«Μισεί τους Χριστιανούς», λέει ο Τραμπ για τον 31χρονο δράστη της επίθεσης

«Είχε γράψει ένα πολύ αντιχριστιανικό μανιφέστο, είναι άρρωστος άνθρωπος»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.04.26 , 20:20 Επίθεση Ουάσιγκτον: Το σχέδιο του 31χρονου δράστη και τα κενά ασφαλείας
26.04.26 , 20:08 FOTON: Θα φέρνει πιο γρήγορα με πλοίο τα αυτοκίνητα της
26.04.26 , 19:54 Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι
26.04.26 , 19:41 Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής καλεσμένος στο TractioN!
26.04.26 , 19:10 «Μισεί τους Χριστιανούς», λέει ο Τραμπ για τον 31χρονο δράστη της επίθεσης
26.04.26 , 18:20 Αλεξάνδρα Νίκα: Η νέα φωτογραφία στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης της
26.04.26 , 17:50 Μέση Ανατολή: Ξανά στο Πακιστάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ για νέες διαπραγματεύσεις
26.04.26 , 17:21 Τσέρνομπιλ:40 χρόνια από το πυρηνικό ατύχημα που άλλαξε για πάντα τον κόσμο
26.04.26 , 16:29 Η Ελένη Καρακάση και η Αλίνα Κωτσοβούλου στο 1% Club
26.04.26 , 16:19 ΗΠΑ: Η απίστευτη «προφητεία» της Καρολάιν Λέβιτ για τους πυροβολισμούς
26.04.26 , 15:38 Άγρια συμπλοκή στον λόφο Φιλοπάππου – Αφορμή οι ακαθαρσίες του σκύλου
26.04.26 , 15:26 Θάνατος Μυρτώς: Αυτοψία στο δωμάτιο 10 - Έρχεται άρση απορρήτου
26.04.26 , 15:22 Ρούλα Παπαθανασίου: Το νέο της τσιφτετέλι «Με Ζηλεύεις Πολύ»
26.04.26 , 15:15 Στενά Ορμούζ: Θηριώδης θαλαμηγός Ρώσου ολιγάρχη πέρασε ανενόχλητη!
26.04.26 , 14:22 Άννα Μαρία Βέλλη: Έκανε bachelorette πάρτι με τους φίλους της
Θέμης Σοφός για Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δηλώνω πάντα ερωτευμένος μαζί της»
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση στις αιτήσεις - Τι πρέπει να κάνετε
Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας»
Θανάσης Παπακωνσταντίνου: Το βιογραφικό, η σύζυγος και οι δίδυμοι γιοι του
Κρήτη: Συγκινεί ο γιος της 43χρονης - «Δεν είμαστε μόνα μας τα τρία παιδιά»
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους και τις αιτήσεις
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 26.04.26, 19:02
To μανιφέστο του δράστη / Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (26/4/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο 31χρονος δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου μισεί τους Χριστιανούς και έχει γράψει αντιχριστιανικό μανιφέστο.
  • Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από τις αρχές πριν πλησιάσει στην αίθουσα του δείπνου.
  • Ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς ανέφερε ότι ο δράστης πιθανόν στόχευε κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ.
  • Κατηγορίες θα ασκηθούν εναντίον του δράστη για επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα και χρήση όπλου με σκοπό τη δολοφονία.
  • Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση για τα κίνητρα και τις διασυνδέσεις του δράστη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εκπομπή The ⁠Sunday Briefing του δικτύου Fox News ότι ο 31χρονος που συνελήφθη αφότου προσπάθησε να μπει οπλισμένος στην αίθουσα όπου λάμβανε χώρα το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου σε ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον, ακινητοποιήθηκε από άνδρες της επιβολής της τάξης και δεν πλησίασε κοντά για να μπει στην αίθουσα.  

Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα «πολύ αντιχριστιανικό» μανιφέστο. «Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό», δήλωσε. 

Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος Τραμπ κάνοντας λόγο για ένα άτομο «προφανώς πολύ διαταραγμένο».

Επίθεση Ουάσιγκτον: Στόχος του δράστη κυβερνητικοί και «πιθανόν ο Τραμπ»

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε νωρίτερα πως πιστεύει ότι ο συλληφθείς για την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε ως στόχο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, ίσως και τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο.

ΗΠΑ: Η απίστευτη «προφητεία» της Καρολάιν Λέβιτ για τους πυροβολισμούς

«Φαίνεται ότι πραγματικά είχε βάλει στόχο πρόσωπα που δουλεύουν στην κυβέρνηση, πιθανόν και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς στην εκπομπή Meet the Press του NBC News και πρόσθεσε ότι ο 31χρονος δράστης ταξίδεψε όπως φαίνεται με τρένο από το Λος Αντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον.

Κατηγορίες θα ασκηθούν από ομοσπονδιακό δικαστήριο αύριο εναντίον του 31χρονου Κόουλ Τόμας Άλεν, για επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα και χρήση πυροβόλου όπλου με στόχο την δολοφονία ομοσπονδιακού πράκτορα, είπε.

Ο 31χρονος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές, πρόσθεσε ο Μπλανς.

Ο Μπλανς εμφανίστηκε παράλληλα καθησυχαστικός σχετικά με ζητήματα ασφάλειας, δηλώνοντας ότι υπάρχει εμπιστοσύνη πως ο Βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής κατά την επικείμενη επίσκεψή του.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για τα κίνητρα και τις διασυνδέσεις του δράστη.
 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΟΥΛ ΤΟΜΑΣ ΑΛΕΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top