - Δήμητρα Ματσούκα

Άννα Νταλάρα - Δήμητρα Ματσούκα

Στο τελευταίο αντίο, μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε και η ηθοποιός Λουκία Πιστιόλα.

Λουκία Πιστιόλα

Λουκία Πιστιόλα

Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα

Μπέτυ Λιβανού με την κόρη της

Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα

Δήμητρα Ματσούκα

Δήμητρα Ματσούκα

Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα

Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα

Μπέτυ Λιβανού

Γιώργος Λάνθιμος

Γιώργος Λάνθιμος

Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα

Νίκος Περάκης

Νίκος Περάκης

Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα

Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα

Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα

Καριοφυλλιά Καραμπέτη

Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
