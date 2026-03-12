Λασκαράκη για Σουλτάτο: «Χαρακτήρας ισοπεδωτικός-Δεν περιγράφεται με λόγια»

Για την κόρη της, Εύα, αλλά και τη ζωή με τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο, μίλησε η Βάσω Λασκαράκη.

«Ο Λευτέρης είναι πολλά πράγματα. Είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος, ένας χαρακτήρας ισοπεδωτικός… νομίζω δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια. Νομίζω, η ζωή μαζί του είναι το κάτι άλλο, είναι απρόβλεπτη! Είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλά να σου δώσει», εξομολογήθηκε στο Happy Day.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πρώτη φορά σε έναν φούρνο στην Κρήτη, είχε αποκαλύψει η ηθοποιός σε συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Συναντήθηκαν μετά από έναμιση χρόνο στην Αθήνα, μέσω κοινής παρέας.

«Η γνωριμία μας ήταν λίγο παράξενη γιατί συναντηθήκαμε μια φορά, γνωριστήκαμε και μετά κάναμε 1,5 χρόνο να ξαναδούμε ο ένας τον άλλον από κοντά», εξήγησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Καμιά φορά κι εμείς όταν το συζητάμε, λέμε “άκου να δεις τώρα τι μας έτυχε”. Κάποιες φορές λέμε ήταν να συμβεί τώρα», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Βάσω Λασκαράκη: «Η κόρη μου με περνάει μισό κεφάλι. Έχει ύψος 1,70»

Η ηθοποιός μίλησε και για την κόρη της, Εύα Τσιμιτσέλη, η οποία είναι μαθήτρια Α’ γυμνασίου. «Η κόρη μου έχει κληρονομήσει το άγχος μου», είπε και παραδέχτηκε πως είναι αυστηρή μαμά.

«Είναι 1,70 μ. ναι. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, αν δε φοράω τακούνια με περνάει μισό κεφάλι», περιέγραψε.

Για την προεφηβεία της Εύας ανέφερε: «Δεν μπορώ να πω ότι διανύουμε μια δύσκολη εφηβεία, αλλά διανύουμε αυτές τις φυσιολογικές μεταπτώσεις, δηλαδή οι ορμόνες τώρα σε αυτά τα παιδιά και όλο το αναπτυξιακό είναι πολύ...».

«Θέλει να προσέχει, της αρέσει, τα αρώματα της, τα αυτά της. Ακόμα δεν έχουμε πολλά πολλά, αλλά προσέχει. Αλλά αυτά που επιτρέπονται σε αυτή την ηλικία, της αρέσουν», πρόσθεσε.