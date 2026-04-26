«Μισεί τους Χριστιανούς», λέει ο Τραμπ για τον 31χρονο δράστη της επίθεσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εκπομπή The ⁠Sunday Briefing του δικτύου Fox News ότι ο 31χρονος που συνελήφθη αφότου προσπάθησε να μπει οπλισμένος στην αίθουσα όπου λάμβανε χώρα το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου σε ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον, ακινητοποιήθηκε από άνδρες της επιβολής της τάξης και δεν πλησίασε κοντά για να μπει στην αίθουσα.

Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα «πολύ αντιχριστιανικό» μανιφέστο. «Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό», δήλωσε.

Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος Τραμπ κάνοντας λόγο για ένα άτομο «προφανώς πολύ διαταραγμένο».

Επίθεση Ουάσιγκτον: Στόχος του δράστη κυβερνητικοί και «πιθανόν ο Τραμπ»

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε νωρίτερα πως πιστεύει ότι ο συλληφθείς για την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε ως στόχο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, ίσως και τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Φαίνεται ότι πραγματικά είχε βάλει στόχο πρόσωπα που δουλεύουν στην κυβέρνηση, πιθανόν και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς στην εκπομπή Meet the Press του NBC News και πρόσθεσε ότι ο 31χρονος δράστης ταξίδεψε όπως φαίνεται με τρένο από το Λος Αντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον.

Κατηγορίες θα ασκηθούν από ομοσπονδιακό δικαστήριο αύριο εναντίον του 31χρονου Κόουλ Τόμας Άλεν, για επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα και χρήση πυροβόλου όπλου με στόχο την δολοφονία ομοσπονδιακού πράκτορα, είπε.

Ο 31χρονος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές, πρόσθεσε ο Μπλανς.

Ο Μπλανς εμφανίστηκε παράλληλα καθησυχαστικός σχετικά με ζητήματα ασφάλειας, δηλώνοντας ότι υπάρχει εμπιστοσύνη πως ο Βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής κατά την επικείμενη επίσκεψή του.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για τα κίνητρα και τις διασυνδέσεις του δράστη.





