Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα

Βίντεο απ' το Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων για τον Γιώργο Πανουσόπουλο

Πλήθος κόσμου πήγε στην κηδεία του Γιώργου Πανουσόπουλου, το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Μαρτίου.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά τον σπουδαίο σκηνοθέτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Το τελευταίο «αντίο» τελέστηκε στον Ναό του Αγίου Τρύφωνος στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς, με τη σύζυγό του, ηθοποιό Μπέτυ Λιβανού και τις κόρες τους να είναι ιδιαίτερα συγκινημένες.

Επιθυμία της οικογένειας του, τιμώντας τη μνήμη του, αντί στεφάνων να στηριχθεί το «Σπίτι του Ηθοποιού».

Άννα Νταλάρα - Δήμητρα Ματσούκα

Στο τελευταίο αντίο, μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε και η ηθοποιός Λουκία Πιστιόλα.

Λουκία Πιστιόλα

Μπέτυ Λιβανού με την κόρη της

Δήμητρα Ματσούκα

Μπέτυ Λιβανού

Γιώργος Λάνθιμος

Νίκος Περάκης

Καριοφυλλιά Καραμπέτη